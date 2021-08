Qué fue de Maribel Sanz, la exmujer de Sergio Dalma que quiso ser colaboradora de 'Sálvame'

El nombre de Maribel Sanz (55 años) fue uno de los habituales en la prensa de corazón de los años 90. La joven catalana empezó a trabajar muy pronto, quizá demasiado. A la edad de 16 años comenzó desfilando para diferentes casas de moda y de ahí, el gran empresario televisivo Valerio Lazarov se fijó en ella y la contrató poco después para que se uniese al proyecto de Bellezas en la nieve de Telecinco, donde estuvo acompañada por Mar Flores (52) o Sabrina Salerno (53).

Rechazó un importante contrato con la agencia Elite de Nueva York -contrato que después aceptaría Claudia Schiffer- y se convirtió en Chica Martini. Pero la vida personal de Maribel Sanz siempre se ha impuesto a sus proyectos laborales. En 1990, se casó con el guitarrista Javier Catalá, con el que tuvo un hijo, Adrián Catalá, quien hoy es técnico de operaciones de la consultora financiera Nforce Operations Services SL. Tres años después, Maribel le pedía el divorcio.

Apenas meses más tarde, Sanz volvía a darse el 'sí, quiero'. En esta ocasión, con Pere Puntas. Y sólo un año después, en 1994, la maniquí contraería matrimonio civil y en secreto con el hombre de su vida, Sergio Dalma (56). En 1997 se casaron por la iglesia. Una relación, un enlace y una separación muy mediáticas que antes, durante y después coparon horas en los programas de televisión y miles de titulares en las revistas especializadas.

Junto a él tuvo a su segundo hijo, Sergi Capdevilla (25). Su matrimonio duró desde 1994 hasta 1998, momento en que Maribel Sanz se convirtió en un absoluto reclamo para todos los formatos audiovisuales de la televisión pública y casi recién nacidas cadenas privadas de este país. Pero ¿qué fue de Maribel Sanz? ¿Cómo es su vida hoy?

En los últimos tiempos, Maribel Sanz ha probado suerte en la televisión, ha montado su propia tienda de ropa en Móstoles -le fue bien hasta la llegada de la pandemia que a tantos negocios ha azotado- y se ha erigido como imagen de algunos productos y servicios. En 2014, participó junto a su hijo -e hijo de Sergio Dalma- en el programa ¡Mira quién salta! de Telecinco.

Dos años después, y a pesar de que el cantante había mostrado públicamente su repulsa a que su hijo se enrolase en formatos de televisión tipo Sálvame, Maribel Sanz aceptó ir a la Sálvame Snow Week donde la figura y el nombre de su hijo salieron constantemente -el joven, ya era mayor de edad-. Durante varias semanas, algunos potenciales tertulianos convivirían juntos en una estación de esquí. ¿El premio? Una plaza fija en el programa vespertino de Telecinco.

"Cuando participe en Sálvame Snow Week para formar parte de los colaboradores de ese programa, lo hice bien. Creo que el perfil que se buscaba era otro diferente al mío. Participaban Mónica Hoyos, Rafa Mora, Laura Fa y se quedó Laura. Me parece muy buena persona y tengo un recuerdo estupendo de ella. Y de Rafa, creo que se va superando. Ahora se ha matriculado en la facultad, y olé por él", desveló Maribel en declaraciones para Vanitatis.

"Llega un momento en que la tele avanza por otros caminos y me ven con menos fuerza para estar en un debate. O simplemente porque consideran que mi aportación no es la que buscan, cuando yo me siento totalmente capacitada para comentar un reality", concluyó.

En la actualidad, Maribel Sanz pone mucha de sus energías en sus redes sociales, aunque, a priori, poco se parecen a las de una influencer al uso. A pesar de que su usuario no es otro que Maribel Sanz Oficial, sus fotografías del día a día -en el gimnasio, con sus mascotas o acompañadas de frases reflexivas- distan mucho de ser un contenido atractivo para el gran público.

Pese a ello, esta "Vividora de los sueños" -como se describe en su biografía, igual que Georgina Rodríguez (27), la novia de Cristiano Ronaldo (36)-, ya atesora casi 42.000 seguidores en su red social de las fotos instantáneas. aunque sus fotos difícilmente superan los 100 likes.

