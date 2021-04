"Hay un plan para ocultar la verdad": las 18 confesiones del negacionista Miguel Bosé sobre el coronavirus

Una semana después de que Miguel Bosé (65 años) desvelara algunos de los aspectos más sórdidos de su vida íntima, como su brutal adicción a las drogas -ya superada- el cantante vuelve a impactar con nuevas declaraciones. Este domingo se ha emitido en La Sexta la segunda parte de la entrevista que Jordi Évole (46) hizo al artista hace unas semanas en Ciudad de México, la capital del país azteca, donde vive con dos de sus hijos, Diego (9) y Tadeo (9).

Miguel Bosé ha querido diferenciar a Miguel, la persona, el hijo, el hermano, el tío, el padre de familia... de Bosé: el divo, el creativo puro, el genio, el "demente", el "loco", el "pirao", según él mismo. Miguel y Bosé se detestan. La lucha de su verdadero yo con su alter ego es el resultado de lo que el mundo ve y sus escandalosas -y valiosas- palabras ante Évole -rara vez se pronuncia en un medio de comunicación en España- vuelven a provocar controversia.

En esta entrega, Bosé se declara abiertamente negacionista, no cree que exista el coronavirus, alega estar "muy informado" y denuncia en público que "todo forma parte de un plan". A continuación, las 18 confesiones de Miguel Bosé en Lo de Évole.

1. "Miguel gana siempre. Bosé se lleva la fama, Bosé es el que gana el dinero para mantener a Miguel, por eso Miguel lo aguanta, porque trae el dinero a casa. Son dos cosas aparte. Bosé es público, Miguel es privado. Yo nací como Miguelito, con Miguel, Miguelón y moriré como Miguelito, Miguelón. Miguel".

2. "Soy negacionista. Estoy encantado. Lo llevo con la cabeza bien alta. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No he recibido ataques normales, fue bullying. No hubo debates, no hubo propuestas. Desde el momento cero hubo insultos, denigraciones, mofas... Te puedo asegurar que si yo en mi vida, en algún momento, hubiese hecho caso del qué dirán, no hubiese tenido jamás ni la vida que he tenido ni la carrera que he tenido. No hubiese sido nunca nada".

3. "Todo esto se desata porque Pedro Sánchez dona 125 millones a la Fundación Gavi -Bill y Melinda Gates- y yo emito un comentario como había hecho hasta el día anterior sobre muchos temas. A las pocas horas recibo una llamada de una íntima amiga mía que me dice: 'Oye, mi cuñado trabaja en Gavi y me ha dicho que a lo mejor no estás muy bien informado de estas cosas'. Y yo le dije: 'El que no está bien informado es tu cuñado, que trabaja con Bill Gates'. Ahí empieza el ataque. Vino de partidos políticos y de farmacéuticas".

4. "Jamás volvería a votar al PSOE. Me he vuelto más lúcido. Ahora no votaría a nadie. En el panorama político no hay personas que estén a la altura de llevar una democracia, de pensar en el ciudadano, en un proyecto como país... En España voté. Voté en blanco. Votar, voto. Ejerzo mi derecho y mi obligación".

5. "¿Cómo quieres que hable de España? La España por la que yo aposté, el partido socialista al que me subí con un proyecto maravilloso con Felipe González... Seguí por lealtad. No me arrepiento. Sería de necios. ¿Volvería a hacerlo con la información que tengo hoy? Jamás".

6. "Si te quieres vacunar, vacúnate. Estoy muy acreditado sobre este tema. Es un tema que me ha tocado directamente, por eso lo he abordado en profundidad. Este tema sale de un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos. Se creen los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, son muy soberbios y muy arrogantes. Lo que tú no quieres debatir conmigo, en la página de Moderna te lo cuentan. Tengo acceso a todos los millones de documentos que pueden tener los ciudadanos para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles. Van a caer unos detrás de otros: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, los medios. Estoy muy informado. El que no está informado es tu cuñado, que no sabe para quien trabaja, que es para Bill Gates. Vamos a asistir a un nuevo juicio de Núremberg".

7. "Nunca he pensado que estoy equivocado. No es posesión de la verdad. Es la verdad. La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa. Hay un plan para ocultar la verdad. ¿Por qué no ha habido debate? ¿Por qué no ha habido debate con gente? La ciencia progresa si se cuestiona y sobre el debate nacen las opciones que se van descartando, estudiando, etcétera. ¿Dónde está el virus? Es más, vacúnate varias veces".

