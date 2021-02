Marta Peñate desvela que le extirparon un riñón como consecuencia de un tumor

"Cuando tenía siete días, me quitaron un riñón porque tenía un tumor". Así es como empieza Marta Peñate (29 años) en su canal de Mtmad, Los estados de Marta, su línea de la vida. Un capítulo que no había sacado a la luz hasta ahora. Y no lo había hecho porque considera que ese fragmento de su biografía no le ha afectado para tener un día a día normal. Aunque sí "influye en mi vida", aunque sea de un modo diferente al que se pudiera imaginar.

"Mi familia lo pasó tan mal en ese momento... Yo ni lo viví ni lo sufrí, y nunca me ha provocado un problema, pero mi padre y mi madre sí sufrieron mucho", revela Peñate en el vídeo justo antes de contar que su "vida es normal a excepción de no tomar mucha sal y tener cuidado con ciertas cosas, pero creo que mi familia lo pasó tan mal en ese momento que por eso soy un poco más consentida y egocéntrica, y quizá por eso me encanta llamar la atención. No lo voy a negar".

"Gracias a que me quitaron el riñón con siete días, el otro creció con normalidad. Yo no vivo de ese drama, porque la vida hay que disfrutarla y no voy a pensar si aquello me va a afectar en el futuro. Que pase lo que tenga que pasar", confiesa relajada en la grabación antes de continuar: "Sin embargo, eso influyó en mi vida en el sentido de que mis padres me sobreprotegieron. Eso me llevó a ser más consentida, más egocéntrica. Creo que, por esa sobreprotección, me gusta tanto llamar la atención y lo reconozco. Es algo que me viene de pequeña".

"Tuve una infancia muy buena, no me puedo quejar de nada de esa etapa en la que me lo pasé muy bien", termina de describir esa primera fase, mientras muestra a cámara un dibujo que, como ella misma dice, es más "un electrocardiograma que una línea" de la vida.

Su pasado en televisión

A la gran canaria la conocimos en Gran Hermano 16 (emitido en el año 2014), la misma edición en la que participó Sofía Suescun (24), a la postre ganadora del reality. Ambas trabaron una buena amistad que, una vez fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, se vio empañada por un enfrentamiento entre ellas por un móvil. Según explicó otro de sus compañeros de concurso, Han, Marta rompió el teléfono de quien por entonces era su amiga y se negó a pagárselo, lo que provocó la ruptura.

Años más tarde, en concreto el pasado mes de septiembre, Peñate volvía a la pequeña pantalla. Lo hacía de la mano de la segunda edición de La isla de las tentaciones. Junto a ella, Lester Duque (32), quien ya era su pareja en la etapa de GH. Tras casi una década de relación, el objetivo era ver si estaban preparados para una boda. El resultado, salieron con la relación rota.

