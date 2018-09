La factura que ha pagado Tamara Gorro por sus operaciones estéticas

"Hoy traigo un vídeo de los polémicos", avisaba Tamara Gorro (31 años) antes de confesar a qué operaciones estéticas y mejoras físicas se ha sometido a lo largo de su vida. Pinchazos, quirófanos y tratamientos que han hecho disminuir su bolsillo.

JALEOS ha consultado a varias clínicas de cirugía estética para conocer la cantidad de dinero que habría desembolsado la colaboradora para mejorar su aspecto y estar contenta con su imagen. Tamara, siempre a favor de acudir a los médicos expertos para someterse a operaciones estéticas, ha detallado cada uno de los arreglos que, en conjunto, suman más de 8.000 euros.

La madrileña confesó que la primera vez que pasó por el quirófano para una intervención de este ámbito tan solo sumaba 18 años de edad. Por aquel entonces se trataba de una joven Tamara sobre la que pesaba un gran complejo: su pecho; ansiaba aumentar su talla y cuando alcanzó la mayoría edad lo consiguió.

Esa intervención tiene un coste en la actualidad de entre 6.000 y 7.000 euros según confiesan a este medio desde la Clínica de la Doctora Barba Martínez. Apuntan desde su sede en Madrid que el precio variará dependiendo de si hay que elevar pechos, donde habría que aumentar el presupuesto, y del tipo de prótesis que se vayan a utilizar en cada ocasión.

Las siguientes intervenciones estéticas vinieron con los años. La cara ha sido una de las zonas más importantes para Tamara, que trabaja frente a la cámara, y, ha sido ahí donde ha centrado sus esfuerzos para verse y sentirse bien.

Cuando la madrileña comenzó a trabajar en la televisión en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, descubrió que no estaba contenta con su boca, en especial con sus labios que eran, en palabras propias, demasiado finos para su gusto. ¿La solución? Un pequeño pinchazo de ácido hialurónico. Cada inyección labial tiene un importe de 400 euros, según confiesan desde la Clínica Bruselas, uno de los centros especializados al que acuden de forma constante los famosos.

Tamara Gorro en una imagen de sus redes sociales.

Pero sus hazañas estéticas no terminan en los labios. Hay una intervención que ni siquiera ella, confiesa, volvería a repetir: la inyección de vitaminas para aportar una mayor luminosidad al rostro. Tamara invirtió cerca de 300 euros en un proceso con el que no se sintió conforme y que le inflamó la cara. "Me pincharon la cara, me moría de dolor, cuando llegué a casa mi marido me dijo: '¿Qué te has hecho?' y lloré", confiesa en el vídeo.

Tamara Gorro siempre ha sido una defensora férrea de este tipo de operaciones siempre que se haga de forma cautelosa, para la propia satisfacción y para acabar con posibles complejos. La mujer de Ezequiel Garay (31) está viviendo el mejor momento de su vida gracias a la familia que ha formado junto al futbolista.

Él y la colaboradora tienen dos hijos, Sheila y Antonio, dos pequeños por los que han luchado durante años y que, tras muchos problemas para quedarse embarazada, llegaron al mundo. La mayor gracias a la gestación subrogada con una madre gestante de Estados Unidos y el pequeño de forma natural hace menos de un año. Tal es la felicidad del matrimonio que han anunciado que se encuentran en trámites de adopción para sumar un hermano más y crear una familia numerosa.

