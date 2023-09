Teresa Campos, desdichada en el amor: el suicidio de su marido, la muerte de Félix y el abandono de Edmundo

Sin duda, María Teresa Campos fue una de las presentadoras más queridas de nuestro país en las últimas cuatro décadas. Desde que en 1981 diera un portazo en el hogar malagueño que compartía con su primer y único marido, José María Borrego Doblas, la carrera profesional de la comunicadora ya no volvería a ser la misma. Su mudanza a Madrid le trajo fama, muchos millones y grandes quebraderos de cabeza.

Pero como en todas las historias, empecemos por el principio. Nacida en el protectorado español de Tánger el 18 de junio de 1941, con un añito empezó a echar raíces en Málaga ya que sus padres, Tomás -director de un laboratorio farmacéutico- y Concepción -ama de casa- quisieron dar a sus seis hijos un futuro lleno de promesas cumplidas. Debido a su buena dicción, la emisora Radio Juventud la contrató con 16 añitos para que leyera cualquier tipo de información.

Enseguida se hizo amiga de todos pero, especialmente, de un joven llamado José María de quien se quedó prendada aunque tuvo que esperar, ya que llevaba un año de relación con un tal Ignacio. Cuando éste le dio el ultimátum de "o la radio o yo", María Teresa lo tuvo claro y rompió. Así fue como empezó su coqueteo con el locutor de radio, con quien se casó en la catedral de Málaga el 12 de septiembre de 1964.

María Teresa el día de su boda con José María Borrego Doblas. Lazos de sangre

Aquel día fue el más maravilloso para aquella joven pareja que deseaba comerse el mundo a bocados en lo personal y lo profesional. Como no podía ser menos, fruto de aquella relación nacieron dos hijas, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56). La pequeña siempre fue el ojito derecho de su progenitor.

Siempre las llevaba a pasear al parque, les compraba helados y chucherías y veían juntos los programas infantiles más populares de aquella época. Sin que ellas lo supieran, el matrimonio se fue erosionando hasta que María Teresa no pudo más y abandonó a su marido en 1981. Habían sido siete años de noviazgo y otros

17 de matrimonio.

Cuando en 2004 publicó Mis dos vidas: memorias, la autora se abrió en canal para confesar que "mi matrimonio no había sido muy feliz. Estaba marcado en buena medida por la mala información sexual y ese tipo de cuestiones. Mi primera satisfacción como mujer la tuve con casi cuarenta años. A partir de esa edad es cuando empecé a vivir plenamente mi sexualidad como mujer. He pagado un precio altísimo por ello".

Nada más instalarse en Madrid empezó a colaborar en Esta noche, el programa que presentaba en TVE la actriz Carmen Maura (77), y cuando acababa se trasladaba a Málaga para ver a sus hijas. Después de tres años separados, en julio de 1984 la vida de María Teresa se partió en dos cuando a los 49 años su esposo se suicidó pegándose un tiro en Marbella.

En aquel momento era el director de Radio Cadena. Terelu tenía 18 años y su hermana, 17. Cuando su progenitora les comunicó la noticia quedaron devastadas.

En las memorias que la primogénita de Teresa editó en 2017 con el título Frente al espejo dejó patente que "en ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma. Con toda mi rabia. Y mi dolor. Y mi amor. Porque yo le quería. ¡Muchísimo! No podía perdonarle que dejara a mi madre como si fuera culpable de algo. La había puesto a los pies de los caballos. La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. Mi madre no había hecho nada malo".

Edmundo Arrocet besando a María Teresa Campos cuando eran pareja. Gtres

Jesús Hermida la convirtió en una de sus chicas en 1986, pero pronto fue la reina matinal catódica. Ahí están Por la mañana (1987-1988), Ésta es su casa (1990-1991) o Pasa la vida (1991-1996) que le reportaron no sólo una cota de popularidad impresionante sino también que su cuenta corriente creciera exponencialmente. Como el destino es caprichoso, una de aquellas mañanas en las que el chófer le llevaba a los estudios de televisión en Prado del Rey el coche se estropeó.

Acudió a su rescate un hombre atractivo y amable con quien empezó a intimar. Se trataba de Félix Arechavaleta, un arquitecto vasco que fue su pareja entre 1989 y 2001. Mientras duró la relación se había convertido en una especie de segundo padre para Terelu y Carmen. La ruptura se hizo de forma civilizada y quedaron como buenos amigos. Pero la tragedia volvió a interrumpir el camino de la Campos cuando en 2006 Félix falleció.

Entre la ruptura y la muerte, la comunicadora también sufrió en lo profesional porque su programa Cada día (2004-2005) en Antena 3 no había cosechado las cifras de audiencia necesarias para que continuara en el trono mañanero. Se lo había arrebatado Ana Rosa Quintana (67). Tras aquel bache volvió al estrellato gracias al vespertino ¡Qué tiempo tan feliz! (2010-2017).

En esa franja temporal, la que va del 2004 al 2017, la vida sentimental de María Teresa fue algo intensa. Salió durante casi un año con el empresario Felipe Maestro, que ejercía como gerente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla; entre 2005 y 2007 salió con el periodista José María Hijarrubia, divorciado, con dos hijas y ocho años menor que ella; después llegó el empresario químico Santiago García con quien compartió su pasión motera, y quien llegó a confesar que "todos los días le pido matrimonio, pero nada".

Tras romper con él conoció en 2007 al abogado argentino Gustavo Manilow con quien estuvo algunos meses. Tampoco llegó a buen puerto. Tuvieron que pasar cinco años para que el corazón de la presentadora volviera a estar ocupado. Nuevamente, la casualidad llamó a su puerta. Durante una entrevista a Bigote Arrocet (73) en ¡Qué tiempo tan feliz! ambos sintieron algo especial, pero ninguno se podía imaginar que desembocaría en el amor de pareja.

En 2014 oficializaron su relación mientras medios país se quedaba ojiplático al no dar crédito por la pareja del año. Tal y como comentó el humorista a Vanitatis aquel año, "soy muy feliz, no tengo nada que esconder. Después de los vaivenes que me ha traído la vida, tengo una nueva oportunidad en el amor, no me puedo quejar".

María Teresa Campos junto a Bigote Arrocet en una imagen de archivo. Gtres

Durante los cinco años que estuvieron de novietes, aunque en numerosas ocasiones separados por la distancia ya que Bigote tenía que arreglar asuntos privados y profesionales en su Chile natal, la pareja dio mucho de qué hablar a la prensa del corazón.

Durante un tiempo lo suyo fluctuó por aguas tranquilas hasta que empezaron a discutir cada vez más. Se dijo que él la había dejado por WhatsApp y surgieron rumores de todo tipo, pero Bigote se desquitó en 2021 cuando a la revista Semana comentó que el motivo real de la ruptura fue que "tenía que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mí de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser transparente. No me gusta pelear, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta… a mí no me va".

Se dijeron adiós en 2019. A partir de ese momento empezó el declive de María Teresa. Nadie le ofrecía un programa y su salud empezó a resentirse tras haber padecido un cáncer de garganta, un ictus y una suboclusión intestinal.

