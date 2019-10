Laura Escanes revela la peor cara de su posparto: "He llorado como nunca"

Laura Escanes (23 años) vive su momento más dulce tras el nacimiento de Roma, su primera hija en común con Risto Mejide (44). La espera para conocer la cara de su primogénita fue larga, de 40 semanas y tres días, y ahora que la tiene y la disfruta entre sus brazos también ha conocido la parte más dura y 'oscura' de convertirse en madre.

Laura Escanes habla sobre las 'sombras' de su posparto JALEOS

La influencer ha querido hacer públicas sus impresiones de mamá primeriza y mostrar ante sus seguidores su cara más humana, real y debilitada, así como una realidad que no siempre se tiene en cuenta al llegar la maternidad. "El posparto y sus sombras. He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los '¿lo estaré haciendo bien?' más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo. ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?".

La joven siente una especie de miedo por fallar en su reto de ser madre, una responsabilidad que es de por vida y que acaba de experimentar hace tan solo diez días. El dos de octubre llegaba al mundo su pequeña Roma, y entre toda la felicidad que supone convertirse en madre, Laura Escanes tampoco ha querido callarse la faceta más difícil a la que se enfrenta estos días.

El texto, repleto de verdad, acompaña a una foto a contraluz de unas palmeras en plena puesta de sol, cuando el astro baja y deja un cielo rosado y rojizo idílico. Con esa instantánea la mujer de Risto ha querido emular la belleza de ser madre pero también la fuerte presencia de sombras durante el proceso.

Ante esta confesión, son muchos los famosos -aparte de su millón y medio de seguidores- los que le han mostrado su apoyo y han querido contestar a Laura. Famosas que ya son madres y conocen la sensación que describe la joven. En ese sentido, la actiz Sara Sálamo (27), que este año daba a luz a su primogénito Theo Alarcón, le escribe: "Pues cada día se les quiere un poco más. No quiero pensar cuando tenga 20 años lo que sentiré por él". También la empresaria Rosa Tous (72), "¡Eso es ser mamá!", y Verdeliss (34), toda una experta en eso de la maternidad tras la llegada de siete hijos, le da una gran consejo: "En cada pregunta, tienes tu respuesta".

Por su parte, Mejide ha compartido una tierna imagen con su hija. El publicista ha colgado una foto en blanco y negro de su mano y la de Roma entrelazada. Junto a ella escribe un bonito texto: "Tú suéltame cuando quieras, que yo estaré aquí para cuando necesites volverte a agarrar".

De esta forma, los orgullosos padres muestran las dos caras de su nueva paternidad, pero en el fondo de todas las dificultades ambos rescatan lo importante: el amor que sienten y la felicidad que les proporciona su pequeña.

[Más información: El lavado de cara de Risto Mejide y Laura Escanes tras el nacimiento de Roma: las pruebas]