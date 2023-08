Ana Obregón finaliza sus vacaciones en su casa de Mallorca: el acuerdo familiar y su verano con Ana Sandra

La actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años) ha finalizado sus vacaciones de verano en Palma de Mallorca junto a su nieta, la pequeña Ana Sandra. Si bien es cierto que EL ESPAÑOL pudo conocer la gran felicidad de García Obregón ante su primer verano junto a la hija biológica de su malogrado hijo Álex Lequio -la también bióloga tenía intención de pasar todo el verano en la isla-, este periódico puede confirmar que la artista está de vuelta en Madrid.

Obregón y Ana Sandra están en la capital de España, en su domicilio madrileño, en La Moraleja, y no hay intención por parte de Ana de retornar a Palma. "Está en Madrid con Ana Sandra y ya no vuelve", se informa. Una línea que corrobora la amiga y representante de Obregón, Susana Uribarri.

La guionista de Ana y los 7 llegó a la isla a principios de julio y ha disfrutado con la pequeña Ana Sandra cerca de tres semanas. Eso sí, cuando regresó a la ciudad para votar en las pasadas elecciones generales del 23J García Obregón llegó para quedarse.

Ana Obregón posando en la zona de la piscina de su casa de Mallorca, 'El Manantial'. Gtres

En la capital, según explican, Ana cuenta con asuntos profesionales que atender. Eso no quita para que se "escape unos días" con amigos -sobre todo, a Ibiza-, pero su estancia oficial en El Manantial, la residencia de la familia, ha concluido.

Se especifica que la poca libertad que Obregón tiene en estos momentos de crianza y cuidados se la da la nanny que contrató en Estados Unidos y que viajó con ella a Madrid. En ella tiene gran confianza y eso le permite retomar sus compromisos.

La principal razón de que se haya enfrentado a sus vacaciones más cortas y breves en la isla está en el acuerdo que llegaron los hermanos Obregón sobre el bien inmueble de La costa de los pinos. Cuando los padres de la actriz vivían, era habitual ver a casi toda la familia en la casa de El Manantial, pero ahora "la vida cambia", y todos buscan algo más de intimidad. Sobre todo, los sobrinos de Obregón.

Por eso, han acordado los días de estancia en la casa, que se irán escalonando en quincenas, de acuerdo a la información que llega a EL ESPAÑOL. La decisión de establecer un orden de estancia en Palma no obedece, en ningún caso, a una supuesta mala relación o tirantez alguna entre hermanos o sobrinos.

"Los Obregón siguen igual de unidos que siempre", apunta una fuente cercana. Tampoco es verdad que Ana se haya planteado siquiera alquilar una casa en la isla, cerca de El Manantial. "Ana tiene su casa, ¿para qué quiere otra?", reflexiona la misma persona con la que se contacta.

No hay que olvidar, además, que la vida de Ana Obregón con una niña recién nacida es diferente a todos los niveles. Principalmente, en el ámbito social. Se explica que Ana no ha salido de compras ni de ocio, como antaño, para no exponer a la bebé y porque le apetecía mayor recogimiento.

Ana García Obregón en una imagen junto a Álex cuando era pequeño.

Días antes de abandonar la isla, Obregón se acordaba de su hijo y le escribía unas líneas en Instagram: "Tres años y dos meses sin ti. Otro verano aquí en Mallorca, en tu paraíso favorito, El Manantial. La casa donde cada rincón guarda mil imágenes tuyas, y tu risa continúa inundando de luz cada habitación. Perdóname si las lágrimas siguen siendo rojas, aunque a veces tu hija Anita consigue que al abrazarla tenga entre mis brazos un pedacito de cielo, un pedacito de ti. Anita y tú sois los amores de mi vida y estaremos juntos para siempre".

Otro homenaje a Álex

El pasado 23 de junio, como cada año desde que murió Álex, Ana García Obregón utilizó sus redes sociales para homenajear a su vástago. El día en que Aless -como se lo llamaba en la intimidad- habría cumplido 31 años.

Junto a un vídeo en el que se reproducían fotografías de los momentos más felices en la vida de madre e hijo, y con la canción Unchained Melody -del grupo Mantovani and his Orchestra-, Obregón le escribió unas sentidas líneas a Álex.

"Hoy hace 31 años que nació mi hijo, el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año y te convertiste en el mago que hechizó a todos los que tuvieron la suerte de conocerte. Desde ese día mi vida es tuya, te pertenece, Aless. Cada segundo aprendo de tu lección de vida y amor... De cada paso, cada huella. Vivo para conseguir cada uno de los sueños que no pudiste realizar", comenzó el escrito de la también guionista de series.

"Tu hija y yo te deseamos feliz 31 cumpleaños. Esta noche soplaremos las velas juntas contigo en tu tarta de chocolate favorita. Lo haremos con infinito dolor y amor, y el cielo brillará más que nunca. Eres y siempre serás el amor de mi vida", concluyó su emotiva suerte de carta Ana.

