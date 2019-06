Los 10 alcaldes gays que mandan en España: sus vidas en los pueblos

Por primera vez en su historia, EL ESPAÑOL realiza un listado con los 10 alcaldes gays que representan el poder municipal en una decena de ayuntamientos a lo largo y ancho de toda España. Algunos de ellos, como José Veira, alcalde de Los Molares (Sevilla), o Darío Moreno, alcalde de Sagunto (Valencia), están recién llegados al consistorio tras una apabullante victoria en las elecciones del pasado 26 de mayo. Otros, como Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas o Francisco Maroto, edil de Campillo de Ranas, ya llevan 16 años gobernando en sus diferentes municipios con el beneplácito de sus ciudadanos en forma de mayorías absolutas plenas.

Rafael Martínez, alcalde de San Martín de la Vega o Jordi Ballart, alcalde de Terrasa, ambos reelegidos ediles de sus municipios en los últimos comicios, tienen una amarga anécdota en común. Los dos han sido víctimas de ataques homófobos a través de pintadas en los carteles electorales durante su última campaña como candidatos a la alcaldía. Samuel Falomir, alcalde de l'Alcora (Valencia), Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballeros, Javier Silva, alcalde de Polinyá (Barcelona), reelegidos todos ellos por segunda vez ediles de sus municipios el pasado 26 de mayo, han desvelado a este periódico que siempre han vivido su sexualidad con naturalidad, no solo en su día a día como ciudadanos sino como responsables máximos de sus correspondientes ayuntamientos. "Desde que llegué, he tratado de normalizar la relación con mi pareja", dice Rubén García. Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar (Gran Canaria), acaba de afrontar su cuarta legislatura y afirma que "nunca he estado en el armario y, por lo tanto, no he salido. Hay otros dentro y no salen".

Esta semana en la que arranca oficialmente el Orgullo Gay Madrid 2019, EL ESPAÑOL ha seleccionado a 10 alcaldes gays que, además de desarrollar sus funciones institucionales como máximos gestores de sus concejos, también sienten como propia la obligación de dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en pos de la igualdad de derechos y oportunidades.

Estos son los 10 alcaldes gays que representan el poder municipal en España:

1. Jesús Martín, (Ciudad Real, 1961), alcalde de Valdepeñas (PSOE)

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas. EFE

Jesús Martín es el alcalde del municipio ciudarrealeño de Valdepeñas desde hace 16 años. En 2003 llegó al Consistorio con mayoría absoluta y su forma de llegar a la política no solo es especial en fondo sino en la forma en la que él mismo lo relata. En palabras para este diario, Martín apunta lo siguiente:

"Te voy a contar una frivolidad. De no haber sido gay, no hubiera sido alcalde. Estuve trabajando como asesor del presidente Bono, se perdieron las elecciones en Valdepeñas y un día, en su casa, comiendo con la familia, me preguntó si estaba dispuesto a dar un paso al frente... Me dijo que, a lo mejor, tener a una persona del colectivo, podría ser positivo. A mí me dio miedo. Al final dije que sí y pagué un precio. Cuando se anunció mi candidatura el pueblo salió y me hicieron como 20 pintadas en los muros más grandes que decían 'Valdepeñas no vota a maricones'. El alcalde de aquel momento me dijo que había dado orden de borrar todo, me pidió disculpas, pero yo pedí que me dejaran la pintada más céntrica para hacerme una foto con ella. Me la hice y dije 'así es como me quiere mi pueblo'. Esa historia dio un vuelco, la gente reflexionó y hasta quienes pensaban eso dijeron 'no es justo'. Eso me ayudó. Así llegué", concluye Martín.

2. José Veira, (Sevilla, 1993), alcalde de Los Molares (PP)

José Veira, alcalde de Los Molares (Sevilla).

José Veira es el alcalde más joven de la provincia de Sevilla. Con tan solo 26 años, el pasado 26 de mayo consiguió mayoría absoluta para el Partido Popular en la localidad sevillana de Los Molares en Sevilla. La última legislatura (2015-2019) tiñó de rojo PSOE el citado municipio hispalense durante cuatro años, pero la llegada de Veira y su conquista 'puerta a puerta' con los vecinos del pueblo lo cambió todo por completo. José Veira, proveniente de las Nuevas Generaciones del PP, consiguió tumbar al PSOE y logró que su partido ganase 7 escaños, 1.275 votos o lo que es lo mismo, un 63% del escrutinio.

