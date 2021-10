Andrea Levy, ingresada a causa de la fibromialgia que padece: "El dolor también es una lección de vida"

Fue el pasado mes de febrero cuando la delegada de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy (37 años), anunció que padece fibromialgia. Desde entonces, Levy ha luchado y convivido con su dolencia, caracterizada por un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. Han sido, precisamente, esos fuertes dolores que sufre los que la han obligado a ingresar en el hospital en las últimas horas. Así lo ha hecho público la propia Andrea a través de sus redes sociales, compartiendo así con sus seguidores uno de los peores momentos de la enfermedad.

Tumbada en una camilla, con la bata de paciente y la mascarilla reglamentaria, Levy ha sacado fuerzas para postear lo que sigue, en compañía de su doctor: "Aprender de los días malos de la fibromialgia es todo un reto personal que ayuda a que el resto de la vida pueda ser mejor. Hay momentos en los que nuestro cuerpo nos pide un descanso y se lo hemos de dar. El dolor, aunque es complicado de sobrellevar, también es una lección de vida".

Y ha añadido: "Pide su tiempo, pero no caer en el desánimo. A veces es frustración y por ello hay que poner todas tus energías a tope para superarlo mentalmente, apoyarse en las personas que a nuestro alrededor nos dan cariño y proyectar todo lo que queremos hacer para salir adelante. Un parón es también un impulso. ¡Gracias, doctor!".

El pasado mes de febrero, Levy, harta de las críticas que recibió por trabarse y cometer varios errores de dicción durante la lectura de su discurso, confesó la dolencia que padece. "Esa medicación hace que se me seque mucho la boca, es un efecto secundario; por eso muevo mucho los labios, la boca... Por eso, cuando leo a cierta velocidad, me cuesta pronunciar", explicó la concejala en su momento.

La fibromialgia se caracteriza por el sufrimiento de un dolor generalizado debido a una anomalía en la percepción de este. Además de dolor, este trastorno puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, y sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies. Lejos de ser una enfermedad rara, la fibromialgia afecta a entre el 3 y el 4 por ciento de la población, la mayoría mujeres.

Su relación con Pepe Ruiz-Gallardón

En junio de 2020 se hizo público que Andrea Levy y Pepe Ruiz-Gallardón Utrera, hijo de Alberto-Ruiz Gallardón (62), eran pareja sentimental. Según informó Vanitatis, ambos llevaban varios meses conociéndose y finalmente surgió el amor. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y el hijo del exministro iniciaron una historia de amor a comienzos de 2020, algo que la propia política ya dio a entender en sus redes sociales el 3 de mayo del año pasado cuando cumplía 36 años.

Andrea Levy y Pepe Ruiz-Gallardón, la flamante pareja, en montaje de EL ESPAÑOL.

Entonces nadie entendió el mensaje que publicó, palabras que más tarde cobraron un especial sentido: "No sé si ya apuntaba maneras en esto de las Artes y la Cultura. Pero si sé que hoy es mi cumpleaños y me siento afortunada, por los que estáis a mi lado, mi familia, mis responsabilidades públicas al servicio de Madrid. Y por ti, que haces este día el mejor regalo". El pasado año, EL ESPAÑOL se puso en contacto con Levy. Muy respetuosa, aclaró lo que sigue: "No quiero entrar en eso, no suelo hacer declaraciones acerca del mundo del corazón".

Eso sí, no ocultó en conversación con este medio que "está feliz", pero ni confirmó ni desmintió la noticia. No obstante, en noviembre de 2020 vio la luz su ruptura sentimental a través de Vozpópuli. Sostuvo la publicación que si bien ella se fue a vivir a casa del hijo de Alberto-Ruiz Gallardón durante el confinamiento, tras la ruptura Levy abandonó el domicilio. Ambos se conocían desde hace tiempo. Coincidieron mientras trabajaban como abogados en el despacho Uría Menéndez, pero no fue hasta principios del año 2020 cuando comenzaron a salir oficialmente.

Andrea Levy, que está volcada en la actualidad en su trabajo para proponer soluciones para el sector cultural de Madrid, ha sido muy discreta en cuanto a sus relaciones sentimentales se refiere. En 2015 terminó su noviazgo con el escritor Enric Vila. Tras él, mantuvo una corta amistad con el periodista Manuel Jabois. En medio la relacionaron con Pau Roca, guitarrista de La habitación roja, y en 2016 se hizo pública su relación sentimental con el cantante Nacho Vegas.

