Alejandro Fernández anuncia que será abuelo: "Es una de las dichas más grandes"

El cantante mexicano Alejandro Fernández (49 años) está de enhorabuena. El Potrillo ha anunciado en su cuenta de Instagram que va a ser abuelo, y que lejos de sentirse incómodo por esa nueva condición que va a adquirir y que podría hacerle sentir mayor, está encantado ante la llegada de un nuevo miembro a la familia. Es su hija Camila (23) quien está embarazada y lo ha anunciado en la portada de una publicación a la que ha concedido la exclusiva.

"Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo", comienza el cantante ese texto, acompañado de la imagen de la portada de la revista donde se ha informado de que Camila y su marido, Francisco Barba (28), serán padres este 2021.

"Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida, porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano", continúa, mostrando la inquietud y la emoción que siente ante el hecho de convertirse en abuelo primerizo en los próximos meses.

"¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón!", le dedica a su hija, y también a su yerno: "Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino". Además, ha publicado una imagen en sus stories besando la frente de su hija y haciendo énfasis en el amor que siente por ella, que contrajo matrimonio el pasado verano en México, en una ceremonia íntima para poder cumplir con los protocolos de la Covid-19.

Alejandro tiene cinco hijos, tres nacidos durante los seis años que estuvo casado con América Guinart (48), Alejandro Jr. y las gemelas Camila y América; y dos más de su relación con la colombiana Ximena Díaz, con quien tuvo a Emiliano y Valentina.

