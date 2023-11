Nueva victoria para el príncipe Harry: podría llevar al 'Daily Mail' a juicio por las presuntas escuchas ilegales

Nueva victoria para el príncipe Harry (39 años). El Tribunal Superior de Londres dictaminó este pasado viernes, 10 de noviembre, que su demanda contra el Daily Mail por presuntas escuchas ilegales, alegando un comportamiento ilegal generalizado, puede llegar a juicio. El cantante Elton John (76) y otras cinco figuras británicas de alto perfil también han emprendido acciones legales contra el editor del periódico, Publisher Associated Newspapers (ANL).

El diario solicitó en marzo que se desestimara el caso, afirmando que las reclamaciones presentadas en octubre de 2022 estaban fuera del plazo de seis años para que pudieran ser llevadas a juicio.

El hijo del rey Carlos (74) y los otros seis demandantes acusan a ANL de piratería telefónica y otras violaciones de la privacidad que se remontan hasta 30 años atrás. ANL siempre ha negado su participación en prácticas ilegales.

El príncipe Harry, en marzo de este año. Gtres

"Considero que cada demandante tiene una perspectiva real de demostrar un ocultamiento por parte de Associated que no fue descubierto, y no pudo haber sido descubierto con una diligencia razonable, por el demandante relevante antes de octubre de 2016", aseguró el juez Matthew Nicklin en su fallo.

El magistrado también encontró libros de contabilidad que mostraban "pagos secretos" realizados por The Mail y The Mail on Sunday a investigadores privados que habían sido proporcionados a la defensa de Harry y que no podían utilizarse en esta etapa sin el consentimiento del Gobierno, según las normas de prensa.

El príncipe Harry, en septiembre de 2023. Gtres

"Tenemos la intención de descubrir la verdad en el juicio y responsabilizar plenamente a los responsables de Associated Newspapers", subrayó el bufete de abogados Hamlins en un comunicado en nombre de Harry, Elton John, y los otros cinco. "Estamos encantados con la decisión de hoy que permite que nuestras demandas sobre actividades delictivas graves y graves violaciones de la privacidad por parte de los títulos de Mail procedan a juicio", esboza el mensaje.

El comunicado del despacho que representa al duque de Sussex sostiene en nombre de sus clientes que, desde el principio, presentaron las denuncias sobre las "actividades deplorables e ilegales que tuvieron lugar durante muchos años, incluida la contratación de investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de nuestros automóviles y hogares, las escuchas de nuestras llamadas telefónicas, los pagos corruptos a la policía en busca de información privilegiada y el acceso ilegal a nuestra información médica de los hospitales y a nuestra información financiera de los bancos".

El príncipe Harry, en abril de 2023. Gtres

Hamlins sentencia que "esto sólo retrasa lo inevitable, ya que en cualquier caso tendrán que ser presentados en el curso del reclamo por parte de Associated". No obstante, apunta que si "The Mail y The Mail on Sunday no tienen nada que ocultar y realmente creen que nuestras acusaciones son infundadas, deberían proporcionarnos los libros de contabilidad voluntariamente ahora y dejar que las reclamaciones avancen a juicio lo antes posible."

Será el próximo 21 de noviembre cuando se lleve a cabo una audiencia posterior para considerar el resultado del fallo. Fue el pasado 30 de junio cuando el príncipe Harry se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar ante los tribunales en más de 130 años.

