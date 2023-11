El príncipe Harry 'gana' a su hermano y se convierte en el único hombre 'royal' de una lista que destaca la bondad

El príncipe Harry (39 años) parece estar desterrado de la Casa Real británica. Desde que puso distancia con la monarquía y tras la publicación de sus explosivas memorias, han sido contadas sus apariciones junto a los Windsor. Ya no forma parte de la primera línea de la Corona, aunque sí sigue vinculado con un sinfín de causas sociales, tal como hacía durante sus años activos en la monarquía británica. Así ha conseguido una relevante posición en una lista que reconoce a las figuras influyentes más amables de 2023.

Este pasado lunes, 13 de noviembre, con motivo del Día de la Amabilidad, HELLO! publicó su habitual lista 'amable', con la que aplaude la labor de 10 figuras influyentes que destacan por "difundir positividad durante todo el año".

Este 2023 el ranking se centra en quienes han puesto el foco en niños y jóvenes. Aunque el orden no se corresponde a ningún asunto particular, la lista la lidera Kate Middleton (41), quien se ha centrado en los niños menores de cinco años, convirtiéndose en la única mujer de la realeza que forma parte de este selecto grupo. Le sigue el príncipe Harry que, por su parte, es el único hombre royal.

El príncipe Harry en los premios de WellChild, celebrados en septiembre. Gtres

Sobre el duque de Sussex, el ranking destaca que siempre ha estado ligado a organizaciones benéficas enfocadas en niños. Harry, entre otras cuestiones, es patrocinador desde hace 16 años de WellChild, institución de Reino Unido que brinda atención a los más pequeños y a los jóvenes británicos. Así, el pasado septiembre acudió a unos premios de la ONG que tuvieron lugar en Londres y que celebraba los logros y la resiliencia de sus miembros.

Entre sus labores filantrópicas, también destaca su vínculo con Scotty's Little Soldiers, organización benéfica británica que apoya a niños cuyos padres han muerto mientras servían en las Fuerzas Armadas. Fue esta, de hecho, una de las ONG elegidas por los duques de Sussex para recibir donaciones en lugar de regalos de boda, cuando se dieron el 'sí, quiero' el 19 de mayo de 2018.

Meghan Markle también ha apoyado a Harry en sus trabajos con causas sociales. Gtres

Harry, de esta manera, ha seguido el legado de su madre, Lady Di, quien siempre abogó por este tipo de iniciativas y creyó que los jóvenes tenían el poder de cambiar el mundo. De hecho, en honor a la labor filantrópica de la Princesa del pueblo se llevan a cabo los galardones The Diana Award, a la que han estado muy vinculados tanto el duque de Sussex como su hermano. Guillermo (41), no obstante, no ha sido reconocido en la lista de amabilidad.

La victoria de Harry sobre el Príncipe de Gales tendría que ver con el tipo de labor benéfica que ha llevado a cabo el futuro Rey. Aunque sí ha trabajado con niños y jóvenes -cabe destacar que su primer patrocinio fue Centrepoint, institución dedicada a los jóvenes sin hogar en Reino Unido-, actualmente Guillermo centra su trabajo caritativo, sobre todo, en aquellos proyectos que ponen el foco en la preservación del medioambiente. Es su mujer, Kate, quien está especialmente comprometida con aquellas ONG que buscan crear conciencia sobre la importancia de las experiencias que se preducen en los primeros años de infancia. No en vano es la futura Reina consorte una de las figuras que lidera el nuevo ranking de amabilidad.

El príncipe Harry junto a uno de los niños de WellChild, organización con la que colabora desde 2007. Gtres

Además de Kate Middleton y el príncipe Harry, la mencionada revista ha aplaudido la labor de otros ocho personajes influyentes, pero que no están ligados a la realeza. La abogada Amal Clooney (45), la que fuera primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama (59), o la cantante Beyoncé (42) también han sido reconocidas por su bondad, generosidad e implicación con organizaciones dedicadas a niños y jóvenes.

La lista, con la que Harry consigue dejar a un lado las polémicas siendo noticia por su trabajo y no por sus constantes disputas con los Windsor, también cuenta con nombres como el de la actividad pakistaní Malala Yousafzai, la cantante Myleene Klass, la actriz Natalie Dormer, la presentadora Maya Jama o el rapero Stormzy.

