Lluvia de 'zascas' a Paula Vázquez por defender la renta mínima y retar a los "fascistas"

Paula Vázquez nunca ha ocultado sus simpatías políticas, pero es cierto que en las últimas semanas ha pasado de defender sus ideas de una forma más discreta a hacerlo provocando grandes terremotos en Twitter, como cuando criticó a Sálvame por ser "misógino y machista" mientras la izquierda mediática aplaudía a Jorge Javier Vázquez por sus guiños antifascistas. También quedará para el recuerdo su zasca a Carlos Herrera cuando fue acusada de "pelotear al nuevo Gobierno".

Ahora ha sido su opinión sobre la renta mínima la que está detrás del linchamiento que ha sufrido durante el fin de semana en la red social. La aprobación de ingreso vital el pasado viernes propició la alegría de la presentadora gallega, que se congratuló por el "gran día". No obstante, acompañó su aplauso de unas palabras que cayeron como un jarro de agua fría por encima de las cabezas de los que se sintieron aludidos.

En concreto, Paula avanzó en su tuit que "si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra, probablemente escupan su bilis aquí abajo, pero sin dar la cara" y concluyó diciendo que "esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más":

Hoy es un gran día !! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra , probablemente escupan su bilis aquí abajo , pero sin dar la cara😂🤣. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más 😝 pic.twitter.com/U8gsEOZT9m — Paula Vázquez 🔻 (@PaulaVazquezTV) May 29, 2020

Es imposible que Paula Vázquez no supiera la que se le iba a venir encima después del mensaje, y eso que esta vez no señaló directamente a ningún partido político, así que quizás no le sorprendió lo que pasó a continuación. Los aludidos recogieron el guante para dedicarle una retahíla de zascas e insultos a cuenta de su profesión y su aspecto físico:

ya eres definitivamente sectaria y odias a los que piensan de otra manera, ni te paras a pensar. Pobrecilla. Yo quiero un buen empleo y un buen sueldo. Aquí está mi cara. — Sonsoles Zuazo (@szuazo) May 30, 2020

Dentro de 4 años igual lo que no aguanta, es todo el plástico que llevas encima...ponte a la sombrita...que al sol apestas a silicona quemada, lady Jane. — willowofwood (@willowofwood_1) May 30, 2020

Me dice un amigo que las mujeres progres parecen transexuales.

Facciones duras, gesto torcido y mandíbulas grandes... andróginas.

Yo creo que no, al menos no todas. pic.twitter.com/csiYl8Moj7 — 🇪🇦Doctor Manhattan🇪🇦 (@Manhattanplanet) May 30, 2020

Ahí está Paula Vázquez, como buena obrera qué es. Descansando después de mucho trabajar. pic.twitter.com/vNPOMThdqf — Párroco Cthulhu 🇪🇸 (@Cthulhuloveit) May 30, 2020

4 años más?? Es q es tonta hasta para sumar. Serán 3,5 años. Pero te apuesto otra inyección de botox (llevas ya 40) a q no llega el felón ni al 2021 — Español74 (david) 🇪🇸🇪🇸😷 (@DFD_74) May 30, 2020

Todos los días haciéndole méritos a la dictadura y todavía no le han dado un programa en las televisiones del régimen. — Francisco Casado Sanchez (@Francis16893780) May 30, 2020

Se te ve muy oprimida bajo esta sociedad fascista y de injusticia social — Beth (@Beth_Basada) May 30, 2020

Buscando notoriedad hablando de política porque ya nadie se acuerda de ella... — Moir 🖤 (@Moir66323206) May 30, 2020

Vamos a ver, Paula.

Te lo voy a decir de una forma muy sencillita.



Renta mínima para ayudar a gente necesitada: SI.

Paguitas para mantener a vagos y parasitos: NO.



¿Lo has entendido, o te lo digo en verso?

De nada. — General Narváez (@espadondeloja) May 30, 2020

Grandes batallas contra el fascismo:



-Batalla de Stalingrado (1942-43)

-Paula Vázquez en la hamaca (2020) pic.twitter.com/hp1iphx6RJ — Falcon, Avión Presidencial ✈ (@AvionPresidEsp) May 30, 2020

“Comunismo de Botox, bisturí y columpios de mimbre” por Paula Vázquez... https://t.co/zFXviMxywv — Vicky 🇪🇸🖤 (@VickyGMN) May 30, 2020

Paula Vázquez es de estas PODEMITAS que van de postureo despotricando contra la sanidad privada pero a la hora de la verdad no tienen duda dónde acudir. pic.twitter.com/q9F4lp51NF — Juanfran Escudero 🇪🇸 (@JuanfraEscudero) May 31, 2020

Paula Vázquez es uno de los mejores ejemplos de la izquierda actual. Una pandilla de pijos con la vida solucionada y puño en alto, que reclaman lo público mientras viven ostentosamente como orgullosos capitalistas y disfrutan de lo privado.



Resumiendo, unos hipócritas. pic.twitter.com/evEZh9v6p9 — Fran Gómez 🖤🇪🇦 (@Nanchinho) May 31, 2020

Por ello, fueron muchos los que quisieron mostrarle su apoyo por lo que consideraron una nueva manifestación de machismo:

Más Paula Vázquez y menos Ana Rosa Quintana. — David Ortiz🔻 (@davo537) May 30, 2020

Los imbéciles que cargan contra Paula Vázquez por apoyar el ingreso mínimo vital son solo lo que son: imbéciles. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) May 30, 2020

Más Paula Vázquez y Menos Bertín Osborne. — Kathryn Merteuil (@Already2Wasted) May 30, 2020

Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) jode mucho al facherío porque que haya gente acomodada que defiende el ingreso mínimo vital, y por ende la justicia social, destapa aún más todas sus miserias. — Jules (@CensoredJules) May 30, 2020

Paula Vázquez apoya el ingreso mínimo vital, como cualquier persona normal y han aparecido señoros de los 60 a soltar sus rancias machistadas. — Anacleto Panceto 🇪🇦 (@Xuxipc) May 30, 2020

[Más información: La demostración de humor de Andrea Levy tras ser convertida en un 'meme']