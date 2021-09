Qué fue de Arancha del Sol, la presentadora top de los 90 que vive alejada del foco por decisión propia

En la década de los 90 hubo una proliferación de rostros femeninos en televisión. Eran habituales en la pequeña pantalla las parejas televisivas y casi todos los programas de entretenimiento contaban con su plantel de azafatas. Entre ellas, la modelo y presentadora Arancha del Sol (49 años). Fue, sin duda, su época dorada. Natural de Asturias, pronto cautivó a propios y extraños con su belleza y carácter afable. Su relación con la cámara fue un auténtico flechazo, un romance intenso y, parecía, duradero.

El espacio El precio justo la catapultó a la fama en 1991. Desde entonces, no paró de trabajar en la televisión, enlazando proyecto tras proyecto. En la actualidad, vive retirada de la vida pública, afincada en Córdoba, y tan solo atiende algunos asuntos publicitarios y hace las veces de presentadora en eventos muy puntuales y cargadas de solidaridad. No obstante, antes de zambullirnos en su presente, viajemos al pasado. El precio justo la puso sobre la pista, y el programa Vivan los novios, que presentó junto a Andoni Ferreño (56), la ensalzó al estrellato.

Del Sol llegó a convertirse en una de las famosas más deseadas de la época. De familia asturiana, Arancha nació en mayo de 1972 en Madrid. Aunque estudió Humanidades en Alcalá de Henares, enseguida destacó por su físico y se convirtió en Miss Madrid con tan sólo 17 años. Tras ganar el título, consiguió hacerse un hueco en el mundo de la moda. Aunque su gran oportunidad llegaría en el año 1991, cuando fue elegida para ser azafata en el programa El precio justo. Tras el éxito de Vivan los novios consiguió ser una de las caras más habituales de Mediaset, conduciendo algunos de sus programas más exitosos como Humor cinco estrellas (1992), Vip noche (1992) o La batalla de las estrellas (1993-94). En 1992, en una de las mejores etapas de su carrera, pudo cumplir el sueño de ser actriz en la película Aquí el que no corre... vuela, de Ramón Fernández junto a actores de la talla de María Barranco (60), Arturo Fernández o José Coronado (64). Un año después, Mariano Ozores le ofrecería un papel protagonista en la película El pelotazo nacional.

Pese al gran éxito y acogida que tuvo su carrera como actriz, no fue hasta el 2001 cuando participó en la telenovela de Telecinco, Esencia de Poder y en 2005 en la serie El pasado es mañana. En 2010 fue su última incursión en el mundo del espectáculo, cuando representó la obra teatral Brujas, junto a Lara Dibildos (49) y Juncal Rivero (55), entre otros rostros. Con el paso de los años, Arancha del Sol tomó la decisión más importante de su vida: retirarse de la vida pública.

Un adiós -tan solo accede a aparecer en contadas ocasiones y concede pocas entrevistas- que se vio acrecentado cuando en 2014 se mudó de Madrid a Córdoba, junto a su marido, Finito de Córdoba, con el que lleva casada desde el 21 de octubre de 2001. Vive centrada en su marido y sus dos hijos, Lucía y Juan, una vida muy diferente a la que soñó en su juventud, pero que ha aceptado de buen grado. Aún así, sigue protagonizando campañas de publicidad, photocalls y desfiles de moda.

En octubre de 2001 contrajo matrimonio con Juan Serrano 'Finito de Córdoba', en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, en Córdoba. En 2002 y 2008 llegarían los dos hijos de la pareja y Arancha del Sol empezó a priorizar su papel como madre. En 2019 reapareció en televisión para darle una sorpresa a su compañero de profesión y amigo Bertín Osborne (66). Fue en el programa Viva la vida donde ambos recordaron el tiempo que trabajaron juntos en La batalla de las estrellas, que se emitió entre 1993 y 1994 en Telecinco.

Arancha del Sol fue una auténtica símbolo sexual. Algunas otras publicaciones, como Man, llegaron a llevarla a portada con este titular: "Arancha del Sol la más deseada en la intimidad". En 2019 su hija Lucía cumplió la mayoría de edad, y Arancha la felicitó en las redes sociales: "El camino no será fácil y desgraciadamente sólo tus propios errores, e incluso los fracasos, las perdidas, los desengaños serán las lecciones que te harán fuerte, humilde y te enseñarán. Aprende a sacar el lado más positivo a pesar de todo...".

Y añadía: "Todo lo que consigas con voluntad, sacrificio y disciplina le darás un valor especial y sabrás apreciarlo. Siempre has ido con nosotros de la mano, ahora es duro ir soltándote, pero estás preparada y confiamos en ti". "Me siento muy orgullosa, eres responsable, divertida, buena amiga y con ese punto rebelde, peleón, independiente, crítico y artista que te hace tan auténtica y especial (aunque a veces me desespere). Superaste a la Lucía que yo soñaba y llenaste de luz nuestras vidas. Este año ha sido triste por no haber podido celebrar tu graduación y tu cumpleaños como te mereces pero también es lo de menos. Siempre serás mi niña, la mayor, mi luz", concluía Arancha.

En septiembre de 2020, Lucía comenzó a estudiar Diseño gráfico y multimedia en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), un centro privado referente en la formación integral de dichos ámbitos y que está adscrito a la Universidad Camilo José Cela. En la actualidad, Arancha del Sol vive volcada en su faceta como madre y empresaria. Instagram se ha convertido en su mejor herramienta de trabajo, plataforma en la que comparte los entresijos de su día a día, sus rutinas de belleza y sus planes de entrenamiento para mantenerse en forma.

En este 2021 Arancha del Sol ha reaparecido en la presentación del libro de su amiga, Fiona Ferrer (47). Ahora su futuro inmediato pasa por Canal Sur, donde tiene un trabajo que le ha dejado sin vacaciones de verano. "Me hace mucha ilusión porque va a ser la primera vez que trabajo en una cadena de esta tierra, y tengo muchísimas ganas de volver a televisión", aseguró en el citado evento. "Ya sabes, vivimos de proyectos, unos salen adelante, otros se quedan en el camino, otros se retrasan", apostilló.

