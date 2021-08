Qué fue de Paqui 'La Coles', la supuesta amante de Víctor Janeiro que triunfó en la tele y acabó en la ruina

Corría el mes de marzo del año 2011 cuando Paqui La Coles apareció por primera vez en televisión. Lo hacía en el plató de Sálvame con una clara intención: desvelar ante toda España que ella tuvo un affaire con Víctor Janeiro (42 años), el hermano de Jesulín de Ubrique (47). Por entonces, Víctor estaba en relaciones y enamorado de Beatriz Trapote (40) cuando Paqui Muñoz -su nombre verdadero- salió a la palestra para, supuestamente, desenmascararlo.

La andaluza aseguraba que era el amor platónico del hermano de Jesulín y que, desde pequeñito, este siempre había ido detrás de ella. "Yo con Víctor Janeiro he estado un año y medio", aseguró Paqui con contundencia. "Teníamos una relación sexual, emocional y confidencial, él estaba con Bea", aseveró. Paqui no tenía pelos en la lengua y no sentía ningún tipo de reparo en hablar de temas íntimos delante de las cámaras.

La Coles durante una de sus primeras intervenciones en 'Sálvame'. Mediaset

"Víctor Janeiro es un desastre en la cama, no duraba conmigo ni cinco minutos", llegó a sostener. El motivo de su apodo televisivo, La Coles, tenía un críptico significado: Paqui aseguró que el torero la llamaba por teléfono para preguntarle si quería "coles". La que pronto se convertiría en una de las habituales del programa Sálvame no quiso terminar su primera intervención -la primera de muchas- en el programa sin lanzar un mensaje a su supuesto amante: "Deja de decir que eres tan hombre y tan semental, que no lo eres. Además, deja de engañar a Beatriz Trapote".

En otra intervención, y mientras su cara se consolidaba para los espectadores del espacio vespertino de Telecinco, la supuesta amante de Víctor Janeiro decidió llamar al torero en directo para demostrar que ella decía la verdad, y protagonizó una llamada un tanto surrealista: "Soy Paqui, de la calle Cañito, ¿ya no te acuerdas de mí?". Y añadió: "Yo me quería tomar un café contigo y recordar viejos tiempos. ¿Echas de menos mis coles?”, le preguntó Paqui a Víctor. El hermano de Jesulín llegó a contestar en directo, tirando de sarcasmo: "¿Las de Bruselas?".

Jorge Javier Vázquez enseñando el test de embarazo de Paqui La Coles. Mediaset

El torero, que no entendía muy bien a qué venía aquella llamada, fue de lo más cortés con Paqui La Coles, y le preguntó por cómo le iba a ella la vida, a lo que ella respondió, con su desparpajo: "Bien, echándote de menos. Se me cayó el teléfono en el cubo de la fregona y perdí tu número". Por escenas como esta, pronto la razón de su debut quedó eclipsada por su carisma y espontaneidad, que la convirtieron en una estrella televisiva. Regaló grandes momentos a la hemeroteca catódica.

De hecho, se sometió a un test de embarazo el 24 de marzo de 2011 en el plató de Telecinco y descubrió en directo que estaba esperando su tercer hijo. Sin duda, 2011 fue un año glorioso para ella. Paqui se hizo un hueco en el universo Sálvame, donde fue bien acogida por el equipo y la audiencia a pesar de que sus recuerdos en el programa no siempre fueron agradables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paqui Muñoz (@paquicolesoficial)

De todas sus apariciones en televisión, una de las más épicas fue cuando se sometió en directo a un test de embarazo. Jorge Javier Vázquez (51) se atrevió a prometerle que, si daba positivo, "el programa" le regalaba "el coche y la cuna" para su bebé. Mila Ximénez fue la encargada de cogerle la muestra, mientras que Jorge Javier leía en alto las instrucciones del 'predictor'. En aquella tarde surrealista hubo tiempo para todo. Incluso para los bailes y cantes de Pilarita (GH 11), que amenizó la espera de la audiencia, mientras Paqui intentaba que le entraran ganas de miccionar.

