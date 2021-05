Adara Molinero, del Caribe a Dubái gracias a su exitoso método en las redes: así 'vive' en Emiratos Árabes

Adara Molinero (28 años) apareció por primera vez en la vida de los españoles en septiembre de 2016 cuando cruzó la puerta de la casa más famosa de la pequeña pantalla, Gran Hermano. Era la edición número 17 del reality y una joven azafata de vuelo y modelo se presentaba ante la audiencia con ganas de llevarse el maletín del vencedor. No ganó, pero sí fue finalista, protagonizó varias historias y se ganó el cariño de la gente hasta el punto de que en la actualidad sigue estando presente en los medios y trabaja gracias al apoyo que recibe de su legión de fans.

Más de 840.000 seguidores son los que impulsan la carrera de Adara en las redes sociales y la han convertido en una de las influencers españolas que mayor rentabilidad saca a su perfil de Instagram. Además de ser imagen y embajadora de varios productos de belleza, cosmética y alimentación saludable, también lleva a cabo campañas publicitarias y promociones con empresas internacionales que la invitan a viajar por el mundo para conocer lugares idílicos.

Adara estuvo trabajando en Punta Cana hace dos semanas y ahora se encuentra en Dubái. RRSS

Así le ocurrió el 6 de abril cuando de forma repentina tanto ella como su novio, Rodrigo Fuertes (31), recibieron la invitación de un patrocinador para volar a Punta Cana al día siguiente. Estuvieron en el Caribe durante diez días alojados en un resort de lujo y disfrutando de los rincones paradisíacos del lugar. Tras una estancia exclusiva volvieron a España a finales de mes y el 10 de mayo tuvieron que preparar de nuevo las maletas para poner rumbo esta vez a Emiratos Árabes Unidos.

La pareja se encuentra desde el pasado lunes en Dubái. Si ya de por sí la ciudad es un destino que desprende exclusividad y poder, la estancia de Adara y Rodri lo es aún más debido a que se hospedan en uno de los hoteles más prestigiosos de la urbe: el Fairmont The Palm.

Se trata de un establecimiento de 5 estrellas situado en su propia playa privada en la isla Palm Jumeirah. "El lujoso hotel alberga cuatro piscinas al aire libre y once restaurantes y bares. Estos establecimientos ofrecen diferentes opciones de gastronomía internacional: desde brasileña, americana, india, mediterránea y asiática. En cuanto a las habitaciones y suites, todas presentan una decoración moderna en tonos relajantes e incluyen balcón privado. También hay un gimnasio y varias piscinas interiores, una de ellas solo para adultos. Dispone de spa, el Willow Stream, que ofrece una selección variada de tratamientos. También hay un club infantil con programas educativos y de ocio, así como un parque acuático", indica la web oficial del sitio.

Algunas de las lujosas estancias del hotel Fairmont The Palm en el que se aloja Adara y Rodrigo.

El Fairmont The Palm está en una de las zonas más privilegiadas de Dubái, con vistas espectaculares desde todos los rincones, en primera línea de playa, a pocos pasos del mayor centro comercial del país y rodeada de todo tipo de servicios para hacer la vida mucho más fácil y placentera.

Disfrutar de los mismos lujos que Adara y Rodrigo tiene un precio muy alto, aunque es cierto que en pleno mes de mayo aún no es temporada alta en Emiratos Árabes y todo es más barato que en verano. Pese a que lo más probable es que la pareja no haya pagado nada por su estancia en el hotel más majestuoso de la ciudad, el coste de una noche allí oscila entre los 350 y 520 euros. Una cifra no apta para todos los bolsillos pero que los estos dos madrileños pueden permitirse gracias a su trabajo en las redes sociales.

Su clave del éxito

Adara Molinero es una experta en sacar rendimiento a su perfil de Instagram y generar ingresos mientras no para de captar más adeptos. ¿Cuál es su truco? Su personalidad adictiva. Y es que la de Alcobendas ha conseguido el éxito gracias a su intensidad a la hora de vivir cada situación y sobre todo los conflictos y también por la forma en la que cuida sus fotografías y estilismos.

La joven inauguró hace tres meses Adara Cosmetics, su propia tienda online de venta de pestañas postizas. RRSS

Todo empezó con su relación con Hugo Sierra (47), con quien tiene un hijo en común. Su guerra fue muy mediática y ella utilizó las redes para conectar con sus fans y destapar sus sentimientos. Ahora ha vuelto a hacerlo en contra de Ivana Icardi (25), actual novia de su ex -y que también está embarazada-.

Además, su historia de amor con Rodrigo Fuertes, a quien conoció en Gran Hermano en 2016, también ha logrado atraer la atención de muchos en el último año.

Pero mientras las polémicas o noticias mediáticas surgen a su alrededor, Adara tampoco ha dejado de lado nunca su pasión por la moda, y deja constancia de ello en sus publicaciones de redes. Adora la firma Karl Lagerfeld y la empresa del mítico diseñador alemán se ha llegado a poner en contacto con la ex gran hermana para solicitar su permiso para usar algunas de sus fotos con looks de la marca.

Por otro lado, hace tres meses inauguró su negocio propio de estética en la que vende packs de pestañas postizas bajo el nombre Adara Cosmetics. Una faceta empresaria que puso en marcha con mucho esfuerzo y con la ayuda de su familia para cumplir su sueño.

