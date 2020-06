Andrea Levy y Pepe Ruiz-Gallardón, hijo del ex líder del PP, pareja sorpresa del verano

Andrea Levy (36 años) y Pepe Pepe Ruiz-Gallardón Utrera, hijo de Alberto-Ruiz Gallardón (61), son pareja sentimental. Ambos llevan varios meses conociéndose y finalmente ha surgido el amor. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y el hijo del exministro iniciaron una historia de amor a comienzos de año, algo que la propia política ya dio a entender en sus redes sociales el pasado 3 de mayo cuando cumplía 36 años.

Entonces nadie entendió el mensaje que publicó, palabras que ahora cobran un especial sentido: "No sé si ya apuntaba maneras en esto de las Artes y la Cultura. Pero si sé que hoy es mi cumpleaños y me siento afortunada, por los que estáis a mi lado, mi familia, mis responsabilidades públicas al servicio de Madrid. Y por ti, que haces este día el mejor regalo".

Días después, ha sido el portal Vanitatis quien ha anunciado la buena noticia y JALEOS se ha puesto en contacto con la política para conocer su reacción. Muy respetuosa, ha aclarado lo que sigue: "No quiero entrar en eso, no suelo hacer declaraciones acerca del mundo del corazón". Eso sí, no oculta en conversación con este medio que "está feliz", pero ni confirma ni desmiente la noticia, tan solo ríe cuando se le da esa oportunidad.

Más allá de estas declaraciones, ambos optan por el silencio. Ruiz-Gallardón, por su parte, ni siquiera ha utilizado su red social, la cual mantiene cerrada, para mostrar ningún tipo de réplica a las palabras de la concejala de aquel 3 de mayo. Lo que es un hecho comprobado es que ambos se conocen desde hace bastante tiempo, pues coincidieron trabajando como abogados en el despacho Uría Menéndez, pero no ha sido hasta principios de este año cuando decidieron dar un paso más allá en su relación, como también apunta el citado medio.

Pepe Ruiz-Gallardón es el segundo de cuatro hermanos. En lo que respecta a su proyección en la prensa de sociedad, siempre ha mantenido un perfil bajo y bastante discreto hasta la fecha. No es así en la esfera de lo legal, donde ha conseguido hacerse con un nombre gracias a su trabajo durante nueve años en el citado despacho de abogados. Ademas, desde 2017 es consejero delegado del despacho familiar, Ruiz-Gallardón Abogados.

Ver esta publicación en Instagram El lunes no se le escapa al objetivo de @mudarrafotografo Una publicación compartida de Andrea Levy Soler (@alevysoler) el 2 Mar, 2020 a las 6:25 PST

Cabe destacar en su biografía que durante los años 2011 y 2012 trabajó en la sede brasileña de Uría en Sâo Paulo. No fueron tiempos fáciles para él, ya que sufrió un atraco -en el cual un amigo suyo perdió la vida-. Todo ocurrió durante un trayecto en coche, fueron asaltados por unos ladrones. Finalmente, Pepe pudo salir ileso y escapó.

Por su parte, Andrea Levy, que está volcada en la actualidad en su trabajo para proponer soluciones para el sector cultural de Madrid, también ha sido muy discreta en cuanto a sus relaciones sentimentales se refiere. En 2015 terminó su noviazgo con el escritor Enric Vila. Tras él, mantuvo una corta amistad con el periodista Manuel Jabois. En medio la relacionaron con Pau Roca, guitarrista de La habitación roja, y en 2016 se hizo pública su relación sentimental con el cantante Nacho Vegas.

