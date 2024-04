Carlos III retoma su agenda visitando un centro contra el cáncer: su tranquilizadora imagen junto a Camila

El rey Carlos III (75 años) ha retomado su agenda pública este martes, 30 de abril de 2024, tal y como anunció, a través de un comunicado, el pasado viernes, día 26. El monarca, junto a su esposa, Camila (76), ha visitado, en la mañana de este martes, un centro hospitalario y de investigación contra el cáncer en Londres.

Se ha tratado, pues, del primer compromiso público del monarca desde que el pasado febrero se anunció que estaba en tratamiento oncológico.

Aunque este es su primer acto oficial fuera de Palacio, el Rey de fue visto al asistir a sendos servicios religiosos en febrero y durante la pasada Semana Santa y ha mantenido en este tiempo sus labores de despacho.

Carlos III de Inglaterra junto a su mujer, Camila, este martes, 30 de abril.

Sonriente, de aparente buen ánimo, y saludando a los medios de comunicación y curiosos congregados a las puertas del centro. Ésa es la tranquilizadora imagen que Carlos III ha querido transmitir.

"Su Majestad el Rey regresará a sus tareas reales después del tratamiento y la recuperación de su diagnóstico de cáncer", comenzaba diciendo el comunicado que la Casa Real emitió el pasado viernes. Fueron los médicos oficiales de Carlos III los que han permitido que pueda retomar su vida normal.

Carlos III y Camila.

La primera cita de esta nueva y renovada agenda ha llegado este martes 30. "Para conmemorar este hito, el Rey y la Reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes", se hizo constar desde palacio de Buckingham en este comunicado.

El escrito, eso sí, evitaba hacer declaraciones sobre cómo se encuentra el Rey tras su diagnóstico o dar más detalles de su estado de salud. Algo que sorprende dadas las informaciones que se han estado publicando en las últimas horas. No hay que olvidar que medios como Page Six o New York Post aseveraron la pasada semana que Carlos III estaba "muy enfermo" y que se estaba preparando su funeral.

El monarca Carlos III de Inglaterra, este martes, 30 de abril, en Londres.

Sin embargo, los medios británicos han informado de que "su equipo médico está contento con el progreso" y que se "mantienen positivos". "Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que emprenderá en las próximas semanas", se sostiene.

El Palacio también informó, el pasado viernes, de la primera visita de Estado que Londres acogerá este año. Tendrá lugar el próximo mes de junio, en la que los monarcas recibirán a los emperadores de Japón.

Además, en poco más de una semana se celebrará el primer aniversario de la multitudinaria coronación de Carlos III. Para conmemorar este día, los reyes han querido enviar sus agradecimientos. "A medida que se acerca, sus Majestades siguen profundamente compungidas por las muchas bondades y deseos que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del año pasado".

La implicación de Camila

Al igual que el Rey, que acaba de asumir el patrocinio de la unidad de investigación Cancer Research UK, Camila también está vinculada a entidades de lucha y apoyo frente a esta enfermedad.

Camila, que en los últimos meses ha asumido buena parte de las labores de la monarquía, estuvo este martes en todo momento al lado de su esposo, ataviada con un vestido estampado tipo piel de leopardo.

El hospital que visitan recibió a sus primeros pacientes en 2012 y está especializado en el diagnóstico y tratamiento de una amplia gama de cánceres, además de otras dolencias.

El director ejecutivo, David Proberto, y la presidenta, Julia Neuberger, condujeron a la pareja a ver las instalaciones, en particular unos escáneres de diagnóstico punteros, y se prevé que al final del recorrido reciban de pacientes jóvenes un ramo de flores.

En 1997, siendo príncipe de Gales, el rey ya se convirtió en patrón de la organización benéfica Macmillan Cancer, que brinda apoyo y promueve una mejor atención, y desde 2008 la reina preside el servicio de asesoramiento Maggie's, que ofrece asesoramiento gratuito en centros del país.