La enfermedad de Thalía que le produce dolor cada hora de su vida

Aunque su popularidad sigue intacta en el mercado latinoamericano, lo cierto es que Thalía (48 años) ya no es esa fuente de éxitos en España que arrasó en la recta final de la década de los 90 y principios de los 2000. Su carrera musical sigue activa, sin ir más lejos, en 2018, publicaba Valiente, pero las dispares cifras a uno y otro lado del 'charco' refrendan la teoría antes expuesta: mientras en México y Estados Unidos logró colarse en el top 10 de ventas, en España su LP se tuvo que conformar con un discreto vigésimo puesto.

Pero fiel a la máxima de 'reinventarse o morir', la artista mexicana ya introdujo en su estilo musical el reggaeton, mientras recogía ingresos por otras actividades, como dobladora de diversas películas o la publicación de algún que otro libro y documental.

Más allá de su ajetreada vida profesional, los fans de Thalía se vieron sorprendidos a comienzos de este 2020 con una entrevista concedida por la artista a Galore. En ella contaba uno de sus secretos mejor guardados a nivel de salud: "Me despierto cada día con dolor". Al parecer, ese malestar es consecuencia de la enfermedad de Lyme que padece desde hace años, pero que por las características de dicha dolencia, muchos podrían pensar que sería cosa del pasado.

"Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. ¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida", exponía la cantante en dicha entrevista, en la que contaba que esta sintomatología es muy cambiante: "Es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva".

Para lidiar con este problema de salud, Thalía ha aprendido a "a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, junto con el ejercicio y una dieta sana. Mantener una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto".



Esa experiencia fue la que le hizo mandar un mensaje de ánimo a otro personaje famoso que también se ha visto afectado por la enfermedad de Lyme, Justin Bieber (26): "Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto... Juntos nos ayudamos. Comparto tu dolor, Justin Bieber. La comunidad de Lyme está aquí para apoyarte".

Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad que también han sufrido en sus carnes Avril Lavigne (35) o Richard Gere (70)? Es una infección bacteriana que, generalmente, es transmitida a través de las picaduras de un tipo de garrapatas, las conocidas como 'patas negras', siendo más habitual su presencia en determinadas zonas de Norteamérica, aunque también se han dado casos de pacientes en otros puntos del planeta, como Asia o Europa.

Los síntomas iniciales, nada más sufrir la picadura, suelen ser sarpullidos en la piel, aunque tampoco es extraño que vayan acompañados de fiebre, dolores corporales o rigidez en el cuello. Si la enfermedad sigue su curso, más adelante puede manifestarse a través de dolor en las articulaciones o problemas neurológicos.

Más que en su tratamiento, en lo que inciden los especialistas es en la prevención, especialmente cuando se visitan zonas boscosas, donde suelen habitar estas garrapatas. Por ello se recomienda cubrir buena parte del cuerpo y usar repelente de insectos en el caso de que se pasee a un perro, quien suele convertirse en transmisor de estos ácaros.

