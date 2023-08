Nuevo golpe para Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia: hallan el cuerpo sin vida de un amigo suyo en Aranjuez

Carla Vigo Ortiz (22 años), hija de la malograda Érika Ortiz y sobrina mayor de la reina Letizia (50), no está atravesando por su mejor momento personal. El pasado sábado, 19 de agosto, la joven aspirante a actriz ingresaba en Urgencias en el madrileño Hospital de La Paz por un problema de salud que no se ha desvelado.

Sus abuelos maternos, Jesús Ortiz (74) y Paloma Rocasolano (71), abandonaban el cumpleaños de su nieta pequeña, Erin (2), hija de Telma (49), para ir corriendo al auxilio de su nieta mayor. En las últimas horas, además, Carla ha recibido la peor de las noticias.

"¡No me lo creo!", ha escrito Vigo en sus redes sociales, acompañando esa expresión de lamento con unos emojis llorando. La joven se duele con la triste noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Víctor Tapiador, el joven de Aranjuez, municipio en el que ella nació y se crio, que desapareció hace seis meses en extrañas circunstancias.

Carla Vigo se hace eco de la publicación de los hermanos de Víctor aunque edita el nombre para proteger su identidad. "La policía de Aranjuez nos comunicó el 29 de agosto que alguien encontró un cadáver cerca del lugar donde desapareció nuestro hermano Víctor. Todos los indicios apuntan a que se trata de él -a la espera del resultado de la autopsia- y a que se trata de un suicidio. Es el final de casi seis meses de dolor, sufrimiento y temores para todos nosotros", comienza el comunicado familiar que la sobrina de la reina de España comparte en sus redes.

"Quisiéramos dar las gracias a todas las personas que nos habéis manifestado vuestro apoyo y cariño incondicional a lo largo de todos estos meses. También el esfuerzo que habéis hecho dando visibilidad y compartiendo la desaparición de Víctor. Significa mucho para nosotros. Sabemos que contamos con todos vosotros para honrar la memoria de Víctor, cada uno a su manera. Un abrazo para todos. ¡Siempre con nosotros, Víctor!", concluye el duro mensaje de los hermanos del joven de 25 años.

De un tiempo a esta parte, la única hija nacida de la relación entre Érika Ortiz y el escultor Antonio Vigo mantiene un perfil bajo en lo relativo a las redes sociales y los medios de comunicación. Si bien es cierto, hubo una época en la que sus directos en Instagram eran a diario y en ellos se desahogaba con sus más de 30.000 seguidores, a los que llegó a desvelar aspectos de su intimidad que, rápidamente, llegaban a los medios de comunicación.

El pasado marzo, Carla Vigo contó que sufría bulimia. Destapó este detalle tan íntimo de su vida para poner el foco en la enfermedad y dar visibilidad a una dolencia sobre la que existen tantos tabúes. "De momento, no he salido -de la enfermedad- porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", detalló.

Y remató su explicación: "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores". En el plano sentimental, desde que rompiera con su novio, Álvaro, se desconoce si Carla ha vuelto a encontrar el amor. Además, continúa con sus estudios de interpretación para convertirse en actriz: su gran sueño.

