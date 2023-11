Lara Dibildos, ocho meses sin su madre: así será la primera Navidad sin ella y por qué no se le ha hecho un homenaje

El 17 de marzo de 2023 la vida de la actriz Lara Dibildos (51 años) sufrió un duro e irrecuperable rasgón cuando su madre y guía y referente, la recordada y admirada Laura Valenzuela, perdía la vida a los 92 años. Ahí comenzaba una de las etapas más complicadas en la vida de Lara, marcada por el sentimiento de orfandad con el que, a día de hoy, sigue luchando.

Conviene recordar que Dibildos y su progenitora no sólo estaban profundamente unidas, y su vínculo iba mucho más allá del natural entre madre e hija, también vivían juntas. Cuando la salud de Valenzuela comenzó a renquear, Lara ni se lo pensó y se mudó junto a ella a su casa, situada en el corazón del madrileño Paseo de la Castellana.

Desde ese día 17, aciago y eternamente doloroso, Dibildos trata de seguir hacia adelante con la marcada ausencia de su madre. Sus hijos, Fran Murcia (25) y Álvaro Muñoz Dibildos (16), y su trabajo son sus principales motores y motivaciones. Ocupaciones para no pensar. Se han cumplido ocho meses desde el deceso de Laura Valenzuela y EL ESPAÑOL tiene importantes novedades.

Laura Valenzuela y Lara Dibildos en una imagen captada en la comunión de Álvaro Muñoz Dibildos, en junio de 2016. Gtres

Dibildos ha pasado una etapa, qué duda cabe, "dura" y un tanto agitada, confiesa a este medio alguien próximo a la actriz. Acostumbrada a que su día a día transite por senderos más sosegados, no se siente cómoda en la diana informativa. A la muerte de su madre se une su ruptura sentimental del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela (42), acontecida el pasado mes de octubre.

Un quiebre amoroso que se ha unido, en los últimos días, con la delicada situación personal que vive el hijo del presidente del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido (73). Lara, prudente y discreta y respetuosa como es, ha pedido a la prensa que se la mantenga al margen de todo. En otro orden de cosas, se acercan fechas complicadas para la actriz y empresaria.

La Navidad en casa de los Dibildos Valenzuela siempre fue especial. A la mítica presentadora de televisión le apasionaban estas fechas tan señaladas. "A ella le encantan las navidades, y eso nos lo ha inculcado a mis hijos y a mí", explicó su hija Dibildos en enero de 2022.

En las últimas fiestas, Laura estuvo rodeada de su hija y, sobre todo, de sus nietos. Su principal patrimonio. Esta Navidad 2023, pues, será la primera que festeje Lara sin la presencia de su madre. "No lo he hablado con ella, pero sin hacerlo ya te digo que será especialmente complicada. Laura era de vivirlo a lo grande", detalla una persona totalmente cualificada

Ocho son los meses que han pasado desde que se produjo el fallecimiento de una de las grandes de la televisión y el cine. Laura Valenzuela, la mujer de la eterna sonrisa, dejó un vasto y premiado legado artístico. Durante décadas, la televisión no se entendía sin su presencia. Ahora bien, ¿por qué no se le ha realizado ningún homenaje público aún?

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su hija, Lara, quien, educada, responde a la cuestión de la siguiente forma: "Sería precioso, pero de momento no tengo ningún proyecto ni nadie me lo ha propuesto". Ella no lo manifiesta abiertamente, pero, en el fondo, se percibe cierto dolor en sus palabras.

Navidad y proyectos

La actriz y presentadora Lara Dibildos, feliz, el día de su último cumpleaños, el pasado mes de septiembre. Gtres

Dibildos está especialmente ilusionada con la llegada, por Navidad, de sus dos hijos, quienes viven fuera de España. Los jóvenes se encuentran residiendo una temporada en Estados Unidos. Por un lado, el menor, Álvaro, vive en Connecticut, donde estudia gracias a una beca de fútbol. Está acompañado por su hermano mayor y guía, Fran, quien reside muy cerca de él, en California.

Los dos se fueron a emprender esta aventura el pasado mes de febrero. Tal como le consta a EL ESPAÑOL, ambos regresarán a su país "a finales de noviembre". En estos momentos, amén de su faceta como madre, hay dos proyectos laborales que entusiasman sobremanera a Lara Dibildos.

En mayo, Lara fue informada de que la función teatral que ha protagonizado, Hongos -la cual le ha dado las mayores alegrías desde principios de 2021-, volverá a los escenarios tras un breve parón. Se trata de una comedia romántica con la que Dibildos ha viajado por diferentes puntos de España, con notable éxito.

La hija de Laura Valenzuela sabe perfectamente lo que es levantar un proyecto de la nada, desde cero, con tesón y esfuerzo. Cuentan los que la conocen que es una trabajadora nata, y esta luz verde para el retorno de su obra ha sido el revulsivo que necesitaba. "Cuando la llamaron se puso loca de contenta", explican a este periódico.

A su lado, una vez más y como no podía ser de otro modo, estarán el actor César Lucendo, con quien Lara ha trenzado una bonita amistad y él se ha convertido en un apoyo importante en los últimos meses, cuando la salud de Valenzuela comenzaba a renquear y eran costumbre sus ingresos hospitalarios. "Hacen una pareja estupenda en el escenario, tienen un feeling muy especial. Han hecho suya la función", se apostilla.

Todavía no hay fecha de estreno de la nueva temporada de Hongos, al cierre de este artículo. No obstante, lo que se destaca es la gran felicidad de Lara Dibildos. No es el único proyecto con el que vibra en estos días Dibildos. Junto a su madre gran amiga Carmen Morales (52), la hija del emblemático productor de cine José Luis Dibildos está grabando en estos momentos un cortometraje, titulado Las kellys.

Lara Dibildos, días después del fallecimiento d esu madre, Laura Valenzuela, el pasado marzo. Gtres

Narra la historia de dos de las seis camareras de pisos de un establecimiento turístico que deciden realizar la primera huelga organizada en el sector, debido a que están hartas de las condiciones infrahumanas a las que se ven sometidas para hacer su trabajo.

Laura, una "peleona"

El 31 de marzo de 2023 Lara Dibildos regresó a la casa profesional en la que su madre alcanzó el éxito: Telecinco. La actriz se sentó en el espacio Viernes Deluxe, y desveló cómo fueron los últimos días de Valenzuela. "Necesitaba descansar. Era peleona, tenía una fuerza tremenda. Ha tenido una calidad de vida tremenda. Ya era el momento. Si no iba a seguir con esa misma calidad de vida... Era el momento", manifestó la intérprete.

"A pesar de lo que muchos creían, nos ha conocido a todos hasta el final. Sobre todo a la familia y a los más cercanos", confesó la actriz. "Su alegría eran sus nietos. Cuando me iba de viaje y volvía tenía una alegría... Comíamos juntas, desayunábamos juntas. Ella descansaba mucho... Hemos tenido muchísimos momentos", continuó Lara, quien también quiso recordar públicamente cómo fue su despedida.

"No callé. Debía pensar 'qué pesada es mi hija'. Le hablé. No sabes... Te dicen que escuchan, pero todo cosas bonitas, con mucho amor", añadió Dibildos en su primera aparición ante las cámaras tras el fallecimiento de Laura Valenzuela.

