Genoveva Casanova comparte una foto en el hospital tras la embolia pulmonar que sufrió: "Cada día es un regalo"

Genoveva Casanova (46 años) ha vuelto a nacer. La mexicana ha sufrido uno de los sustos más grandes de su vida, de esos que te hacen valorar la existencia cada día y los detalles más cotidianos. Tras varios días con fuertes dolores de espalda, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo (60) acudió a Urgencias y quedó ingresada en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid.

El diagnóstico fue demoledor: había sufrido una embolia pulmonar que le causó un infarto pulmonar y un derrame. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y Genoveva Casanova ya se recupera en su casa. Recibió el alta el pasado viernes, 28 de julio. La actriz salió del hospital junto a su hija, Amina, que acudió a recogerla acompañada de una amiga.

Luis, el hijo de la mexicana, así como su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, tampoco se han separado de ella, manteniéndose muy pendientes de su evolución. En medio de esa recuperación, este pasado viernes, 4 de agosto, Genoveva ha roto su silencio por primera vez desde el revés de salud que ha dado un vuelco a su vida. Se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha compartido, además, una foto en el hospital.

Casanova, más repuesta, y tras dar una caminata por el parque de El Retiro, de Madrid, se enfrenta a su dolencia y le pone nombre: "Un tromboembolismo pulmonar me causó un infarto pulmonar, un derrame y un daño en uno de los ventrículos del corazón".

Se trata de las primeras palabras de la actriz sobre lo sucedido, ya que hasta el momento había evitado hablar de uno de los pasajes más duros de su vida. "No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más", ha expresado en su Instagram.

En esa línea, ha reconocido que la situación por la que ha pasado ha sido complicada. Además, ha agradecido todos los cuidados y mensajes de cariño: "A mis doctores y el equipo médico que me atendió: MIL GRACIAS. A todos los que me han enviado mensajes de cariño y apoyo, también muchísimas gracias".

La mexicana confiesa que todavía sigue sin saber si la Covid-19 fue la causa principal de este problema de salud: "Covid o no -no estamos seguros de que esa haya sido la causa-, he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas. Así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre. También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme: sí hace la diferencia".

Finalmente, Genoveva termina mandando un mensaje a todos sus seguidores recordando que cada día es un gran regalo en nuestras vidas: "Y, SOBRE TODO, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. ¡Eso es lo único importante en esta vida! No debemos desperdiciar ni un día. CADA UNO es un regalo".

Su ingreso coincidió con el 22 cumpleaños de los mellizos, que tuvo lugar el pasado día 25. Al salir del hospital se le vio con un gesto de dolor y con la mano sobre el abdomen. Poco después y antes de entrar a su portal, entró en una farmacia. Aunque ya se encuentra en casa, la recuperación es larga y lenta. De hecho, a Genoveva todavía le cuesta hablar y se queda sin aliento.

Nada hacía presagiar que la mexicana había sufrido este duro bache de salud. Y es que el pasado 22 de julio, mientras estaba ingresada, compartió con sus seguidores de Instagram una foto de la graduación de su hija.

Sólo la joven era la protagonista y la actriz escribía: "No sabes cuánto le agradezco a Dios este regalo que me dio contigo. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Siempre con el corazón noble y generoso, alegre, inteligente y valiente. Todos tus profesores y compañeros del máster lo reconocen y valoran en ti... Superas todo lo que yo soñé. Te espera una vida maravillosa".

Cuatro días antes, Genoveva también celebraba la graduación de su hijo, Luis. Entonces, sí protagonizaba una de las fotografías publicadas en las redes. "No tengo palabras para describir el orgullo que siento por ti. Graduado con honores y ahora empezando tu nueva vida. Sé grande y vuela alto, mi amor. Mantén tu corazón fuerte y generoso, como es… y cómete el mundo a bocados. Te adoro con toda el alma", escribía.

