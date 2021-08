Quién es Helena Condis, la pareja de Juanma Castaño que se 'cuela' por sorpresa en un directo del locutor

Hace poco más de un año, en pleno confinamiento, fue Alfonso Merlos (41 años) quien durante un directo en YouTube desveló, para sorpresa de todos, su relación sentimental con Alexia Rivas (28), cuando esta se cruzó, de imprevisto, por detrás de él. Un descuido viral que dio la vuelta al mundo y sacudió la prensa del corazón durante meses. Ahora, en pleno agosto de 2021, ha sido el periodista deportivo Juanma Castaño (44) quien ha protagonizado otro gran desliz en directo que ha dejado al descubierto una parcela desconocida de su vida privada.

Durante un encendido debate en Twich con el streamer Ibai Llanos (26) sobre la intrusión en el mundo periodístico, en un momento dado Castaño, en un gesto totalmente espontáneo, enseña a cámara su teléfono móvil. En concreto, durante escasos segundos, muestra la pantalla, desvelando, así, cuál es la imagen que tiene de fondo. Se trata del rostro de una mujer. Una profesional reconocida en los medios de comunicación deportivos. Es Helena Condis. Las alarmas de una posible relación saltaban a la luz en pleno directo y la periodista deportiva se convertía en tendencia.

No por dios. Juanma Castaño con Helena Condis de fondo de pantalla pic.twitter.com/Edz9Sk793l — Cade (@CadeOKC) August 12, 2021

La cara de Siro López, al ver que Juanma Castaño enseña sin querer la foto de Helena Condis pic.twitter.com/I4KmYs601W August 13, 2021

De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto sobre esta posible relación sentimental. No obstante, la maquinaria que no se detiene es Twitter. En la red, los usuarios han comenzado a investigar sus respectivas redes sociales y han dado con un dato revelador. Gracias a dos fotos colgadas por los protagonistas, algunos han detectado que Helena Condis y Juanma Castaño se encontraban entrenando juntos en la casa de él en Majadahonda.

Así es, para prueba un botón. Los dos en la casa de Juanma en Majadahonda. pic.twitter.com/clYFyC7Uu7 — Javier Tudela (@TheReal_Jatt) May 14, 2021

Ahora bien, ¿quién es Helena Condis? Nacida en Barcelona, Helena Condis vive en la propia Ciudad Condal tras una etapa en El Penedés. "Desde siempre me había gustado el periodismo, estudié la carrera por vocación por qué me apasiona contarle al mundo las cosas que suceden en mi caso en el mundo del deporte, en el fútbol, y no, cuando estaba estudiando evidentemente uno de mis sueños era cubrir la información del Barça, pero nunca pensé que llegaría hasta aquí", explicaba Condis en una entrevista al portal deportivo DiarioUF.

Durante su etapa universitaria se especializó en periodismo deportivo, y continuó su formación con cursos de narración deportiva. Realizó prácticas profesionales, hasta que llegó a la COPE, donde comenzó en labores de producción. Asegura que no ha sido un camino fácil, pero que ha sabido estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y que ha tenido la suerte de que confíen en ella. Más allá del universo deportivo, Condis se reconoce como una apasionada del mundo de la moda y del sushi. Así deja constancia en su cuenta de Instagram, donde sube todo tipo de contenidos, además de hablar de fútbol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helena Condis Edo (@helenacondis)

En su currículo también figuran otros programas deportivos como El desmarque, en Cuatro, El golazo, en GOL, Estudio Estadio, de Teledeporte y Esport3, de TV3. De su amplia experiencia profesional recuerda con un cariño especial el Mundial de Rusia de 2018, pues fue el primer mundial que cubría, aunque lamenta que la Selección Española no llegase más lejos entonces. La colaboradora de la COPE es considerada una de las mejores periodistas deportivas del país. Tras los pasos de Sara Carbonero (37), Helena también fue fichada por Mediaset España para cubrir esta Eurocopa 2021 como reportera de Deportes Cuatro.

