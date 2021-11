Fernando Esteso, ingresado de urgencia en un hospital de Valencia

Fernando Esteso (76 años) vuelve a convertirse en noticia debido a su salud. Por segunda vez en menos de quince días, el conocido humorista ha sido ingresado debido a una insuficiencia respiratoria. Esteso, que tenía proyectos profesionales para este año, se encuentra en el hospital la Fe de Valencia y de momento se desconoce cuándo recibirá el alta.

El empresario Jesús Sáinz, uno de sus amigos, ha contado a Semana que su recuperación no será inmediata, por lo que necesitará un tiempo para recuperarse. "Debe cuidarse un poquito", comenta el empresario al citado medio. Este bache de salud pone en pausa sus planes profesionales más inmediatos, que se quedan en segundo plano hasta que se encuentre bien.

En estos momentos su familia se encuentra doblemente preocupada, no solo por este ingreso, sino porque ha tenido lugar con apenas dos semanas de diferencia del anterior. Es más, considera que Fernando recibió el alta antes de lo necesario, lo que ha precipitado su temprano regreso al centro médico.

Fernando Esteso se encuentra ingresado en un centro médico valenciano. Gtres

Esteso tiene previsto regresar a las tablas el próximo mes de enero, un proyecto profesional que de momento sigue en pie y por el que tiene una gran ilusión. Se trata de la obra ¿Quién confiesa primero?, en la que participa junto a Paco Arévalo (74) y cuya función está prevista para el 5 de enero en Zaragoza, su ciudad de origen.

Por ahora, todas las miradas están ahora en la Fe de Valencia, en donde el actor está recuperándose bajo la atención de los médicos y de sus hijos, Fernando y Arancha, muy preocupados por su evolución y estado, tal y como desvela el digital.

A sus 76 años, el aragonés es uno de los rostros más conocidos del cine español, pues a sus espaldas tiene más de una treintena de cintas. Pese a que su pasión es la actuación, lo cierto es que le debe parte de la fama a su gran sentido del humor y a las conocidas películas que coprotagonizó con Andrés Pajares (81), su otra mitad en el dúo conocido como "Pajares y Esteso".

Al igual que Fernando, Andrés tampoco quiere desaparecer del foco público. Pese a que hace tiempo que no se le ve sobre un escenario, en sus redes sociales comparte sus planes, entre los que por supuesto no falta el teatro. Pero tampoco la lectura y es que cabe recordar que él mismo publicó un libro, la biografía Mis memorias... antes de que se me olviden, en el que hace un repaso de su carrera y su vida.

[Más información: Qué fue de Jenny Llada, la diva del destape que fue musa de Andrés Pajares y Fernando Esteso]

Sigue los temas que te interesan