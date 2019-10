José Ortega Cano arremete contra Kiko Jiménez: "Es un desgraciado"

José Ortega Cano (65 años) se ha pronunciado de forma tajante sobre Kiko Jiménez (27), el exnovio de su hija Gloria Camila (24). El diestro ha explicado a los medios que está feliz de que su hija ya no mantenga una relación sentimental con el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

"A la que le ha tocado la lotería es a mi hija, Gloria. Ella ahora está feliz", ha asegurado Ortega Cano a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid donde ha realizado unos trámites burocráticos. "Es un desagradecido, ¿vale?", ha añadido.

José Ortega Cano ha defendido que su hija está mejor sin Kiko Jiménez.

El diestro ha explicado que está pensando emprender acciones legales contra Kiko Jiménez, por las declaraciones que hizo el extronista cuando se sentó en el plató de Sábado Deluxe: "Sí, sí. Estamos en trámites".

Es la primera vez que José Ortega Cano se pronuncia sobre la ruptura de Gloria Camila, que publicó en exclusiva JALEOS, y sobre el que ha sido su yerno durante cinco años. Hace meses, el diestro trataba de esquivar las preguntas de los periodistas escudándose en que eran "cosas de la juventud" y que se trataba de "un tema de ellos".

Una polémica ruptura

Gloria Camila y Kiko Jiménez rompieron su relación en julio de 2019. La pareja llevaba meses atravesando una grave crisis, y a comienzos de verano el extronista se reunió con la hija de Ortega Cano para hablar con ella: "Gloria, ya no estoy enamorado de ti", le confesó.

Kiko Jiménez y Gloria Camila durante su relación sentimental. Redes Sociales

Semanas antes de esta tensa conversación, habían surgido informaciones sobre una supuesta relación entre Kiko Jiménez y una colaboradora de Telecinco. Este periódico, además, publicó entonces que fuentes de total solvencia aseguraban que había habido varios encuentros entre ellos en el último mes, y que al poco tiempo saldría a la luz toda esta historia en el programa del amor presentado por Toñi Moreno (46).

Se trataba de Sofía Suescun (23), quien fue la encargada de confirmar la relación en el programa de citas. "Yo ya conté que éramos amigos, es verdad que especiales, y a raíz de un mes con una relación más intensa. No tengo que contar que Kiko es mi novio y que estamos juntos", le ha contestado Sofía Suescun a Nagore Robles.

Ver esta publicación en Instagram Desde el paraíso con amor 🌊❤️ @ayadamaldivesresort @guess Una publicación compartida por Francisco Jimenez (@kikookiko) el 19 de Ago de 2019 a las 4:36 PDT

"El decir la palabra novio para mí es apresurarse a algo que yo no sé como va a acabar. No se puede negar lo evidente. A mí me da miedo romper esta relación tan bonita que no tiene nombre, no quiero estropearlo. Para mí, Kiko ha aparecido en un momento de mi vida que me lo paso genial", añadió la de Pamplona.

Era tal la atención mediática que recibió Kiko Jiménez, que fue seleccionado para concursar en Gran Hermano VIP 7, donde se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos, tanto por su enfrentamiento continuo con Mila Ximénez (67) como por su relación especial con Estela Grande (23), esposa de Diego Matamoros (33).

[Más información: La curva de la vida de Kiko Jiménez: de la visita a su padre en la cárcel a su amor por Sofía]