Karl Lagerfeld contacta con Adara Molinero para utilizar su imagen: los detalles de la sorprendente historia

Adara Molinero (28 años) estrenaba hace justo un mes Adara Cosmetics, una tienda online de pestañas postizas que ha supuesto una gran inversión económica para ella, pero también una meta vital alcanzada. Aún es pronto para asegurar si su negocio estético ha tenido éxito o no, pero en lo que sí puede afirmar de forma rotunda su triunfo es en lo que respecta a su faceta como influencer de moda. Y es que ha logrado un hito histórico para ella que es la envidia de muchas seguidoras de uno de los diseñadores más icónicos de la industria textil de todos los tiempos.

La todopoderosa firma Karl Lagerfeld, fundada, precisamente, por el diseñador alemán del mismo nombre que falleció en 2019 ha contactado con la ganadora de Gran Hermano Vip 7 para hacerle una propuesta muy especial. La madrileña es una absoluta admiradora de las creaciones de la marca de lujo y las luce muy a menudo en los estilismos que presenta en sus redes sociales.

Pese a que son continuos sus looks compuestos por prendas de Lagerfeld, ha sido la última publicación de Adara en su Instagram la que ha llamado la atención de los responsables de Karl Lagerfeld. La joven aparece en la imagen sentada y mirando a la nada mientras luce unos peculiares pantalones vaqueros de la firma. Se trata de unos jeans "adornados con un estampado integral e iridiscente con el logotipo KARL Arcade" -tal y como se especifica en la web. Tienen un precio de 225 euros y pertenecen a la nueva temporada.

Captura de la publicación en la que Karl Lagerfeld contacta con Adara vía Instagram. RRSS

Adara compartía esta instantánea del mismo modo que durante años ha ido compartiendo las otras 347 fotos que tiene, pero poco después de publicarla se daría cuenta de que no iba a ser un día cualquiera. La mismísima firma Karl Lagerfeld se ponía en contacto con ella para pedirle permiso para utilizar su fotografía. Lo hacía mediante un comentario que no pasó desapercibido: "¡Gracias por compartir esta inspiradora imagen! A Karl Lagerfeld le gustaría usarlo en KARL.com", se puede leer en el post. En esas mismas líneas, la marca le hacía saber a la novia de Rodrigo Fuertes qué pasos debía seguir: "Para dar su consentimiento, toque "responder" y escriba @Karllagerfeld y #yeskarl". Inmediatamente, Adara no solo daba su sí -en inglés-, sino que añadía un "of course" -"por supuesto"-.

El comentario de la firma ha recibido cientos de 'me gusta' y los seguidores de la joven la han felicitado por haber conseguido tal hito en su carrera como influencer. La emoción de Adara Molinero se podía intuir en su respuesta a la marca, y es que solo hace falta visitar su perfil de Instagram para conocer lo mucho que le gustan las prendas diseñadas por la maison del fallecido modisto.

Su obsesión por Karl Lagerfeld

Adara no pudo evitar sorprenderse al recibir el mensaje de su firma fetiche. Pero la verdad es que ha hecho méritos de sobra para merecerlo, porque a lo largo y ancho de sus publicaciones fotográficas en las redes sociales se evidencia su obsesión por Karl Lagerfeld.

La madrileña posee un gran número de prendas de la marca de lujo colgadas en sus armarios o dobladas en sus cajones, y las piezas no son precisamente baratas. JALEOS ha comprobado el precio de algunos de los estilismos que ha lucido en su perfil de Instagram.

Adara siente adoración por los diseños de Karl Lagerfeld, y así queda reflejado en sus redes. RRSS

Adara tiene un conjunto muy elegante compuesto por chaqueta de bouclé en negro y falda a juego. La parte superior se vende por 426 euros y la inferior por 295 euros. También luce públicamente una camiseta blanca denominada "Karl Legend" con un atrevido diseño en la espalda que emula el rostro del diseñador y que cuesta 99 euros. Otra de sus piezas favoritas es un top blanco de punto con el logo de Karl Lagerfeld cosido en su cuello, que puede adquirirse por 175 euros en la web oficial.

Requiere una mención especial la llamativa americana Studio KL con doble botonadura en blanco y negro que está en el closet de la ex gran hermana. Cuesta 494 euros y cuando la lució en su Instagram fue ferozmente criticada porque se le veía excesivamente grande.

En cuanto a los complementos, la ganadora de GH tiene bolsos de diseño que harían las delicias de cualquier influencer top. Tiene el bolso Rue St Guillaume en tonos amarillo y beige valorado en 174 euros y el bolso de mano Sparkle, el más brillante del catálogo de Karl Lagerfeld, que se vende por 225 euros.

Por último, sus pies también presumen de calzado deluxe. Y es que Adara tiene en su zapatero las botas de excursionista en negro con logo graffiti que cuestan 177,55 euros y los glamurosos botines de tacón fino y pinta afilada que solo se adquieren pagando 150 euros.

[Más información: Adara Molinero, centro de las críticas por 'estropear' un diseño de Karl Lagerfeld]