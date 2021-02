El potenciador de vitamina C de Mercadona ya es su nuevo producto estrella

Mercadona ya tiene entre sus estantes el cosmético que te ayudará a tener una piel luminosa, tersa y lisa, libre de cualquier signo de la edad. Sí, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig ha anunciado cuál va a ser el nuevo producto estrella de su línea de belleza, Deliplus, se trata de un potenciador de vitamina C que responde al nombre de Anti Ox.

Este tratamiento intensivo estimula la renovación celular de la piel, la cual se ve frenada con el paso de los años. Arrugas, manchas y pérdida de luminosidad son algunos de los signos visibles del envejecimiento cutáneo que este producto frena y combate de manera eficaz, mejorando la apariencia de la piel. Y, ahora, puedes conseguir este producto de calidad por seis euros en Mercadona.

Anti Ox es el nuevo tratamiento intensivo de belleza que palia los signos del envejecimiento. Mercadona

¿Qué tiene de especial?

Seguramente ya conozcas que la vitamina C es un poderoso antioxidante, que se usa de manera habitual en la cosmética porque ayuda a detener el daño causado por los radicales libres en la superficie cutánea. Sin embargo, su eficacia se encontraba limitada porque no conseguía penetrar en las capas más internas de la dermis -consiguiendo paliar y frenar la aparición de los primeros signos de la edad de forma ultra eficaz- y, además, era muy susceptible a la exposición solar y no se recomendaba a pieles sensibles.

Sabedores de esta situación, los laboratorios de Mercadona RNB ha buscado y trabajado para desarrollar un tratamiento intensivo cuya formulación cuente con nuevas formas de esta vitamina e innovadoras tecnologías de encapsulación, que penetre en dichas capas, y sea eficaz para todo tipo de pieles.

Anti Ox es el tratamiento intensivo de belleza ideado por la línea Deliplus. Mercadona

De esta forma, este producto palia y frena los efectos que propicia el estrés oxidativo de la dermis, responsable del desequilibrio de la propia estructura cutánea promoviendo el envejecimiento prematuro de la piel, la disminución de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

El resultado es una fórmula de gran eficacia y tolerancia que está indicada para todo tipo de pieles. En especial para aquellas que luzcan más apagadas, porque promueve y activa la luminosidad de la piel, gracias a la combinación de tres derivados estables.

¿Cómo se debe utilizar?

Mercadona ha ideado un sérum que frena los signos de la edad de manera rápida. Pexels

Su aplicación se recomienda por las noches con el objetivo de aprovechar el momento de reparación, destoxificación y producción de energía de la dermis.

Viene en cinco prácticos viales con dosificador que facilita el aprovechamiento del producto, así como una fácil y cómoda aplicación.

Tras su aplicación notarás su efecto inmediato, percibirás como el cutis luce más luminoso, brillante y suave. Con su uso diario percibirás, entre el primer y tercer mes, como los signos de la edad se han ido reduciendo, consecuencia de la activación del colágeno y la elastina, y como se ha unificado el tono de la piel, reduciendo la aparición de manchas cutáneas.

