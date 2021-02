Un año de la muerte de Fran Álvarez: el dolor de su familia y el motivo por el que no habrá misa

Un año. 365 días han pasado desde que se produjera uno de los acontecimientos más impactantes de 2020 en el ámbito de la prensa del corazón. Fran Álvarez, el primer marido de Belén Esteban (47 años), era hallado muerto a la temprana edad de 43 años en la cama de su piso del madrileño barrio de La Elipa.

La noticia, desvelada por el periodista Aurelio Manzano, no sólo conmocionó a todo un país, sino que dejó rota de dolor y desgarro a su familia, compuesta por sus padres, Amaro Álvarez y Maruja Gómez, y sus dos hermanas. 12 meses después de aquel fatídico suceso, JALEOS de EL ESPAÑOL ha contactado con personas de su entorno, gente cercana a los Álvarez Gómez que los quieren bien, y señalan a este diario que todos siguen "destrozados".

Amaro Álvarez, padre de Fran, llegando al tanatorio tras la muerte de su hijo. Gtres

"Ellos están destrozados, tanto los padres como las hermanas. Pero sobre todo su madre, Maruja, tú ten en cuenta que para ella, Fran era su niño mimado. Su único hijo varón, su ojito derecho. Lo era todo. Maruja no fue a despedirlo ni al tanatorio, ni al funeral, ni al cementerio... Fue muy duro. Es muy duro. Sigue siéndolo... Aunque ella sí fue a la misa que se hizo varias semanas después, casi rozando el mes", declara a este diario una persona cercana a la familia.

En ese sentido, este diario se interesa por el hecho de si los Álvarez Gómez tienen previsto hacer algún responso en recuerdo a su hijo fallecido, igual que el que tuvo lugar el 2 de marzo en la parroquia cercana al domicilio familiar donde tanto Fran como sus hermanas fueron bautizados.

"A su hijo lo recuerdan todos los días, pero en esta ocasión no va a haber una misa. A pesar de que su zona ya ha dejado de estar confinada y no es área sanitaria con restricciones de movilidad por la Covid, los padres son personas mayores, de alto riesgo, y la recomendación es estar en casa. Quizá hagan algo más adelante, pero ese mismo día del aniversario de la muerte no", se desliza.

Cronología de su muerte

Fran Álvarez por las calles de Paracuellos de Jarama.

Fran Álvarez Gómez fallecía de manera inesperada el sábado 8 de febrero de 2020 y las causas de su muerte quedarán para siempre en la intimidad de su discreta familia. Estaba previsto que los resultados de la autopsia, practicada en el Instituto Anatómico Forense de Madrid 24 horas después de su muerte, se conocieran 40 días más tarde. Y así fue, pero tal y como adelantó este diario por fuentes cercanas a los Álvarez Gómez, "jamás se harán públicos".

Sí que se llevó a cabo una prueba preliminar, aunque fueron únicamente sus familiares directos -sus padres y sus dos hermanas- quienes conocieron los primeros indicios que llevaron a la muerte al camarero madrileño. Fran Álvarez, que llevaba algunos años batallando contra su adicción al alcohol, "se encontraba muy bajo de ánimos" en las semanas antes a perecer, según desveló su entorno.

El 11 de febrero, dos días después de que encontraran su cuerpo sin vida yaciendo en su cama, la familia daba el último adiós a Fran Álvarez. En el camposanto de La Almudena, donde también reposan sus abuelos, se oían gritos de dolor y desesperación por parte de Nuria, la que era su pareja; y el llanto contenido de Amaro, su padre, siempre desde la prudencia, el recato y la reserva. Su madre no tuvo fuerzas de ir a despedirlo.

Fran Álvarez y Belén Esteban

Fran Álvarez y Belén Esteban en una imagen juntos en el año 2009. Gtres

Fran Álvarez llegó a la vida pública tras conocerse su relación sentimental con la popular tertuliana de televisión Belén Esteban. Después de su sonada ruptura con Jesulín de Ubrique (47) y tras pasar por la vida de Dani DJ o el empresario Óscar Lozano, Esteban encontró el amor al lado de quien fuera un amigo de juventud: Fran. La pareja copó portadas en las revistas del corazón antes, durante y después de su matrimonio, pues mantuvieron un convulso romance que duró ocho años, cinco de ellos como marido y mujer.

La colaboradora y el camarero se dieron el 'sí, quiero' en una multitudinaria boda en junio de 2008 y estuvieron juntos hasta 2013. En ese lustro, fueron innumerables las crisis sentimentales que atravesaron, con hasta 10 rupturas, casi todas televisadas, y tres intentos de divorcio. Meses antes de su muerte, Fran Álvarez decidió romper su silencio y contar cómo había vividos aquellos años junto a su exmujer.

Belén Esteban le reclamaba la nulidad matrimonial para poder pasar por el altar con su actual marido, Miguel Marcos (33). Y aunque al principio Álvarez se negaba a dársela, al final le hizo saber que no pondría impedimentos. Hasta la fecha, la de San Blas nunca se ha pronunciado respecto al fallecimiento de su primer marido.

Sus planes de celebrar una boda religiosa permanecían en sus anhelos más íntimos, pero la pandemia de coronavirus ha provocado que, de momento, se posponga sine die. "Tengo claro que este año 2021 no va a ser. Iba a ser en junio, pero no va a poder ser. Queremos que todo esté bien y sabemos que va a ser imposible", confesó en una entrevista reciente.

