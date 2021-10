Raquel del Rosario salva a su hijo del brutal ataque de un puma: su impactante relato

Raquel del Rosario (38 años) dejó sin palabras a sus seguidores cuando este domingo, 17 de octubre, relató a través de su perfil de Instagram el terrible episodio que vivió su hijo menor, Mael, el pasado 26 de agosto. Entonces, el pequeño de cinco años fue atacado por un puma en su casa de California.

"Siempre he dicho en tono de broma que algún día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés", comenzó escribiendo la cantante antes de desvelar lo que ocurrió aquella mañana de verano. "'Mami, voy al árbol a buscar fruta', me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas", explicó Raquel del Rosario, quien ha estremecido a sus followers con su impactante testimonio.

"Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", añadió junto a una imagen de su pequeño en blanco y negro en la que se aprecian sus heridas.

Tras lograr entrar a casa, advertir que había un segundo puma y alertar a los vecinos de lo ocurrido, Raquel del Rosario llevó al hospital a su hijo, quien tal y como desveló la artista, tuvo que someterse a una cirugía que, por fortuna, fue un éxito. "Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", expresó la cantante en su post.

Ahora, casi dos meses después de aquel terrible suceso, Raquel y su hijo están "transitando ese dolor, sintiéndolo y aceptándolo sin huir de él". Lo que pudo haber sido un trauma para Mael, se ha convertido, por suerte, en una anécdota que el pequeño recuerda como una gran historia. "Estaba fascinado y no paraba de contar y escenificar como había ocurrido todo. Es admirable como lo ha llevado y lo rápido que han ido sanando sus heridas", escribió la cantante en una segunda publicación en la que explicó cómo transcurrieron los días posteriores al ataque.

Raquel del Rosario y sus hijos en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Raquel del Rosario comentó que el puma que puso en peligro la vida de su pequeño fue sacrificado por "el protocolo que dicta la ley de California". Un desenlace que ella no contemplaba, pero que no pudo evitar, ya que estaba en manos de las autoridades. "Desde la ventana observé como el otro puma que resultó ser su hermano regresaba al jardín acompañado de su madre. Ella se posicionó junto al cuerpo sin vida de su hijo e intercambiamos una mirada de dolor que jamás olvidaré (no se pueden imaginar los sueños que he tenido con ella). Salí de casa con el corazón roto y un sinfín de sentimientos encontrados por todo lo sucedido, pero en aquel momento solo podía pensar en proteger a Leo y estar cerca de Mael", finalizó la artista, quien en las últimas horas ha recibido cientos de comentarios por su acto de heroicidad.

"El amor de una madre, su instinto de salvar y proteger. La fuerza que nos otorga la naturaleza", escribió Eva González (40) en la primera publicación compartida por la cantante. "Sin palabras. La fuerza del amor de una madre no tiene límites", expresó, por sus parte, Helen Lindes (40). Raquel del Rosario, además, ha recibido mensajes de cariño por parte de otras personalidades como Sara Carbonero (37) o su exmarido, Fernando Alonso (40).

