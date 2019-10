La duquesa de Alba se convierte en una auténtica Barbie (con complementos incluidos)

Cayetana de Alba se convierte en una llamativa Barbie a la que no le falta detalle.

Tan solo queda una semana para que la gran exposición por el 60 aniversario de Barbie eche el cierre en la Casa de Las Sirenas de Sevilla. En sus expositores y vitrinas se presentan algunas de las versiones más icónicas de la muñeca y las réplicas de prestigiosos personajes del mundo social. Entre las afortunadas que tienen su figura de plástico está la fallecida duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

'Barbie, icono de moda', la exposición que recoge los 60 años de 'vida' de la muñeca JALEOS

La Barbie más especial de la exposición se presenta rodeada de reinas y consortes, pero a pesar de que ella no lleva corona, Cayetana destaca entre todas ellas, no solo por su condición como aristócrata con más títulos de Europa sino por su estilismo. La muñeca de la duquesa aparece vestida de forma idéntica a como lo hizo la auténtica en la boda de los Reyes de España el 22 de mayo de 2004.

El modisto Tony Benítez firma la creación para la Barbie, inspirándose en el vestido verde de estampado floral y volantes por doquier que lució en el enlace real. No solo ha creado la pieza estilística de igual manera que la verdadera, sino que además es la misma tela con la que fue diseñado aquel traje de invitada.

Esta es la réplica de la duquesa de Alba en muñeca Barbie.

Aparte del look, los rasgos, los gestos y la personalidad de la duquesa de Alba están muy bien plasmados en la muñeca. El punto más característico de Cayetana era su pelo. Frondoso y siempre intacto. La Barbie luce la cabellera exacta de la aristócrata en un tono dorado apagado que no reproduce el color de su última etapa pero tampoco el de su juventud. Su inconfundible melena es el marco perfecto para su ovalado rostro y sus ojos siempre vivos dispuestos a no perderse detalle de los eventos y las fiestas.

Otro de los puntos esenciales para entender el aura de Cayetana de Alba y que comparte con la mismísima muñeca Barbie es la presencia de multitud de complementos. El juguete con forma de mujer siempre ha ido acompañado de un maletín con ropa, accesorios y calzado, lo que hacían de la experiencia de jugar toda una aventura de combinaciones infinitas. Y con la Barbie llamada Cayetana Fitz-James Stuart y Silva ocurre lo mismo: en la vitrina posa con innumerables collares de perlas y brillantes, pendientes largos, maxi pulseras, bolso de mano y zapatos de tacón.

De esta especial edición solo existen dos muñecas. Una de ellas se puede ver y fotografiar de cerca en la exposición Barbie, icono de moda en la citada Casa de Las Sirenas hasta el próximo 30 de octubre; y la otra, como no podía ser de otra manera, se encuentra en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla.

La muñeca de Cayetana ha compartido lugar junto a varias 'royals' en su condición de aristócrata.

