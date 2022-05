Susanna Griso desvela cómo se encuentra Ana Rosa Quintana en su lucha contra el cáncer

Ana Rosa Quintana (66 años) continúa alejada del trabajo y centrada en la recuperación del cáncer de mama del que fue diagnosticada y que hizo público el pasado mes de noviembre. Enfocada en el tratamiento y en su mejoría, es su entorno más cercano -además de ella misma en sus redes sociales- quien desvela cómo es su evolución.

La última en hacerlo ha sido Susanna Griso (52), su compañera de profesión, rival de programa y amiga. Lo ha hecho a raíz de las últimas declaraciones de Joaquín Prat (47), en las que confirmaba la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre éxito de la intervención de Ana Rosa y añadía que la madrileña ya está en casa tras la intervención.

"El otro día me envié un mensaje con ella y me dijo que está mucho más animada", ha contado la conductora de Espejo Público este pasado domingo 22 de mayo a su salida del espectáculo Danza Giselle. Además de confirmar que Ana Rosa cada vez está mejor, Susanna aprovechó la presencia de las cámaras para desearle una pronta recuperación y mandarle todo su cariño: "Un beso enorme desde aquí, que se recupere".

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz por las calles de Madrid, el pasado 2 de mayo. EL ESPAÑOL

A comienzos de mes de mayo este medio publicaba las primeras imágenes en las que se podía ver a la periodista tras dicha operación. En las fotografías se la podía ver en aparente buen estado y acompañada de su marido, Juan Muñoz. La pareja se encontraba paseando por el barrio de Salamanca, en Madrid, y lucía un favorecedor conjunto de pantalones de colores de estilo hippie con una blusa blanca ancha.

Ana Rosa Quintana fue intervenida tras pasar la Semana en Santa en Sotogrande, su habitual destino de vacaciones. Allí, la comunicadora siguió con su dieta sana, gimnasia, yoga y paseos diarios, que están siendo una de sus mejores medicinas. Afortunadamente la intervención fue todo un éxito, como puedo saber este periódico de fuentes cercanas a la periodista, y ahora intenta recobrar todas las fuerzas posibles y superar la enfermedad.

Además del apoyo de su marido y de su familia más cercana, Ana Rosa Quintana cuenta con el cariño de sus compañeros de trabajo y amigos.

El anuncio de la enfermedad

El pasado 2 de noviembre Ana Rosa Quintana anunció en su programa, en Telecinco, que padecía cáncer de mama. Lo hizo nada más comenzar el matinal, frente a la cámara, sin titubear. "Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", aseguró la periodista, desvelando que se apartaría de su programa durante un tiempo.

"Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", concluyó.

Desde entonces, la presentadora solo ha vuelto a pisar un plató en una ocasión, el 15 de noviembre -dos semanas después de alejarse de los medios- para el estreno de Ya son las ocho. También se ha dejado ver puntualmente en sus redes sociales.

Hace 12 años, Ana Rosa Quintana ya se sometió a una intervención para extirpar un tumor que tenía en el pecho. Gracias a la rápida actuación y a varias sesiones de radioterapia consiguió acabar con un cáncer de mama de grado I, el estadio más temprano y, por tanto, más sencillo de tratar de un cáncer de mama.

