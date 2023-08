El príncipe Harry, sobre la muerte de su madre: "No podía llorar ni sentir. Me puse a darme contra las paredes"

Este pasado miércoles, 30 de agosto de 2023, la víspera del 26 aniversario de la fatídica muerte de su madre Diana de Gales, el príncipe Harry de Inglaterra (38 años) ha estrenado un nuevo documental en la plataforma Netflix. El especial ha recibido el nombre de Corazón de Invictus, y consta de cinco capítulos.

La producción explora la vida de los veteranos militares heridos y enfermos que participan en esta competición anual creada por el príncipe Harry en 2014 -inspirándose en los célebres Warrior Games norteamericanos y en los Juegos Paralímpicos-. No obstante, más allá del contenido principal, han llamado especial atención las declaraciones que ha vertido el duque de Sussex.

Hablando de sus experiencias personales -pérdidas, abismo y superación-, marcadas por la traumática muerte de su madre, Harry vuelve a zarandear los cimientos de la Familia Real británica, como ocurriera en la docuserie Harry & Meghan. Muchos leen en sus nuevas palabras ciertos reproches velados hacia su familia.

[Los príncipes Guillermo y Harry, más distanciados que nunca en el 26º aniversario de la fatídica muerte de Lady Di]

Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, durante la grabación de 'Corazón de Invictus'. Gtres

En un momento dado de la intervención de Harry -el hijo de Carlos III (74) realiza pequeñas apariciones en los episodios-, el marido de Meghan Markle (42) rememora su experiencia como miembro de las Fuerzas Armadas en una misión en Afganistán. Significó aquella experiencia una suerte de catarsis personal para él, en la que pudo poner en orden sus sentimientos tras el fallecimiento de Lady Di, años atrás, en 1997.

"Cuando estuve en Afganistán en 2012 para pilotar un helicóptero, algo dentro de mí se vino abajo", ha asegurado. En esa línea, añade Harry sobre el peor momento de su vida: "La mayor lucha para mí fue la gente. (...) Nadie a mi alrededor podía realmente ayudarme. No tenía esa estructura de apoyo, esa red o ese asesoramiento de expertos para identificar lo que realmente estaba pasando conmigo".

Unas palabras que han sido interpretadas por muchos con un reproche a los Windsor. Continúa el Príncipe hablando de ese accidente de tráfico en el que su progenitora perdió la vida en París con Dodi al Fayed: "Se desencadenó algo en mí, y fue todo lo que pasó desde 1997, cuando tenía 12 años. Perdí a mi madre siendo joven y fue un trauma del que no era consciente".

Sostiene el hermano de Guillermo de Inglaterra (41) que la tragedia familiar "nunca se discutió y tampoco se habló de ello, durante todos esos años no tuve ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir. (...) Me puse a darme contra las paredes".

Meghan Markle y Harry de Inglaterra abrazando a una participante en el documental. Gtres

Harry dice que reprimió sus emociones "como habrían hecho la mayoría de los jóvenes". El duque desnuda su alma y confiesa que se quedó "tumbado en posición fetal" tras concluir sus labores de combate contra los talibanes.

En otro momento del documental, el marido de Meghan Markle Harry también da algunos detalles de su vida privada y se define en una charla durante los Invictus de 2022 como "padre de dos niños, con un par de perros, esposo y patrocinador de la Fundación Invictus Games".

Respecto a su primogénito, Archie Harrison, asegura: "Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser de mayor, él unos días me dice que astronauta, otros que piloto… Lo que le recuerdo es que no importa lo que quieras ser, siempre y cuando seas grande. Lo que importa es tu carácter".

"Soy padre de dos niños"

Mención aparte merece el inicio del documental, cuando le preguntan a Harry quién es y a qué se dedica: "¿A qué me dedico? ¿En un día cualquiera? Soy padre de dos niños pequeños, tengo un par de perros, tengo una esposa y soy fundador de la fundación Juegos Invictus. Abarco muchos aspectos, pero creo que ahora mismo gira en torno a Invictus".

Incide sobremanera Harry de Inglaterra en todo el visionado en la importancia de la salud mental. "El apoyo a la salud mental se ha ignorado por mucho tiempo. Cuando me alisté en el Ejército, la salud mental quedaba olvidada. Me siento orgulloso del trabajo que hice con charlas que di. Les decía que si salud mental significaba para ellos enfermedad mental, que no es así, pero si en tu cabeza lo es, hablemos de bienestar mental", ha reflexionado.

Para remachar: "Si queremos acabar con el estigma, debemos abrir el camino. El bienestar mental consiste en ser capaz de desarrollar la resilencia mental en lugar de esperar a que surjan los problemas. Esto se aplica a todas las personas del mundo hoy en día".

Sigue los temas que te interesan