La reacción que tuvo Paqui cuando dio positivo era de esperar: se abrazó con todas sus fuerzas a su chico, Juan José, y le dio unos besos de lo más pasionales. "Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado", aseguró, para apostillar: "Ha sido hecho con mucho amor". Sin embargo, pese a su estrellato el tiempo pasó y la televisión dejó de contar con su presencia. El teléfono dejó de sonar y Paqui La Coles aguardó hasta que en 2017 reapareció tímidamente. Lo hizo para ser comensal en el espacio del amor de Cuatro, First dates.

Paqui La Coles durante su participación en el programa 'First Dates'. Mediaset

Paqui llegó al restaurante de Cuatro recordando su pasado televisivo, explicando cómo su supuesto affaire con Janeiro le granjeó el sobrenombre de La Coles. Posteriormente aclaró que se había separado de su marido, aunque en la actualidad mantienen una buena relación fruto de los hijos que tienen en común, llegando incluso a vivir bajo el mismo techo. "Sin que podamos traer chicos o chicas a casa", explicó en uno de los confesionarios. Posteriormente llegó el momento de conocer a su cita, con quien no llegó a encajar en ningún momento. El tipo de humor de Sergio -su pretendiente- no solo la dejaba fría, sino que incluso la desconcertaba, llegando a asegurar que no sabía en qué momentos hablaba en serio y en cuáles bromeaba.

Paqui se fue sin amor. Por aquellos días, concedió una demoledora entrevista a Cotilleo, donde despotricó de los colaboradores de Sálvame: "Lydia Lozano (60) me llamó montajista y chantajista por mi enfermedad. A ella le gusta mucho hablar de las enfermedades de los demás y yo puedo demostrarle cuando quiera con documentación todo lo que yo estoy padeciendo por mi fibromialgia". Mucho más negativo es el recuerdo que guarda de Conchita, la poligrafista: "Para mí no es Conchita, es un demonio. Me acribilló, me acomplejó, me dijo que era fea para Víctor Janeiro. Me lo hizo pasar fatal. Tuve que hacer el polígrafo sin desayunar, sin mi tratamiento con el que llevo más de 30 años. Me dijo que ella no me creía por fea".

Para rematar su traje de madera, habló también de Belén Esteban (47): "No la quieren aquí (en Ubrique) y cada vez que la ven me dicen '¡Vete y ocupa su sitio!, ¡Es una mentirosa!'. Belén me cogió manía desde el primer día. Yo le planté cara y se fue llorando del plató, llamándome hija de puta con el micro abierto y diciendo que me iba a dar dos hostias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paqui Muñoz (@paquicolesoficial)

Cuatro años después de aquella entrevista, es decir, en el actual 2021, Paqui La Coles ha vuelto a la actualidad televisiva. Lo hacía en el programa Socialité del pasado fin de semana. El día 14 de agosto anunciaba que está a punto de ser desahuciada. Se sostenía que estaba en la ruina y pasando hambre, viviendo en un piso "rodeada de humedad". Un inmueble "destartalado" del que la echarán en breve por no poder hacer frente al alquiler. Al espacio La Coles le confirmó que pasa "semanas con 20 euros solo para comer".

La propia Paqui, en conversación telefónica con el programa, aseguró: "Estoy en un piso en malas condiciones. No puedo pagar el alquiler. Estoy muy destrozada, muy rota. Estoy todo el día en la cama, no tengo fuerzas ni ilusión. Sigo teniendo deudas, pero es que ya no puedo. No puedo más. Estoy con una paga de 494 euros que no da para nada. Pago 200 euros de alquiler de un piso de mala muerte. Pasamos hambre, comemos tres personas con 20 euros a la semana. Más o menos la casa se cae a trozos. Hay averías, humedades, hongos, se cae el techo de la cocina...". El ejemplo de Paqui La Coles es perfecto para sostener que la televisión es cíclica y que, en efecto, todo lo sube, baja.

[Más información: Qué fue de Pepe 'El Marismeño', el ex de Carmina que ayudó a José Fernando con sus adicciones]

Sigue los temas que te interesan