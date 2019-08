Kiko Rivera y su libro de autoayuda: toda la verdad sobre ese 'misterioso' proyecto

Durante el verano del año pasado saltaba la noticia de que Kiko Rivera (35 años), tras abandonar la música para curarse de una depresión -que más tarde, en Gran Hermano DÚO, desveló que se trataba de una adicción-, iba a escribir un libro de autoayuda. Lo hacía, se pretextaba, para narrar sus vivencias en el infierno de la enfermedad y JALEOS pudo conocer algunos detalles de aquel proyecto.

Iba a ser una especie de ensayo de diario personal. Según la información que se deslizaba entonces a este medio, Kiko pretendía combinar su experiencia profesional -el arduo camino que, según él, ha tenido que sortear para consagrase en el mundo de la música- con su lucha personal e íntima. Ahora bien, pasado un año, ¿qué se sabe de ese libro? ¿Siguió para adelante? ¿Verá la luz algún día? Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno profesional y personal del cantante y tiene la respuesta.

Kiko Rivera en una imagen de archivo. Gtres

"Kiko en estos momentos está centrado en su familia y en su carrera musical", apunta, categórica, la fuente laboral a la que se ha consultado. Pero, ¿se llegó a plantear de forma seria aquella idea?, se insiste. "Algo comentó en su entorno cuando comenzó a recuperarse, pero yo no sé nada de eso. Repito, ahora mismo él está centrado en sus canciones. Lo que sí te puedo contar es que vienen éxitos muy potentes para él en el terreno laboral y grandes colaboraciones", se remata. Tras esta respuesta, este medio consulta a otra persona, esta vez del círculo personal del intérprete: "Esa idea la tuvo Kiko de forma seria, la habló con su familia y tenía mucha ilusión en ese blog que iba a escribir, pero la vida tenía otros planes para él y lo dejó a un lado para hacer otras cosas".

Entonces, ¿puede que vea la luz algún día? "Como se planteó en un principio, no. Hay que tener en cuenta que después de tener esa idea han pasado muchas cosas en la vida de Kiko; entró en Gran Hermano DÚO, vendió sus memorias a una revista en la que ya contó su adicción...Claro, ya el interés es otro". Justo cuando parecía que no iba a contar nada más, la fuente suelta al aire: "Lo mismo hay por ahí cosas de coaching..." Cuando se insiste, se cierra en banda: "No digo nada más". En ese punto, esa fuente coincide con la anterior en que en estos momentos la prioridad del hijo de Isabel Pantoja (62) es "reconducir su carrera musical" y, sobre todo, pasar más tiempo con la familia.

Un pasado poco dado a los consejos

Kiko Rivera durante uno de sus conciertos como Dj. Gtres

Lo cierto es que aquella andadura profesional de Kiko Rivera en el mundo de las letras y, sobre todo, en el de la ayuda y los sabios consejos no dejó de sorprender en su momento a propios y extraños por su polémico y díscolo pasado. Y es que, Kiko no ha tenido una vida, precisamente, modélica. Él mismo lo ha confesado. Se ha equivocado, ha desfasado, ha tropezado en el amor y ha 'faltado' a su puesto de trabajo por presumibles noches que se convirtieron en días.

El entorno de la noche es uno de los factores a los que Kiko achaca sus problemas del pasado. Durante las sesiones en las que ejercía de DJ y las fiestas a las que acudía consumía alcohol y sustancias estupefacientes. Su mujer era consciente de aquello y gracias a su apoyo logró salir adelante con mayor facilidad, como él mismo ha reconocido en diferentes ocasiones. Sea como fuere, malos tiempos que ya quedaron atrás y que pertenecen a otro Kiko Rivera.

La guerra con su hermana, su 'fleco suelto'

En esa nueva vida que ha emprendido Kiko Rivera existe un escollo: la mala relación que mantiene con su hermana Isa Pantoja (24). La relación entre ellos está pasando por uno de sus peores momentos. Cabe recordar que no existe ningún vínculo desde que el Dj salió de la casa de GH DÚO y se encontró con las declaraciones tan fuertes que había hecho su hermana en una revista de tirada nacional sobre la época en la que estuvo luchando contra las drogas. El hijo de Pantoja no ha perdonado a su hermana que hablase de su enfermedad y mucho menos que hiciera comentarios despectivos sobre su mujer, Irene Rosales (28).

