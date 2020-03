Mariachis, capea y fuegos artificiales: así ha celebrado la mayoría de edad el hijo de Espartaco y Patricia Rato

Juan, el hijo menor de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' (57 años) y Patricia Rato (48), llegaba a la mayoría de edad en noviembre pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha celebrado. El joven ha reunido a sus familiares y amigos en Dehesa Majavieja, la exclusiva finca que posee su progenitor en la localidad hispalense de Constantina, para dar la bienvenida a los 18 años.

Coincidiendo con el día de Andalucía, el joven, que actualmente estudia Farmacia en la Universidad de Navarra, ha viajado hasta Sevilla para estar con los suyos y festejar su cumpleaños. A juzgar por la fiesta, el joven ha demostrado que está muy interesado en la tradición taurina. El hijo de 'Espartaco' deleitó a sus invitados con una capea.

El joven demostrando su arte en la capea. Redes

El joven pisó el albero con un traje corto y un capote, y se enfrentó con soltura a uno de los animales de la ganadería de Espartaco. Todos los invitados con cámara en mano quisieron inmortalizar ese momento. "Olé" o "¡Qué arte" fueron algunas de las frases que recibió el cumpleañero en la plaza de la finca.

Una finca familiar que estaba adornada con varias imágenes que recogían los momentos más importantes de su vida. Junto al 'photocall' habían varias carpas habilitadas para la ocasión, en las que se sirvió la cena. El joven deleitó a los allí presentes con algunos productos tradicionales de la tierra como el jamón.

La fiesta de Juan. Redes

Entre los invitados han estado presentes sus padres y sus hermanas Alejandra e Isabella, además de multitud de amigos que han bailado al ritmo de un grupo de mariachis que han amenizado la velada. Incluso, el protagonista de la velada se atrevió a entonar con el diestro 'Espartaco' algunos clásicos mexicanos como Mátalas, un tema del intérprete Alejandro Fernández (48).

El momento más especial de la noche, que se alargó hasta bien entrada la madrugada, llegó cuando el joven sacó a bailar a su madre, muy elegante con un vestido negro, al ritmo de la canción This is where I belong, de Bryan Adams.

Después de este tierno baile quedaba oficialmente inaugurada la fiesta, en la que tanto el joven como los suyos bailaron a ritmo de reguetón y disfrutaron con algunos de los hits del momento. Una fiesta que terminó con fuegos artificiales.

Un joven muy familiar

Juan demostró con esta gran fiesta que está muy unido tanto a sus padres como a sus dos hermanas, a las que suele dedicar palabras de cariño a través de las redes sociales. En algunas instantáneas aparece junto a Isabella Ruiz Rato (25).

Precisamente, hace unas semanas, JALEOS informaba sobre el futuro de la joven, quien está previsto que lleve a cabo hoy su mudanza a Londres (Reino Unido) por motivos profesionales. Tal y como ha podido saber este periódico, se espera que la hija del diestro esté en la capital británica, como mínimo, seis meses; y que posteriormente viaje a Estados Unidos donde podrá estudiar un máster y así complementar su formación.

La hija del diestro llevará a cabo esta mudanza gracias al programa de movilidad interna del despacho Cuatrecasas, en el que trabaja desde hace un año y medio. Se trata del Programa Pro Abogacía Internacional (PPA), en el que los trabajadores pueden rotar entre distintas oficinas de todo el mundo.

Isabella, en una imagen de Instagram. Redes

No es la primera vez que Ruiz Rato disfruta de las ventajas de movilidad de su empresa: primero trabajó siete meses en el despacho de Barcelona; luego se mudó durante casi un año a Sevilla, y desde septiembre del año pasado se encuentra en Madrid.

[Más información: Isabella Ruiz Rato se muda a Londres: todos los detalles de su nueva aventura profesional]