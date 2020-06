Así está viviendo la familia de Tassio de la Vega su mediática relación con Alejandra Rubio

El nombre de Tassio de la Vega se repite casi diariamente en los medios de comunicación desde que Alejandra Rubio (20), la hija de Terelu Campos (54), reconociese que se estaban conociendo y se mostrase ilusionada. Mucho se ha dicho y escrito sobre este joven, a quien se le calificó de arquitecto y bodeguero, así como de poseer una importante cantidad de dinero. "Es multimillonario", se llegó a aseverar. Además, se ha hablado del coche de alta gama que conduce y de la casa que se acaba de construir por "cerca de tres millones de euros" en Torrelodones.

Sea como fuere, unas informaciones que, con el paso de los días, se han ido ajustando a la realidad y el propio Tassio se ha encargado de corregir. Hace unos días, hablaba públicamente en Sálvame para desmentir ciertos aspectos de su vida, como el hecho de que su familia sea dueña de unas insignes bodegas. Él ha dado su versión, Alejandra también y hasta la propia Terelu ha roto su silencio sobre su 'yerno' bromeando con sus bodegas. No obstante, la familia de Tassio se ha mantenido hasta la fecha en un discreto segundo plano. Y así seguirán. En su línea.

Tassio de la Vega junto a Alejandra Rubio en una de sus últimas salidas. Gtres

Muy discretos con su vida privada, JALEOS ha podido conocer que la familia de Tassio se ha encontrado incómoda con las informaciones que se vertían sobre su hijo y la economía familiar, pero "encantados" con Alejandra y la nueva felicidad de su hijo. Viven ajenos a ese tipo de información. No se sienten cómodos en los medios de comunicación. Cuentan quienes lo conocen que es un "chico tímido" al que no le gusta llamar la atención, una cualidad que también define a sus padres: "Son personas trabajadores y discretas".

Lo que menos ha agradado es que se aborden cuestiones acerca de la economía de la familia. Se confía en que este interés mediático pase pronto, aunque este medio ha podido conocer que podrían seguir viendo la luz pública testimonios "poco favorecedores" de Tassio a nivel sentimental. Tanto él como su familia "seguirán en la línea de no ver nada de lo que se dice de ellos". Respetan el carácter público de Alejandra, aunque "aún no la conocen en persona".

60 millones de euros de facturación

Los 'amigos especiales' en una salida nocturna. Gtres

Han sido muchas las informaciones que se han vertido sobre Tassio en Telecinco. Rafa Mora (37) aseguraba hace unos días en el programa Sálvame que Tassio estudió en Shanghái y que en dicha ciudad asiática llevó a cabo un trabajo muy importante para la factoría Disney: "Estuvo de director general llevando el proyecto de Disneyland". El colaborador explicaba que su familia es de origen humilde: "Su abuela era carnicera". Sin embargo, sus padres hicieron fortuna con los negocios. Estos tienen una serie de empresas que incluyen un estudio de arquitectura potente, una constructora, así como una empresa de energías renovables. Según el valenciano, la que lleva Tassio factura "unos 60 millones al año", pero es "el tío más humilde que te puedes echar a la cara". Por su parte, Kiko Matamoros (63) apuntaba que vive "en Los Peñascales, una de las mejores urbanizaciones de Torrelodones. Tiene una casa que le ha costado tres millones de euros. La familia tiene dinero".

Así habla Tassio de su familia

Nacido en Segovia, Anastasio -su nombre real- vive en Torrelodones y desde bien pequeño supo ver en su madre la pasión por el vino. No en vano, su progenitora se dedica al comercio al por menor de bebidas y es la apoderada de Oissat Bodegas, empresa de la que es responsable su hijo, Tassio. Ambos trabajan juntos. El yerno de Terelu es un joven emprendedor que con este proyecto ha podido explotar su creatividad y, sobre todo, le ha permitido unir sus dos grandes pasiones:el vino y la arquitectura: "La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente".

Durante una entrevista en la revista gastronómica Facefoodmag, Tassio hablaba de cómo ha conseguido plasmar en sus caldos la herencia recibida de su familia, así como la impronta de los valores que le han inculcado. Desde el mayor orgullo, así se expresaba De la Vega sobre su negocio: "Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami... Oissat es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido".

Un hombre seguro de sí mismo y también solidario: "El siguiente paso es la creación de colegios en África. Lo haremos a través del desarrollo de un ron, apoyándonos en una fundación que vamos a crear, para donar parte de las ventas a este proyecto. Queremos hacer este desarrollo benéfico para ayudar a los niños". Sea como fuere, es un joven de éxito y totalmente alejado del mundo de la televisión.

