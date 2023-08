Carlos Rivera se convierte en padre por primera vez: su mujer, Cynthia Rodríguez, ha dado a luz

El cantante mexicano Carlos Rivera (37 años) está viviendo los días más emocionantes de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, León. Así lo ha anunciado el propio artista en su red social Instagram a través de una fotografía en la que él y su razón de amor, Cynthia Rodríguez, sujetan con ternura el pie de su bebé.

Carlos y Cynthia están ilusionados en su debut como padres. El pequeño León nació en la noche del pasado jueves, día 3 de agosto. Fue el pasado mes de marzo cuando la pareja anunció la dulce espera. A través de sus redes sociales, Carlos Rivera ha detallado el nacimiento de su hijo León.

"Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti", comienza el escrito, para añadir: "Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer, 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa".

El intérprete mexicano de versiones tan conocidas como Regrésame mi corazón, Te esperaba, 100 años, Sólo tú y El destino no ha dudado en darle las gracias a Dios por el alumbramiento de su bebé: "Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez".

Las reacciones a la publicación de Rivera no se han hecho esperar: "Mi Cyn, bien hecho mamá, felicidades", "Felicidades, querido Carlos, la felicidad total", "La bendición más grande", "Bienvenido al mundo, León. ¡Felicidades, chicos! Abrazo y bendiciones", "La máxima alegría".

Hace unos días, Rivera retornaba a México tras su estancia en España. "¡Ya estamos de vuelta en México! Vengo feliz, feliz por todo lo que viví en España tras estas 10 fechas, fue impresionante: ver lugares cada vez más grandes, más llenos, cada vez más amor... Me sentí absolutamente amado y querido, tanto yo como mi música", expresó.

"Todo lo que me viene en estos siguientes días va a ser maravilloso", manifestó recientemente. Si bien es cierto que no especificó si esa excelsa etapa obedecía al plano laboral o personal, con el nacimiento de León estas palabras cobran otro cariz. También puntualizó que continuará en septiembre su gira: "Por ahorita me tomaré unos días".

Discreta relación

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez protagonizan una historia de amor tan sólida como discreta. Llevan siete años de romance. Fue en Madrid, en la capital de España, donde él le pidió matrimonio. Hace un año y medio, el pasado verano, la dupla comunicó que se había casado en secreto. En este tiempo, apenas han trascendido noticias respecto a su boda, aunque Carlos sí confesó que habían reunido a pocos invitados.

No obstante, el año 2022 también fue muy duro para Carlos Rivera. El cantante sufría un duro varapalo: se vio obligado a despedirse de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, quien fallecía en pleno mes de agosto. "Fueron las horas más difíciles y duras", reveló Carlos al periodista Paty Chapoy.