8. "A mí lo que me molesta es el sistema entero. ¡Entero! Republicanos, demócratas, izquierda, derecho, centro y la madre que los parió a todos. ¡Fuera todos! Es muy fácil estar en la oposición y luce muchísimo, pero cuando se meten en el sistema, esos que tanto hablan, ejercen. No hay nadie que se salve. Ni Bolsonaro, ni la madre que parió. Quiero un mundo nuevo y lo vamos a tener. Vamos a empezar por esto. El primer paso es quitarnos la tontería esta porque no se sujeta. Y después iremos con todo".

Contradicciones

El presentador le rebate indicándole que desde el equipo de Miguel Bosé han exigido a pruebas PCR a todos los componentes de la producción, realizar la entrevista en un espacio ventilado, llevar mascarilla. "Ni con Fernando Simón cuando lo entrevistamos", apostilla Évole.

9. "Fernando Simón sabe la verdad, por eso pasa. ¿Soy yo mi equipo? Yo soy el jefe en las cosas de mi carrera. Si querías meter la pulla, ya la has metido, pero es inocua. Es lógico que ellos estando en este país quieran o incluso exijan que se cumplan las leyes que recomienda el país, que además es mucho más laxo. A ti si te ponen 12 mascarillas, unas gafas de bucear, un tubo, dos aletas y todo, estás encantado".

10. "Si existiera una cura contra el sida, sí. Como en todas las enfermedades que existen. Las vacunas no son la solución. Una de las cualidades más tiernas que tiene el hombre es la contradicción o negarse a sí mismo. No quiero que se malentienda porque esto puede tener muy mal entendimiento. Yo quiero venganza, pero no creo en la vacuna. Quiero una cura para el sida como nada en mi vida. He tenido decenas de amigos que han muerto. Y además, no solamente han muerto, sino que he visto la presión y la demonización social. Cuando empezó era peor la sociedad que la enfermedad. Ojalá esa horrible enfermedad sea erradicada".

11. "Yo contrasto. No todo es blanco y negro. Seamos serios. Hay cosas de un bando que son acertadas y hay que a mí me suenan más lógicas. Cuando hago un tema me encanta la documentación y estudiar sobre el tema. Lo peor que le ha pasado a la medicina es la politización. Nadie se lo esperaba".

El bulo sobre su muerte por sida

En 1992, se publicó un bulo que afirmaba que Miguel Bosé había muerto por sida. Ese mismo día, apareció en un programa de Mercedes Milá (70) en directo en Antena 3.

12. "Cuando me dan por muerto, Mercedes tenía que arrancar su programa. Ella tenía otra estructura. Me dijo que si iba, haríamos un monográfico sobre el sida. Cogí un avión y lo hice. Me senté al lado de un ejecutivo, me mira, ve quien soy y a los 30 segundos se levanta y se va y se sienta en la silla de detrás. Me levanté, me fui para él y le estornudé en su cara. Y le dije: 'Esto sí puede contagiar. Un resfriado. Gilipollas'. Recuerdo la que se armó fuera de los estudios de Antena 3. La gente fue a arrear a los periodistas que estaban fuera por inventarse esto".

13. "Soy negacionista. Aquí el único bulo que ahora está corriendo es que yo me estoy muriendo otra vez. ¿De qué? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Si no tiene toda la voz que tenía... ¡Ay, algo está pasando! Espero que todo esto salga porque sé dónde vives. Soy italiano. Y una vez que te encuentre, te meto el estoque hasta la bola, porque soy torero también".

14. "Bastante miedo hay repartido ya. ¿Qué es lo que provoca muertes? ¿Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda, a este mierda y a estos mierdas? ¿Por qué? ¿Tiene dos pitones? ¿Tiene las tetas más grandes? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Quién se puede creer semejante estupidez? ¡No soy idiota! Ni presunto ni sospechosamente idiota".

15. "Estoy del lado de la verdad. Absolutamente. ¿Ha matado a 2,6 millones de personas? ¡No me digas! ¡De 7.700 millones! ¿Una pandemia? ¡No tiene ni la casta de epidemia!"

16. "Esta dictadura tiene que acabar. Somos más si nos levantamos se acabó el juego. No somos tan ricos, pero somos muchos más".

17. "Yo no cuestiono a los científicos. Jamás en este debate he ido a denigrar la investigación. Ellos saben lo que cuesta dar con una vacuna porque saben, además, qué tienen que encontrar primero, qué tienen que aislar primero. ¿Por qué no hemos llegado a tener vacunas de las enfermedades...? Y es más, si puedo, en este momento, pediría que tuviesen más medios y más fondos para poder investigar".

18. "A la gente que cree que la he podido decepcionar le diría que no es mi problema. Que no me quita el sueño. No sé ni quién es, la verdad. ¿Decepción ajena? ¿Con toda la basura que tengo encima? ¿Hacerme cargo de más basura? No".

