Quién es Camila Sodi, la nueva novia de Iván Sánchez

Ya es oficial, Iván Sánchez (45 años) ha vuelto a ocupar su corazón. Camila Sodi (34) es la nueva novia del madrileño. Una joven desconocida por muchos en España, pero que es uno de los rostros más populares de su país, México. La también actriz proviene de una de las familias más famosas de toda Latinoamérica, y es que es hija de la escritora Ernestina Sodi (60) y por consecuente, sobrina de la estrella musical Thalía (49).

La pareja se conoce desde el año 2015, cuando ambos coincidieron trabajando en la telenovela Señorita Pólvora, una relación que comenzó en amistad y que ha desembocado en un romance que ha sido manifestado públicamente a finales de este verano. Iván y Camila han pasado unos días en las islas Baleares, concretamente en Ibiza y Formentera, en los que han dado rienda suelta a su amor. Una explosión de sentimientos de la que han dejado testigo en las redes sociales, sobre todo ella.

Bella, exitosa y ahora enamorada, Camila disfruta de uno de un gran momento personal, pero su historia esconde momentos complicados vividos en el pasado que aún cuentan con cicatrices difíciles de curar. La familia de la joven lleva años expuesta ante los medios de comunicación, principalmente por el gran peso mediático de su tía menor, Thalía. La cantante y Ernestina Sodi son hijas de Ernesto Sodi y Yolanda Miranda, pero existe una tercera hermana, la popular actriz Laura Zapata (64), proveniente de una relación anterior de la madre de estas.

Dada la gran diferencia de edad que existe entre Thalía y su hermana mayor -que solo son hermanas de madre-, durante años se rumoreó la posibilidad de que Zapata fuera la verdadera madre de la estrella del país azteca. Teorías que sus protagonistas siempre han negado. Pero el capítulo más oscuro de esta familia tuvo lugar en el año 2002, cuando Laura y Ernestina fueron secuestradas durante 18 días. La fastuosa boda en Nueva York de la hermana menor con el magnate de la música Tommy Mottola (71) -jefe de Sony Music y primer marido de Mariah Carey (50)- fue, las colocó en el disparadero.

Camila Sodi junto a su tía la cantante Thalía. Gtres

La gran fortuna de su cuñado provocó que los secuestradores se fijaran en ellas para así pedir una cuantiosa fianza. Un cautiverio que fue muy seguido por los medios y que terminó bien. Tiempo después a su liberación, Ernestina escribió un libro, Líbranos del mal, en el que narraba su terrible experiencia. Documento al que siguió una obra teatral dirigida en esta ocasión por Laura Zapata, en la que se desvelaba que su hermana había sufrido una violación por parte de las personas que la tenían retenida. Dicha función no fue del agrado de la madre de Camila Sodi, que desde entonces mantiene una tensa relación con su hermana mayor.

Disputas familiares que no han estado exentas de acusaciones públicas, enfrentamientos entre las partes y desencuentro entre las hijas de Yolanda Miranda. Hoy por hoy, Laura no mantiene relación alguna con sus hermanas Ernestina y Thalía, y se ha convertido en el principal azote de estas cada vez que se le pregunta por algún asunto relacionado con ellas. Una fraternidad que se esfumó después de vivir en carnes propias un choque traumático de tal magnitud.

El criticado proyecto profesional de Camila Sodi

En enero del 2020 se estrenó el que seguramente ha sido, hasta la fecha, el mayor reto profesional de Camila Sodi, su papel protagonista en la telenovela Rubí. Esta serie ya contaba con dos versiones anteriores, una del 1989 y otra del 2004, siendo la última la más aclamada por el público. La interpretación de la actriz Bárbara Mori (42) en el papel de Rubí a principios de los dos mil, la hizo despegar profesionalmente y contó con el apoyo unánime de todos los países en los que el serial se emitió. Un éxito que ha puesto las cosas muy difíciles al nuevo remake.

💥🇲🇽💥 ......🐩 (solo 26 capítulos )

Si bien es cierto que esta última versión cuenta con aires más renovados y mejor producción, el público ha analizado al detalle la interpretación de Camila Sodi en la que consideran una de las telenovelas más importantes de México. Un exhaustivo examen que, según los críticos más expertos en este campo, la sobrina de Thalía y nueva novia de Iván Sánchez no ha superado. Un mal trago profesional que no ha mermado la ilusión de esta joven, que actualmente se encuentra embarcada en nuevos proyectos de los que prefiere no desvelar muchos detalles. Trabajos en los que, quién sabe, quizás cuente con la compañía de su nuevo amor.

