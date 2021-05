Muere Juan Carlos, padre de Antonio Tejado y hermano de María del Monte, por Covid-19

Durísimo golpe para la familia de María del Monte (59 años), que acaba de perder a otro de sus miembros por Covid-19. Se trata de Juan Carlos Tejado, hermano de la reina de las sevillanas y padre del colaborador Antonio Tejado (35), que ha fallecido después de dos semanas ingresado en un hospital sevillano tras contraer coronavirus.

Esta pérdida se une a la de Antonio Tejado, otro de los hermanos de María del Monte, que fallecía en abril de 2020, hace justo 13 meses, a causa de la misma enfermedad. La trágica pérdida de Antonio dejó destroza a toda la familia y, especialmente a la artista, muy unida a su hermano, el segundo, y cuya muerte ha definido en alguna ocasión como el golpe más duro que le ha dado la vida.

A la derecha de la imagen, María José Vargas, madre de Antonio Tejado, esta mañana en el tanatorio por la muerte de Juan Carlos Tejado. Gtres

En una entrevista con Bertín Osborne (65) en el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, María del Monte contaba que con el último adiós a su hermano había despedido, injustamente, a su alma gemela. "Ha sido lo peor. Lo de mi hermano no era lo lógico. No era lo esperado. Y lo peor: no soy la única que, por desgracia, haya vivido esto sin poderlo acariciar. Se fue el 20 de abril, día de su cumpleaños, además. Él ingresa por una pancreatitis, pero vienen una serie de cosas que hacen que esté en el hospital y que no se pudiera ir a verlo. He perdido a mi alma gemela".

Antonio Tejado, roto de dolor en el funeral de su padre. Gtres

Un fallecimiento del que prefirieron no informar a Bibiana Algaba (95), madre de María del Monte, por lo delicado de su estado de salud y su avanzada edad. "Mi madre no sabe nada, Bertín", expresaba la intérprete de Cántame en relación a la muerte de su hermano Antonio.

"Él vivía con mi madre. Pues tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por la Covid. Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente 'tú eres fuerte'. Yo he vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna. Lo de mi hermano ocurre a la una y media del mediodía y a las dos y media estaba sentada con mi madre comiendo. Prefiero comérmelo. No nos dieron ninguna explicación. Nos contaron que se había producido una perforación. Mi madre con 95 años se entera de eso, y acaba".

María del Monte consuela a su sobrino, Antonio Tejado, que acaba de perder a su padre. Gtres

Ahora, un año después, Bibiana Algaba pierde a otro de sus hijos, Juan Carlos, también por Covid-19. Algunos miembros de la familia Tejado ya se han trasladado hasta el tanatorio Mémora Sevilla, conocido popularmente como tanatorio de la SE-30, para despedir a Juan Carlos Tejado. Dos de las primeras personas en llegar en la mañana de este lunes han sido Antonio Tejado, uno de sus hijos, sin querer hacer declaraciones ante los medios de comunicación, y la madre de éste, María José Vargas, muy afectada y vistiendo de riguroso negro en señal de duelo y luto.

Juan Carlos Tejado, padre de Antonio y hermano de la artista sevillana, ha luchado con todas sus fuerzas contra el letal virus que ya se ha cobrado casi 80.000 muertes sólo en nuestro país. Desgraciadamente, ha perdido la batalla en la mañana de este lunes 10 de mayo en un hospital de la capital hispalense, dejando desolada y rota de dolor a toda su familia.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja dan el pésame a Antonio Tejado en las redes sociales. Redes sociales

Por el momento, ni María del Monte ni su sobrino, Antonio Tejado -conocido por ser expareja y padre del hijo mayor de Rosario Mohedano (42) y por haber participado en numerosos realities de Telecinco- se han pronunciado tras esta dolorosísima pérdida de su hermano y su padre, respectivamente. Algunos amigos de la familia como Kiko Rivera (37) o Anabel Pantoja (34) sí han transmitido su pésame y su cariño a través de sus redes sociales.

