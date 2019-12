Las cifras estratosféricas que rodean a Kylie Jenner: más de 360.000 euros al mes en seguridad

Kylie Jenner (22 años) es empresaria, madre, modelo y, según la revista Forbes, es la millonaria más joven de la historia sin haber heredado su fortuna. La joven es una de las integrantes más ricas de la familia Kardashian y cuenta con un patrimonio estimado de unos 905 millones de euros. Ha logrado desbancar al fundador de Facebook Mark Zuckerberg (35), que tenía 23 años cuando consiguió la cifra de los tres ceros. La popularidad de la menor del clan ha ido in crescendo, al mismo tiempo que su seguridad. La joven se gasta cada mes la friolera de 360.000 euros en escoltas.

Según su padre, el medallista olímpico Bruce, quien se hace llamar Caitlyn Jenner desde que se convirtió en mujer, su hija cuenta siempre con varios escoltas allá donde vaya. "Apuesto a que Kylie gasta entre 300.000 y 400.000 dólares al mes (de 270.000 a 360.000 euros al mes)", afirmó a sus compañeros en un reality en el que participa. El progenitor, que tiene otra hija de 24 años, Kendall, con Kris Jenner (64), ha asegurado que "es triste" que sus hijas vayan tan protegidas pero que se han acostumbrado. "Han terminado por sentirse bien con los chicos de seguridad a su alrededor", explicó.

Kylie Jenner, en una alfombra roja. Gtres

El clan televisivo extremó su seguridad en 2016 después de que cinco hombres irrumpieran por la noche su habitación del hotel tras asistir a los desfiles de Balenciaga y Givenchy en la capital francesa. Kim Kardashian fue atada, amordazada y robada a punta de pistola, mientras los delincuentes extraían joyas y objetos de valor. Cuando abandonaron el recinto, ella logró liberar sus manos y pidió ayuda a gritos tras temer incluso por su vida. Desde entonces, todos los miembros Kardashian han elevado su seguridad.

Una empresaria de éxito

Kylie Jenner, madre de una niña de un año fruto de su relación con el rapero Travis Scott (28), alcanzó la popularidad en EEUU tras sus apariciones en el reality Keeping Up with the Kardashians. Aunque Jenner se ha hecho multimillonaria a base de vender lápices de labios y de ojos. En 2015, fundaba su empresa de cosmética, Kylie Cosmetics, con tres pintalabios a unos 29 euros cada uno, que se agotaron en apenas horas en el mercado. Además, la empresaria, en sus comienzos, destinó los 250.000 dólares que había ganado trabajando como modelo para pagar a una empresa que produjera sus primeros 15.000 lip kits.

Kylie Jenner subiendo a un coche. Gtres

Hace un mes, la joven vendía el 51% de las acciones a la multinacional Coty, propietaria de otras marcas como OPI, Rimmel, GDH, Clairol o Covergirl. Un acuerdo que fue firmado por unos 542 millones de euros. Una asociación en la que ambas partes buscan expandirse aún más en el mercado extranjero.



El marketing de la marca de cosméticos se lleva a cabo principalmente a través de las redes sociales. Solamente en Instagram a la empresaria le siguen más de 152 mil seguidores. Una cuenta en la que Jenner, aparte de hacer publicidad de su marca, deleita a sus followers con posados subidos de tono.

