Alessandro Lequio comparte una íntima foto, nunca antes vista, junto a su hijo Álex

A una semana de que se cumplan tres meses del fallecimiento de Álex Lequio, víctima de cáncer, su padre, Alessandro Lequio (60 años) le ha dedicado unas emotivas palabras a través de las redes sociales. El colaborador de televisión ha recurrido a su perfil de Instagram para recordar lo importante que era, es y será su hijo.

"My best everything, then, now and forever" ("Mi mejor todo, entonces, ahora y siempre"), ha escrito el aristócrata la tarde de este martes junto a una fotografía en blanco y negro, nunca antes vista, en la que se ve a padre e hijo haciendo la misma mueca. Álex, además, posa frente a la cámara haciendo la pigna, el popular gesto italiano en el que se une la punta de los dedos con la mano. Una tierna imagen que, en pocos minutos ha generado numerosas reacciones por parte de los seguidores de Alessandro y que demuestra la buena sintonía que había entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram My best everything, then, now and forever. Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) el 4 Ago, 2020 a las 8:11 PDT

Esta instantánea es la segunda que comparte el colaborador de El Programa de Ana Rosa en su cuenta de Instagram, desde que falleció su hijo. La primera, la publicó el pasado 23 de junio, día del cumpleaños de Álex Lequio, junto a un texto en el que hacía referencia a lo mucho que lo echaba de menos. Un sentimiento que, además, se dejó ver con claridad hace apenas una semana, cuando Alessandro Lequio intervino en El Programa del Verano sobre el primer episodio de la nueva temporada de Hormigas Blancas, cuya protagonista fue Ana Obregón (65). Entonces, el italiano dejó ver el sufrimiento que padece actualmente. "Me despertó tantas emociones que no puedo valorar. No tengo ganas y nunca las tendré", comentó en ese momento.

Alessandro Lequio no ha sido el único en recordar a través de sus redes sociales, algunas imágenes o momentos junto a Álex. En los últimos días, Ana Obregón ha hecho lo mismo, escribiendo, además, textos desgarradores que demuestran lo difícil que está siendo para ella la ausencia de su hijo.

"¿Qué puedo decirte hijo? Que eras/eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir", escribió la actriz pocos días después de su fallecimiento. "Solamente le pido (a Dios) que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos. Mi Álex, ha sido y es un verdadero privilegio ser tu madre. Te quiero desde siempre y para siempre. Eternamente", añadió Ana Obregón.

[Más información: Clemente Lequio estalla: la verdad de su ausencia en el funeral de su hermano Álex]