En palabras del propio Veira, "Los Molares es un municipio que ya pertenece a la red de municipios orgullosos de España. Nunca se había hecho una fiesta de la diversidad ni del Orgullo antes. Este año, por primera vez, se implanta la primera fiesta de la diversidad donde la artista Carmen Hierbabuena dará el pregón. Las fiestas están previstas para el sábado 6 de julio a las 19 horas de la tarde. También haremos el izado de bandera en la plaza. Esta decisión se toma porque, desde el área de igual y como compromiso propio del alcalde, creemos que no solo hay que poner banderas sino que hay que tomar medidas que de verdad ayuden a la igualdad y la integración de todo este colectivo en la sociedad como lo que es: algo normal y natural".

3. Darío Moreno, (Valencia, 1988), alcalde de Sagunto (PSOE)

Darío Moreno, alcalde de Sagunto (PSOE).

Darío Moreno Lerga fue elegido el sábado 15 de junio nuevo alcalde de Sagunto tras ser la socialista la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Moreno abraza esta nueva oportunidad con ilusión y con un gran espíritu de servicio. En palabras para este periódico, Morena desvela lo siguiente: "Tengo 31 años ahora y me presenté por primera vez ahora. Antes de esto trabaja en China haciendo otras cosas, pero quería hacer mi carrera política. Volví hace año y pico a España y surgió la oportunidad de poder presentarme a alcalde. En este último año he estado trabajando en Consejería de Justicia como jefe de Gabinete y ahora me he presentado".

Y continúa, "he vivido la campaña electoral y la verdad es que de vez en cuando te encuentras con comentarios homófobos. De la oposición tengo que decir que ningún compañero jamás ha dicho nada. Es un tema que no se menciona porque está totalmente normalizado, yo voy con mi marido a mis actos, todo el mundo lo conoce, no hay problemas. Me viene mucho más de algunos ciudadanos anónimos, comentarios en Facebook, o alguien que se te acerca... Lamentablemente sigue pasando, pero es residual".

4. Rafael Martínez, (Madrid, 1985), alcalde de San Martín de la Vega (PSOE)

Rafael Martínez, alcalde de San Martín de la Vega (PSOE).

El socialista Rafael Martínez volvió a ser investido alcalde de San Martín de la Vega para los próximos cuatro años el pasado sábado 15 de junio. Con 12 de los 17 concejales que componen la Corporación sanmartinera, el PSOE en la actualidad goza de una amplísima mayoría en el consistorio. Es la segunda legislatura de Martínez al frente del Ayuntamiento del municipio del sur de Madrid. Fue el propio edil quien denunció hace algo más de un mes haber sufrido pintadas homófobas en sus carteles electorales:

"Y así hemos amanecido hoy. Una lástima que el entretenimiento de algunos sea dibujarme ciertas cosas en los carteles electorales. A mis 34 años de edad hay ciertas cosas que ya ni me ofenden. Si de algo me siento 'orgulloso' es de lo que soy y de cómo soy. Sigan así, que mientras que algunos dibujan en los carteles, otros seguiremos pegándolos de nuevo. Queda demostrado que en ciertos temas nos queda mucho por hacer", publicó en su muro de Facebook.

5. Francisco Maroto (Guadalajara, 1974), alcalde de Campillo de Ranas (PSOE)

Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas (PSOE).

16 años lleva Francisco Maroto al frente del consistorio de Campillo de Ranas, un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 147 habitantes. Además de sus obligaciones con el entorno rural, Maroto es un gran defensor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y ha anunciado orgulloso ser el responsable de haber casado a más de 300 parejas gays.

"Si tú te casas por lo civil en Pradillo (sede de los juzgados de Madrid) eres un mero número y no sabes ni quién te va a casar. Aquí ya me conocen [...] Ahora me sé de memoria todos los artículos que tengo que citar, pero ahora ya solo establezco contacto con los que se casan el mismo día de la boda", afirmó en una entrevista para 20minutos en el año 2015. Un logro destacable en la carrera política de Maroto es que ha hecho del pueblo un lugar con tanto encanto que ha logrado aumentar la demografía de la población desde que es alcalde.

6. Rubén García de Andrés (Segovia, 1977), alcalde de Torrecaballeros (PSOE)

Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballeros (PSOE).

Rubén García de Andrés ha revalidado la Alcaldía de la localidad segoviana de Torrecaballeros como cabeza de lista del Partido Socialista. En palabras del propio alcalde a este diario: "Vivo en Torrecaballeros y desde el primer momento he intentado 'normalizar' mi vida con mi pareja en el pueblo. En la primer candidatura siempre nos quedaba un poco el 'run rún' de cómo reaccionaría la gente. Esto no deja de ser un pueblo no muy grande, de 1.400 habitantes en una provincia como Segovia. Desde que accedimos a la Alcaldía, cada año, colocamos en el Ayuntamiento la bandera arcoiris como pequeño gesto también para esa normalización. Me siento muy querido y respetado. Como humilde alcalde de pueblo pequeño sólo puedo poner un granito de arena en nuestra continua lucha por los derechos LGTBI. Ahí seguiremos".

