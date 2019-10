El 14 cumpleaños de Leonor: de la fiesta de Halloween a sus ensayos del discurso en catalán

Leonor de Borbón y Ortiz cumple 14 años este 31 de octubre. Una edad icónica en la vida de cualquier persona, ya que con ella comienza oficialmente la adolescencia. Desde Zarzuela no tienen pensado hacer nada oficial para este jueves. El año pasado, cuando cumplió los 13, la princesa de Asturias leyó el primer artículo de la Constitución Española en la sede del Instituto Cervantes para celebrar el aniversario de la Carta Magna. Puede que se haga llegar una foto a los medios de comunicación, como se hizo en 2017, pero en principio se tratará de una celebración privada.

Sus padres, Felipe VI (51) y Letizia (47), han despejado la agenda ese día. Además, ni Leonor ni su hermana tienen clase, ya que en Madrid se trata de un día no lectivo para los escolares. Así que la familia podrá pasar el día en familia o aprovechar e irse cuatro días de viaje para desconectar y descansar.

La reina Letizia felicita a la princesa Leonor tras pronunciar su primer discurso en público. Gtres

Hace tan solo dos semanas se pudo conocer a la Leonor pública en su primer viaje a Oviedo. Se pudo ver a una niña en su camino ya hacia ser mujer, segura de sí misma, bien arropada por su familia, la paterna y la materna, pero sobre todo protegida por la figura siempre atenta a cada uno de sus movimientos, la de su madre, la Reina.

Cuando una joven entra en la adolescencia, muchas relaciones entre madre e hija se estropean. La búsqueda de libertad, de experimentar y de poder tomar tus propias decisiones hace que la figura materna pase de ser un apoyo a un estorbo.

Pero parece que este no es el caso entre Letizia y la princesa: "Su relación es buena y se nota. Las dos chicas confían en su madre para todo. A pesar de estar ya en la adolescencia disfrutan mucho pasando tiempo juntas, tienen muchas aficiones comunes como la lectura, el ballet, el teatro o el cine. Comparten mucha ropa, aunque a Leonor le faltan centímetros por crecer todavía. Todo el mundo dice que Leonor se parece a su padre en carácter y Sofía más a Letizia, pero ambas son como la Reina: espontáneas, curiosas, educadas y simpáticas. La Princesa tiene muy claro quién es pero no se da importancia por ello. Y eso se lo ha enseñado su madre. En el colegio, y nadie me cree cuando digo esto, ella y su hermana son dos alumnas más. Se relacionan como todos los demás", cuenta a este periódico una madre del Colegio Santa María de los Rosales al que acuden las hijas de los Reyes.

Los Reyes acompañaron a las infantas en su primer día de clase. Gtres

La Princesa de Asturias se encuentra ya en 3º de la ESO. Su madre mantiene un contacto constante con los responsables del centro educativo. Letizia se reúne con los tutores de sus hijas dos veces al mes para conocer de primera mano cómo van en sus estudios. "Pero ella no lo necesitaría, es súper responsable. Sabe que tiene que demostrar constantemente que está ahí, entre los mejores del curso, por méritos propios y no por ser quien es. Pero le sale de forma natural, es inteligente y aplicada", asegura la misma madre del cole.

Leonor está llamada a ser la cuarta reina de España desde Isabel la Católica, pero por ahora es la XXXVI princesa de Asturias y como tal se le ha educado siendo su madre un pilar básico y fundamental en su desarrollo. Letizia jamás ha renunciado al cuidado de sus hijas. Cuando eran pequeñas y necesitaban algo por la noche, ella y el Rey se levantaban para atenderlas. La Reina siempre ha peleado por tener una jornada laboral que le permitiera compaginar su papel institucional con el de madre. "Lo hemos hablado muchas veces. Cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo siempre me preguntaba cómo me apañaba, trabajando y con las niñas. A ella le preocupa mucho el esfuerzo que hacemos las mujeres para llegar a todo. La Reina lo intenta también. Quiere estar con sus hijas, antes que Reina es madre y en esta época de la vida de las chicas sabe que su presencia es fundamental", asegura una persona cercana a Letizia.

"Y ese tiempo que pasa con ellas, que ha pasado con ellas y por el que se le ha criticado mucho, ahora con 14 y 12 años que tienen Leonor y Sofía respectivamente, se nota. Confían en ella, es su apoyo, no tienen miedo a decirle lo que sienten, piensan...", añade la misma persona. Y en este apoyo incondicional de su madre es donde Leonor va a buscar la fuerza para afrontar lo que le viene encima: su mayor prueba dentro de su corta trayectoria oficial.

La Familia Real en Asiegu.

Cuando Zarzuela confirmó en agosto la presencia de las hijas de los Reyes en la X edición de los Premios Princesa de Girona, no pensaron que la situación iba a estar como está ahora mismo. Desde la Fundación que concede los galardones se decidió trasladar la ceremonia a Barcelona, según ellos, para darle más relevancia al décimo aniversario. Pero la realidad es que el rechazo del nacionalismo radical hacia la Familia Real parece difuminarse más en la Ciudad Condal que en Girona, donde el año pasado ya tuvieron que celebrarse en el restaurante Celler del Can Roca porque la alcaldesa de la ciudad, Marta Madrenas (51), de Junts per Cat, denegó el Palacio de Congresos alegando que estaba en obras.

Además, el Rey fue declarado persona non grata por la ciudad y cuando Carles Puigdemont (56) era todavía alcalde aprobó una moción (ilegal) para despojar a Leonor del título de Princesa de Girona. Con esta situación se enfrentará Leonor en menos de cuatro días. Aunque para la Princesa la situación Catalana no es desconocida. El rey Felipe la tiene al tanto de todo y quiso que su hija estuviera presente durante la grabación del discurso televisivo que pronunció tras el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017.

"Como ya hizo en Campoamor, en Oviedo, la idea es que Leonor intervenga en el Palau de Congresos antes del discurso de su padre. Una parte de sus palabras serán en catalán. Un idioma con el que están muy familiarizadas porque han recibido clases, las dos, desde que eran pequeñas por expreso deseo de su padre", nos asegura un trabajador de la Casa. "Sí, su madre le está ayudando a prepararlo, como ya hizo con el anterior. Y las risas con la infanta Sofía, que no se pierde un ensayo y hace rabiar a su hermana con frases como: "estás muy fea cuando dices tal cosa". Así es como se están preparando para la visita a Cataluña", añade la misma persona.

Un día para recordar

Los entonces príncipes de Asturias junto a su hija, la infanta Leonor recién nacida. Gtres

Aquel 31 de octubre de 2005 jarreaba en Madrid. La prensa esperaba el nacimiento del heredero y vía SMS recibían la noticia de que iba a ser una niña la que iba a ostentar el título de infanta de España, ahora princesa y en un futuro reina de España. Zarzuela celebrará esta tarde una fiesta de Halloween con las mejores amigas de Leonor y luego habrá una pequeña cena en familia.

Así, en la intimidad que da El Pardo pasará Leonor el día de su 14 cumpleaños. Pero pronto tendrá que salir de la burbuja en la que lleva viviendo todos estos años. Y será entonces cuando se demuestre si el trabajo que su madre lleva haciendo desde que nació ha dado resultados.

