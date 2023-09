La emoción de su abuelo de 93 años, el menú y el recuerdo a Mila Ximénez: entramos en la boda de Kiko Hernández

Kiko Hernández (47 años) y el director musical que ocupa su corazón, Fran Antón (42) son, este sábado 16 de septiembre, los hombres más felices sobre la faz de la Tierra. Ambos se han declarado amor eterno en Melilla, la ciudad natal de Antón, ante 356 invitados. Se ha tratado de un enlace muy emotivo.

El 'sí, quiero' ha tenido lugar en el Salón Dorado del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma. La ceremonia, tal y como ha avanzado el espacio Fiesta, ha estado marcada por los discursos que distintos familiares han entonado frente a los contrayentes. Marta López (49), gran amiga de Kiko, ha sido una de esas personas que ha salido a hablar, aunque no sin encerrona por parte del colaborador.

De acuerdo a las palabras que ha dicho la propia Marta en conexión en directo con el mencionado programa, Kiko le ha pedido realizar un discurso sin ella haberlo previsto y sin que lo tuviera preparado. Especial mención se merece el abuelo de Kiko Hernández, de 93 años de edad, que también ha pronunciado unas sentidas palabras que han emocionado a todos.

Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de sus redes sociales.

"Ha sido una boda muy emotiva, ha salido a hablar mucha gente de la familia", ha asegurado Kike Calleja, invitado al enlace, en el programa Fiesta. Kike, además, ha desvelado la gran emoción del abuelo de Kiko: "Ha sido muy emocionante. Tras el discurso, Kiko y Fran se han fundido en un abrazo con el abuelo".

Los novios, como marca la tradición, han tenido dos detalles con los invitados al enlace. Les han regalado un abanico -para sofocar el calor- y una vela que tenía un mensaje y un guiño muy especial para dos mujeres clave en la vida de Kiko Hernández, por desgracia malogradas: Begoña, su amiga y dueña del bingo Las Vegas; y Mila Ximénez, quien también ha estado muy presente en el enlace.

El flamante matrimonio en una imagen de sus redes sociales.

El cóctel previo al convite ha sido "estupendo". Sobre el menú, se detalla que estará compuesto por "milhoja de foie, pescado y carne". En otro orden de cosas, el periodista Kike Calleja ha desvelado este sábado una gran exclusiva: Kiko y Fran "tienen la intención de ampliar la familia el año que viene".

Por otro lado, la decoración de la boda simula en su totalidad a una obra de teatro. Como ha revelado Lara Dibildos, invitada a la boda, tanto las mesas como las sillas son de teatro, y cada mesa tiene el nombre de una función teatral conocida. Además, han dispuesto guirnaldas y hay un escenario para cantar.

"Estoy muy bien, muy nervioso, muy ilusionado. Por fin ha llegado el día y no me lo puedo creer (...) Fran y yo no vamos a dormir juntos porque nos gusta respetar la tradición. Hay exclusiva, saldrá el lunes, por eso vamos a quitar el móvil a todo el mundo, al que le guste bien, y al que no es lo que hay (...) No os puedo contar de qué color voy vestido, pero sí que os cuento que voy a llevar dos estilismos", son algunas de las declaraciones que Kiko Hernández ha dado a Socialité horas antes de su boda.

Hernández ha confirmado así que habrá una exclusiva en una revista del corazón, que verá la luz "el próximo lunes". Por parte del aguerrido colaborador de televisión, no han querido faltar personas muy cercanas a él como Marta López (49), Kiko Matamoros (66), Lydia Lozano (62), Chelo García-Cortés (71), las periodistas Laura Fa y Pilar Vidal y el imitador Josep Ferré, entre otros.

También ha viajado a Melilla Patricia Ledesma, quien fuera novia de Kiko Hernández en Gran Hermano. Pese a su gran felicidad, lo cierto es que esta boda ha estado marcada, sobre todo, por notables y dolorosas ausencias.

En este día tan magno y señalado en su vida le habría gustado tener cerca a todos sus compañeros del extinto Sálvame. No obstante, no ha podido ser y rostros como Belén Esteban (49), Carmen Borrego (56), Terelu Campos (58), Gema López (52), María Patiño (52), David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez (53) han causado baja.

"Que venga quien tenga que venir", ha asegurado por toda respuesta. Fran Antón, por su parte, también ha atendido a la prensa horas antes de casarse: "Muchas ganas de fiesta y de celebrarlo. No estamos nerviosos, estamos felices".

Kiko y su abuelo

Kiko Hernández y su abuelo, Espi, están muy unidos. Así lo dejó claro el pasado 20 de agosto el colaborador de televisión en un post de Instagram: "Mi mejor regalo este cumpleaños es tenerte conmigo… Nació en 1930 y es mi abuelo, mi compañero de batallas, mi confidente, mi amigo… Gracias, Espi, por tantos años de amistad y por dejar que te cuide y te quiera tanto. Ojalá la vida nos regale 20 años más juntos".

