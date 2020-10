Vanesa Romero rompe con su pareja, Alberto Jiménez, en su año más difícil

Vanesa Romero (42 años) atraviesa un mal momento a nivel sentimental. Tras cinco años de relación, la actriz de La que se avecina y su novio Alberto Jiménez, productor y batería del grupo de música Showpay, han decidido darse un tiempo.

Pocos días después de que el diario ABC publicara que la intérprete y su pareja habían puesto fin a su noviazgo, Vanesa Romero, sorprendida por la trascendencia de la noticia, ha desvelado en conversaciones con ¡Hola! que "está todo un poco en stand by".

"La pareja ha decidido separarse y darse un tiempo por un problema de incompatibilidades. No hay terceras personas, ni malas palabras, simplemente un desgaste y deterioro del noviazgo", escribían el pasado 9 de octubre en el mencionado periódico. Un hecho que ha afectado a Vanesa Romero, a pesar de que siga manteniendo un trato cordial con el músico. "Es un proceso de duelo, evidentemente. Estas cosas son así. No quiero hablar del tema, que son momentos íntimos y un poco complicados", ha confesado la actriz, quien ha vivido unos meses difíciles.

Más allá de su ruptura sentimental, Vanesa Romero ha atravesado algunos problemas de salud. La actriz contrajo coronavirus y ha tenido que convivir con las consecuencias de la enfermedad. "Han sido dos meses horribles... Me cuesta respirar. No podría hacerme una flexión, estoy fatal", comentó a comienzos del verano en La Resistencia. La intérprete, que da vida a Raquel Villanueva en La que se avecina era paciente de riesgo por ser asmática. Una condición que la obligó a hacerse una serie de exámenes semanalmente. No obstante, por fortuna, no tuvo que estar ingresada.

Aunque ha sido un año difícil, la actriz también ha tenido motivos para celebrar. Tras superar el coronavirus, Vanesa Romero presentó su nuevo libro, Música para Sara. Un momento especial en el que contó con la colaboración de su ahora expareja, Alberto Jiménez. Y es que ambos crearon Te esperaré, una canción que juega un importante papel dentro del texto.

Por otro lado, la alicantina está muy ilusionada con los estrenos de los nuevos capítulos de La que se avecina. Así lo ha demostrado en cuenta de Instagram, donde suele ser muy activa. Precisamente, en esta red social compartió hace unas semanas una bonita instantánea junto a su expareja, para felicitarlo por su cumpleaños. No obstante, son muy pocas las fotos de su perfil que muestran a Alberto Jiménez. Y es que, al igual que ha llevado su ruptura, Vanesa Romero mantuvo su relación en la más estricta intimidad.

Ver esta publicación en Instagram En la presentacion tocando “Te esperaré”... Una publicación compartida de Albert Eeleen (@albert_eeleen) el 28 May, 2020 a las 10:46 PDT

Fue en 2016, en los premios Yo Dona, cuando Venesa Romero presentó oficialmente a Alberto Jiménez como su pareja. Ambos comenzaron a salir después de que la actriz se divorciara de Alberto Caballero (46), el director y guionista de La que se avecina con quien estuvo casada un año tras un largo noviazgo. Desde entonces, fueron muy pocas las veces que aparecieron juntos en público. Sin embargo, el músico no dudaba en demostrarle su amor a través de su cuenta de Instagram. "Hoy es tu día y por eso es tan especial. Tan especial como tu gran corazón, como tu sonrisa o tu energía positiva, como tus ganas de vivir o tu inconfundible mirada. Gracias por cada momento juntos. ¡Te quiero!", le escribió a la actriz el día de su 42 cumpleaños.