7. Jordi Ballart (Barcelona, 1980), alcalde de Terrassa (TxT)

Jordi Ballart, alcalde de Terrasa.

Jordi Ballart i Pastor fue nombre alcalde de Terrasa el 15 de junio de 2017 después de que renunciase a su cargo hace dos años. Con su nueva formación, Tot per Terrasa (TxT), Ballart ha firmado un acuerdo de gobierno con Isaac Albert (ERC) lo que le ha aportado un total de 15 votos, uno más de los que necesitaba para alzarse con la mayoría absoluta y poder gobernar.

Desafortunadamente, Ballart también ha sido víctima de ataques homófobos por su condición sexual. En enero de 2017, recibió una carta anónima donde se le proferían toda serie de insultos, como los siguientes: "Quiere ir con trapicheos a la empresa de las aguas de Terrassa para limpiarse la boca y el culo con el mariconazo de su marido".

8. Javier Silva, (Ponferrada, 1986), alcalde de Polinyá (PSC)

Javier Silva, alcalde de Polinyá (PSC).

Javier Silva ha sido reelegido alcalde de la localidad barcelonesa de Polinyá. Se afilió a JSC y PSC en el año 2010. En palabras del propio alcalde para este diario, "fui bastante activo a nivel de juventudes socialistas y a nivel municipal en el partido. Esto último me llevó a ser candidato a alcalde en 2015 (sin haber sido previamente concejal) y ganar las elecciones con un 28% de los votos (y un 60% en 2019)". Respecto a su vida en su pueblo, apunta que, afortunadamente, no hay anécdotas negativas.

"Creo que es bueno, puesto que yo he llevado mi sexualidad con mucha naturalidad y en ningún momento se ha usado en mi contra ni por parte de adversarios políticos ni por ciudadanos, más allá de los típicos comentarios que te dicen que han dicho, pero nunca a la cara. La verdad es que fue una sorpresa para mí. Yo esperaba que en algún momento me supondría algún enfrentamiento, algún mensaje público o privado lgtbifóbico y nunca se ha dado. Eso dice mucho, y bueno, de mis vecinos y vecinas".

Y continúa, "Lo más positivo en este ámbito ha sido poder hacer políticas de defensa de los derechos del colectivo, que nunca se habían hecho en mi ayuntamiento. Desde lo más sencillo, como colgar la bandera el 17 de mayo y el 28 de junio, hasta campañas específicas con tótems informativos, reparto de pulseras, pintado de bancos, pasos de peatones, escaleras o murales (por parte de jóvenes) ha hecho que, en 4 años, le hayamos dado la vuelta".

9. Teodoro Sosa, (Gáldar, 1975), alcalde de Gáldar (BNR)

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar acaba de asumir con mayoría absoluta su cuarta legislatura frente al consistorio canario. Con una victoria aplastante frente a sus rivales políticas, Sosa logró en las pasadas elecciones del 26 de mayo su segunda mayoría desde que está al frente del consistorio con un margen que amplió en cinco concejales en comparación a los últimos comicios. En una entrevista concedida La Provincia en el año 2010, Sosa apuntó que "nunca he estado en el armario y, por lo tanto, no he salido. Hay otros dentro y no salen".

10. Samuel Falomir, (Valencia, 1991), alcalde de l'Alcora (PSPV-PSOE)

Samuel Falomir Sancho, alcalde de l'Alcora.

Samuel Falomir Sancho, de 31 años, es el actual alcalde de l'Alcora y pertenece al PSPV-PSOE. Entró en el Gobierno municipal con 19 años para ocupar el puesto de concejal de Urbanismo y Medio Ambiente (legislatura 2007-2011). Cuando entró, los medios se referían a él como uno de los concejales más jóvenes de España.

En las elecciones municipales del pasado 26 de mayo ganó el PSPV-PSOE por mayoría absoluta, por lo que será alcalde de l’Alcora durante los próximos cuatro años. A pesar de su juventud, tiene una extensa trayectoria de más de 12 años en el Ayuntamiento. "Nunca ha ocultado su orientación sexual y esto no le ha supuesto ningún problema importante o barrera en su trayectoria política, ni a nivel personal", apuntan fuentes del Ayuntamiento. "Los vecinos y vecinas valoran mucho su gestión y su forma de gobernar. Hablan de él como una persona muy humilde y cercana, que 'pisa' mucho la calle para escuchar y hablar con la gente… La clara muestra de que los alcorinos y alcorinas le apoyan y valoran a la persona es el resultado electoral, tras haber ocupado la alcaldía por primera vez los dos últimos años de la pasada legislatura, ha arrasado en los comicios, consiguiendo una amplia mayoría", concluyen.

