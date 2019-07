Isabel Pantoja factura 800.000 euros por sus dos meses en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja (62 años) se ha visto obligada a abandonar Supervivientes este domingo por la noche por motivos de salud. La desolación de la cantante ante el informe médico que la forzaba a volver a España de manera inmediata era evidente ante los ojos de todos. Según ella, tenía fuerzas para continuar, teniendo en cuenta, sobre todo, que en breve se celebrará la gran final y que ya lleva más de dos meses pasando todo tipo necesidades básicas en una isla desierta.

Isabel Pantoja, desolada ante la decisión de los médicos de 'Supervivientes'.

En concreto, 10 han sido las semanas que la artista ha permanecido en el reality de supervivencia más extremo de la televisión. Un tiempo en el que Pantoja ha mostrado su versión más guerrera, su lado más natural y también su faceta más sensible. El fichaje de la cantante ha sido el más caro de la historia y ha reportado audiencias estratosféricas no solo al programa sino también a Telecinco.

Según informó la revista Semana, la misma publicación que puso luz sobre el contrato de Mediaset España con la tonadillera, Isabel Pantoja se estaría embolsando 80.000 euros por cada semana de permanencia en el concurso. El montante total de su experiencia en los Cayos Cochinos hondureños le habrían hecho amasar una colosal fortuna de 800.000 euros por 70 días de trabajo. Una cifra que sobrecoge aún más si se divide en meses, en días o en horas, pues Isabel Pantoja podría haber ganado 400.000 euros al mes, 11.500 euros al día o 480 euros por hora.

El constante misterio en torno a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en 'Supervivientes'.

La incursión de Isabel Pantoja como personaje estrella de la vigente edición de Supervivientes ha estado envuelta de misterio desde antes de que pusiera rumbo a las aguas del Mar Caribe. Algunos compañeros de experiencia, como Oto Vans (23), han declarado que la madre de Isa Pantoja (24) no ha tenido ningún tipo de privilegios. Sin embargo, otros como Carlos Lozano (56) han manifestado abiertamente que los ataques de ansiedad de Pantoja "están controlados" para presionar a la dirección.

1. Los amagos de abandono

Isabel Pantoja y Azúcar Moreno, primero amago de abandono en 'Supervivientes'.

Durante el primer mes de estancia en la llamada Playa de los Señores, la intérprete de Marinero de luces amenazaba con abandonar constantemente. Una de las veces incluso fue evacuada junto a Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), también dispuestas a dejarlo todo por volver a su país. En ese tiempo de advertencias, la dirección del programa aderezaba la estancia de Maribel con llamadas de sus hijos, dibujos de sus nietos e incluso un vídeo donde le mostraban que habían colgado una fotografía suya en los pasillos de Mediaset, como figura relevante del magno grupo audiovisual. Los continuos amagos de abandono de Isabel Pantoja han sido la tónica de estos meses de concurso, algo jamás visto antes en otro participante.

2. El presunto robo de la lata de chóped

Isabel Pantoja aclara por qué tenía una lata de chóped.

La falta de alimento es uno de los grandes males en la convivencia dentro de Supervivientes. En una gala en directo, Colate Vallejo-Nágera (47) acusó a Isabel Pantoja de haber robado una lata de chóped, que presuntamente, habría estado comiéndose ella sola sin compartir con sus compañeros. Pantoja alegó que la lata se la brindaron desde el equipo médico porque necesitaba proteína para unas pruebas rutinarias. Tanto la organización como la dirección del programa, a través de Jorge Javier Vázquez, desmintieron las palabras de Isabel. "La organización no ha dado una lata a Isabel Pantoja, ni siquiera el médico", concluyó el presentador. Acorralada, la cantante terminó confesando que la lata se la había encontrado y que no era el médico quien se la había proporcionado sino "un pirata olvidado, pero no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo", zanjó Pantoja.

3. La evacuación definitiva y su abandono

Los misterios alrededor de Isabel Pantoja han llegado hasta el último de sus días. Era el pasado jueves cuando la gala en directo arrancaba sin la presencia de la tonadillera. Minutos después, Jorge Javier Vázquez desvelaba que la madre de Kiko Rivera (35) había sido "evacuada" por problemas de salud. Unos días fuera de los Cayos y apartada de sus compañeros en los que Isabel ha gozado de una estancia en un hotel, bajo vigilancia médica. Este domingo se conocía el desenlace de Isabel Pantoja en su aventura televisiva más intensa. Jordi González (56) era el encargado de comunicar en directo tanto a la protagonista como a la audiencia su futuro en Supervivientes:

"A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas restricciones dietéticas y a unos controles analíticos periódicos para garantizar tu salud. Lamentablemente, el incumplimiento en la dieta ha llevado a niveles preocupantes en ciertos valores que han obligado a cambiar el tratamiento. [...] Siguiendo las recomendaciones del equipo médico, siento decirte que debes abandonar ahora mismo el concurso. La dirección de Supervivientes se siente desolada al tener que darte esta noticia en la recta final. Esperamos que tu recuperación sea tan rápida, como mereces después de las 10 semanas que has aguantado como una auténtica campeona", concluía González.

Isabel Pantoja, obligada a abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica.

10 semanas. 70 días. Dos meses en los que Isabel ha generado 800.000 euros por su primer proyecto en Telecinco este año. Y es tan solo el inicio, pues Pantoja acaba de firmar un contrato de cadena con el grupo Mediaset España que le reportará más de dos millones de euros por dos años de colaboraciones junto a ellos.

