Raúl Castillo, íntimo amigo de Ana Obregón, sorprende al desvelar que aún no conoce a la nieta de la actriz

Raúl Castillo, conocido entre amigos y en los medios de comunicación como Ra, ha asistido a la gala benéfica Infancia Sin Fronteras, organizada por su amiga Arantxa de Benito (53 años). Durante la gala, en el photocall, el íntimo amigo de Ana García Obregón (68) ha querido mostrar su férreo apoyo a la actriz, expresando su deseo sincero de verla prosperar en todos los aspectos de su vida.

Eso sí, pese a la profunda amistad que le une a la artista madrileña, Castillo ha sorprendido al desvelar que aún no conoce a la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón, la nieta de la actriz e hija biológica de Álex Lequio. Raúl ha aprovechado la ocasión para explicar el motivo por el que todavía no ha podido conocer a la menor.

"La verdad que no, llevo mes y pico trabajando aquí -en Marbella- y sigo", ha confesado, revelando que a pesar de no haberse encontrado cara a cara con Ana y su nieta, han estado en continua comunicación. "Nos hemos solapado, pero estamos en continuo contacto. Me manda fotitos y a mí se me cae la baba así que súper bien", ha añadido con entusiasmo.

[Ana Obregón finaliza sus vacaciones en su casa de Mallorca: el acuerdo familiar y su verano con Ana Sandra]

Raúl Castillo, atendiendo a los medios de comunicación en el acto de Marbella. Europa Press

En cuanto a la posibilidad de ser el padrino de la niña, Ra se ha mostrado muy sincero, recalcando lo que realmente importa. "De eso no hemos hablado, a mí lo que me importa es que ella esté bien y la peque esté bien. Si llega el momento, si lo soy bien, y si no lo soy, bien también. Porque lo importante es lo importante", ha declarado con serenidad, demostrando su apoyo incondicional.

En otro orden de cosas, Ra ha querido destacar la felicidad de Ana Obregón en estos momentos, compartiendo su opinión sobre su si repetirá su tradicional posado este verano: "No sé si lo habrá o no, si lo hay tengo muchas ganas de verlo y si no lo hay ojalá lo haya en un futuro".

Y añade: "Ella está divina y estupenda y lo que le haga feliz me hace súper feliz. Verla sonreír de esta manera es lo más bonito del mundo. Eso quiere decir un montón de cosas y cuando se sonríe desde el corazón, desde dentro, es muy bonito. A personas que han podido pasar por lo que ella ha pasado volver a verla revivir y renacer es muy bonito".

Ana, en Madrid

Si bien es cierto que EL ESPAÑOL pudo conocer la gran felicidad de García Obregón ante su primer verano junto a la hija biológica de su malogrado hijo Álex Lequio -la también bióloga tenía intención de pasar todo el verano en Mallorca-, hace unos días este periódico pudo confirmar que la artista está de vuelta en Madrid.

Obregón y Ana Sandra están en la capital de España, en su domicilio madrileño, en La Moraleja, y no hay intención por parte de Ana de retornar a Palma. "Está en Madrid con Ana Sandra y ya no vuelve", se informó. Una línea que corroboró la amiga y representante de Obregón, Susana Uribarri.

La guionista de Ana y los 7 llegó a la isla a principios de julio y ha disfrutado con la pequeña Ana Sandra cerca de tres semanas. Eso sí, cuando regresó a la ciudad para votar en las pasadas elecciones generales del 23J García Obregón llegó para quedarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En la capital, según explicaron, Ana cuenta con asuntos profesionales que atender. Eso no quita para que se "escape unos días" con amigos -sobre todo, a Ibiza-, pero su estancia oficial en El Manantial, la residencia de la familia, ha concluido.

La principal razón de que se haya enfrentado a sus vacaciones más cortas y breves en la isla está en el acuerdo que llegaron los hermanos Obregón sobre el bien inmueble de La costa de los pinos. Cuando los padres de la actriz vivían, era habitual ver a casi toda la familia en la casa de El Manantial, pero ahora "la vida cambia", y todos buscan algo más de intimidad. Sobre todo, los sobrinos de Obregón.

Por eso, han acordado los días de estancia en la casa, que se irán escalonando en quincenas, de acuerdo a la información que llegó a EL ESPAÑOL. La decisión de establecer un orden de estancia en Palma no obedece, en ningún caso, a una supuesta mala relación o tirantez alguna entre hermanos o sobrinos.

"Los Obregón siguen igual de unidos que siempre", apuntó una fuente cercana.

Sigue los temas que te interesan