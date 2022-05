Primeras imágenes de Ana Rosa Quintana tras ser operada con éxito del cáncer de mama que padece

Ana Rosa Quintana (66 años) ya está prácticamente recuperada de la operación de cáncer de mama a la que fue sometida hace escasas semanas, y de la cual informó EL ESPAÑOL en exclusiva. Así al menos lo demuestran las imágenes a las que también este medio ha tenido acceso en primicia. En ellas, la presentadora, con un look muy primaveral, aparece muy sonriente, ocultando su mirada bajo unas enormes gafas de sol.

Las instantáneas han sido tomadas esta misma mañana del 2 de mayo en Madrid. Concretamente en el barrio de Salamanca hasta donde la comunicadora se ha desplazado desde su domicilio junto a su marido, Juan Muñoz, aprovechando la festividad de la capital española.

Ambos pasean por las calles del céntrico barrio compartiendo confidencias y sin separarse el uno del otro. Está claro que el esposo de la presentadora está siendo uno de sus mejores apoyos durante este largo y duro proceso que por desgracia le ha tocado vivir.

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz por las calles de Madrid. EL ESPAÑOL

Así anunció su cáncer

El pasado 2 de noviembre Ana Rosa Quintana anunció en su programa, en Telecinco, que padecía cáncer de mama. Lo hizo nada más comenzar el matinal, frente a la cámara, sin titubear. "Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", aseguró la periodista, desvelando que se apartaría de su programa durante un tiempo.

"Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", concluyó.

Ana Rosa Quintana se ha mostrado junto a su marido, Juan Muñoz, tras su operación. EL ESPAÑOL

Desde entonces, la presentadora solo ha vuelto a pisar un plató en una ocasión, el 15 de noviembre -dos semanas después de alejarse de los medios- para el estreno de Ya son las ocho. También se ha dejado ver puntualmente en sus redes sociales.

Hace 12 años, Ana Rosa Quintana ya se sometió a una intervención para extirpar un tumor que tenía en el pecho. Gracias a la rápida actuación y a varias sesiones de radioterapia consiguió acabar con un cáncer de mama de grado I, el estadio más temprano y, por tanto, más sencillo de tratar de un cáncer de mama.

