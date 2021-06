Quién es Helena Condis, la periodista de la COPE que comenta la Eurocopa con Mediaset

Noticias relacionadas TVE y los Juegos Olímpicos: una inversión irrecuperable y un reto contra el desinterés de los jóvenes

Mediaset ha pescado en la cadena COPE para cubrir la Eurocopa. Y es que una de sus últimas incorporaciones ha sido la periodista Helena Condis, quien ha participado en Deportes Cuatro. Helena es la encargada de seguir al Fútbol Club Barcelona durante la temporada liguera y de estar con el inalámbrico en las retransmisiones.

Nacida en Barcelona, Helena Condis vive en la propia Ciudad Condal tras una etapa en El Penedés. “Desde siempre me había gustado el periodismo, estudié la carrera por vocación por qué me apasiona contarle al mundo las cosas que suceden en mi caso en el mundo del deporte, en el fútbol, y no, cuando estaba estudiando evidentemente uno de mis sueños era cubrir la información del Barça, pero nunca pensé que llegaría hasta aquí” explica Condis sobre sí misma en una entrevista al portal deportivo DiarioUF.

Durante su etapa universitaria se especializó en periodismo deportivo, y continuó su formación con cursos de narración deportiva. Realizó prácticas profesionales, hasta que llegó a la COPE, donde comenzó en labores de producción. Asegura que no ha sido un camino fácil, pero que ha sabido estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y que ha tenido la suerte de que confíen en ella.

Más allá del universo deportivo, Helena Condis se reconoce como una apasionada del mundo de la moda y del sushi. Así deja constancia en su cuenta de Instagram, donde sube todo tipo de contenidos, además de hablar de fútbol.

En su currículo también figuran otros programas deportivos como El desmarque, en Cuatro, El golazo, en GOL, Estudio Estadio, de Teledeporte y Esport3, de TV3. De su amplia experiencia profesional recuerda con un cariño especial el Mundial de Rusia de 2018, pues fue el primer mundial que cubría, aunque lamenta que la Selección Española no llegase más lejos entonces.