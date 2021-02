La última victoria de Camilla de Borbón dos Sicilias y su familia en la guerra contra el banco BNP

Camilla de Borbón Dos Sicilias (49 años) y su familia están cada vez más cerca de poner fin a su batalla contra el banco BNP, de la que están saliendo victoriosos. Así lo ha confirmado el entorno legal de la Princesa en exclusiva a JALEOS de EL ESPAÑOL.

Camillo Crociani, el padre de Camilla, falleció en a comienzos de los 80 y su mujer, Edoarda (80) se hizo cargo de sus bienes. Siete años más tarde, esta decidió meter su dinero en un fondo fiduciario que en un futuro debía repartirse a partes iguales entre la Princesa y su hermana Cristiana, quien tiempo después inició una batalla contra el BNP, que a día de hoy sigue dando que hablar.

Camilla junto a su madre, su hermana Cristiana y Carlos de Borbón Dos Sicilias en 2010. Gtres

Cristiana denunció al BNP y a su madre por un supuesto desvío de 200 millones del fondo fiduciario de manera fraudulenta. Pero Edoarda negaba estas acusaciones, argumentando que los movimientos bancarios se llevaron a cabo bajo el consejo de la mencionada entidad, donde estaba depositado el dinero. Por esta razón, Cristiana también presentó una querella contra la empresa financiera y consiguió la devolución del dinero al trust.

Aunque la mujer de Carlos de Borbón, duque de Castro (57), siempre ha estado al margen de este conflicto y no ha recibido ninguna demanda, no ha podido librarse de la batalla. A la Princesa se le ha acusado de desacato al tribunal por no querer dar información sobre el paradero del dinero que presuntamente desvió su madre. Según pudo confirmar este periódico hace unas semanas, a pesar de que Camilla desconoce los detalles del mencionado bien financiero, el tribunal de Jersey la ha condenado a pagar dos millones de dólares (1.635.000 euros). Se trata de una decisión judicial con la que ella no está de acuerdo, pero aun así ha recurrido a la sentencia, siguiendo los consejos de sus abogados, ya que piensa que los tribunales le darán la razón.

Carlos y Camilla de Borbón, durante un evento en Mónaco en 2014. Gtres

Esta semana, tanto la Princesa como su madre han recibido buenas noticias. JALEOS ha podido conocer que el BNP ha perdido su segunda batalla, ya que todas sus peticiones han sido desestimadas por el Tribunal de Apelación de París que, en concreto, acusa a la entidad bancaria de haber intentado modificar los términos de la sentencia de Jersey, que debía ejecutarse en Francia y en Mónaco porque es allí donde Edoarda tiene su residencia. Dicha incriminación, de acuerdo a lo que ha podido saber este periódico, significaría un "presunto delito de estafa procesal".

Camilla de Borbón Dos Sicilias, en una imagen cedida a JALEOS.

En este sentido, de acuerdo con la información que maneja JALEOS, los abogados de doña Edoarda están estudiando ejercer las acciones legales correspondientes. Por otro lado, el tribunal ha condenado al banco BNP a pagar a Camilla de Borbón dos Sicilias las costas del procedimiento por un importe de 40.000 euros. Esto se suma a una querella interpuesta en Mónaco por la Princesa y su madre, cuya instrucción prosigue, "por falsedad, estafa, fraude, abuso de confianza y encubrimiento" que, además, tiene como blancos a importantes ejecutivos del BNP Paribas, como los señores Francois Dacquin, cabeza del Departamento de Negocios de BNP Paribas Suiza, y Louis Bazire, actualmente CEO de BNP Paribas Suiza. De igual forma, el procedimiento interpuesto ante el Privy Council en Londres en el que la entidad corre el riesgo de ser condenado a pagar una suma que podría superar los 100 millones de euros.

Aunque es un proceso largo que aún no termina, Camilla de Borbón Dos Sicilias y su familia confían en la justicia. "Es un problema que podría pasarle a cualquiera", decía la italiana en referencia a los consejos que, en su momento, el banco le dio a su madre. Así, dejaba claro que está dispuesta a llegar hasta el final para limpiar su nombre y zanjar una polémica familiar que la persigue desde hace varios años.

[Más información: Camilla de Borbón Dos Sicilias, dispuesta a poner fin a la guerra contra el banco BNP]