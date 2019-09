Qué fue de Xuxa, el icono de los 90 que hizo cine erótico

Corría el año 1992 y mientras que en el panorama internacional triunfaban gargantas de oro como las de Mariah Carey (49 años) y Whitney Houston, en España y toda Latinoamérica una canción elevada a la categoría de hit llegaba para quedarse.

La letra del tema decía algo así como "Ilari lari larie. Oh oh oh. Este es el show de Xuxa y los saluda con amor". Artísticamente se hacía llamar Xuxa pero cuando los focos se apagaban y se despojaba de su característica vestimenta y su maquillaje, ella era Maria da Graça Meneghel (56).

Xuxa - Ilairie

Maria da Graça, apodada como Xuxa por uno de sus hermanos, nació en Santa Rosa, un pequeño municipio dentro del estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Cantante y presentadora de su propio programa de televisión en su país y en TV Globo, su producto, Xou de Xuxa tuvo tanto éxito que se extendió hasta en 17 países de toda Latinoamérica. Era la mujer del momento, la reina de la televisión y por tanto tenía el mundo a sus pies. A principios de los 90, aterrizó en Telecinco con el programa Xuxa Park, un espacio que contó con el beneplácito de Paolo Vasile (66) y que llegó a superar el 40% de share. Xuxa grabó 15 programas en los que se rodeó de cantantes, artistas de circo, cómicos y otras personalidades de la sociedad española de aquel momento.

Así como su fama subió como la espuma, su estela se fue apagando poco a poco, al menos en Europa. Pese al poder de las luces y la energía positiva que su imagen emanaba, detrás de Xuxa había una mujer vulnerable y débil, con un pasado tintado de escándalos, chantajes y abusos que ella misma terminó confesando.

Xuxa y el escándalo de su vídeo erótico

Si ha habido un momento que ha marcado la vida de Xuxa fue cuando se estrenó la polémica película Amor, estranho amor, un filme de carácter erótico. En ella, una joven Xuxa de tan solo 19 años aparecía completamente desnuda, besándose con un niño de 13 años. Este escándalo salió a la luz en el año 2013, pero la productora de la película había extorsionado a la cantante durante más de 15 años.

Según desvelaron fuentes de total solvencia a medios de Brasil, Xuxa llegó a pagar más 60.000 dólares para evitar que Cinearte, la productora dueña de la película, no la publicase. En el año 2009 dio un golpe en la mesa y decidió no solo no ceder más a los chantajes de las personas que seguían reclamándoles dinero para no dar salida el filme, sino que finalmente los llevó a los tribunales.

Entre sus durísimas confesiones, además del chantaje, Xuxa llegó a hablar de abusos sexuales cuando tan solo era una niña. "Me acuerdo que era una niña, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez" , declaró la presentadora al diario Clarín.

Xuxa en una imagen reciente.

A aquella edad, siempre según ella, no solo sufrió abusos de hombres como amigos personales de su padre sino que también fue abusada por uno de sus profesores. Para concluir con el tema, Xuxa reveló que intentó "hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto".

Y además dijo que era muy difícil denunciar estos hechos, imposibles de demostrar años más tarde: "¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: 'Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'".

Respecto a su vida sentimental, Xuxa fue relacionada con muchas personalidades del universo del deporte, la música y la comunicación. Entre ellos, Pelé (78), considerado uno de los mejores deportistas de la historia. Si hubo un hombre que marcó su vida fue Ayrton Senna, piloto fallecido de Fórmula 1. Fruto de su romance con el actor Luciano Szafir (50) nació su única hija, Sasha Meneghel (21), quien ahora triunfa como modelo internacional.

Sasha y Xuxa en una imagen de Instagram.

27 años después de triunfar con su tema Ilarie en la música y en la televisión a nivel global, Xuxa vive una nueva etapa de gloria. Sigue siendo un icono en Brasil, donde ha resurgido de sus cenizas presentando programas de televisión como Dancing in Brasil o Xuxa Meneghel.

Y no solo es una estrella en el sector de la comunicación sino que además es una de las mujeres más seguidas de Instagram en América del Sur. Xuxa cuenta con 10'5 millones de seguidores en su cuenta oficial de la red social de las fotos instantáneas y más de 6 millones en su página de Facebook donde comparte fotos personales y profesionales, también como modelo. En su canal de YouTube tiene 371.000 suscriptores.

