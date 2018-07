La hija de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, hospitalizada

Tamara Gorro (31 años) y Ezequiel Garay (31) se han llevado un gran susto esta semana tras la hospitalización de su pequeña, Shaila, hace tres días. La extronista ha compartido una instantánea en Instagram donde ha querido compartir la noticia con sus seguidores, y explicar que está más alejada de sus redes sociales por esta razón:

Familia virtual, sois muchos los que me estáis preguntando por qué no publico y no hay vídeo. No hay necesidad de ignorar a esos mensajes y más cuando se que lo hacéis porque os preocupáis. Shaila nos pegó un pequeño susto hace dos días y estamos en el hospital ingresados. Está todo controlado. Mañana si dios quiere nos vamos a casita ¡Os quiero mucho!

La extronista comparte todos los tías un gran número de instastories y siempre hace partícipe a sus seguidores de su vida privada y profesional. Razón por la cual no ha querido dejar de lado a su "familia virtual" en este momento tan duro para la pareja. "Creo que no es necesario no decir nada y mantener un silencio cuando siempre estoy con vosotros. Está todo controlado, mañana si Dios quiere nos vamos a casa y ya está", aseguraba la influencer.

En otra publicación se puede escuchar a la pequeña de fondo, que responde con energía y en un tono de voz alto que se encuentra "bieeeen".

Ezequiel también quiso compartir una instantánea con la pequeña junto al emotivo mensaje: "Nunca te soltaré la mano, princesa de papá. Gracias a Dios fue un sustito, pero mi pequeña está muy bien", escribió el deportista. En la fotografía se ve cómo el futbolista coge en su mano el pequeño brazo de la pequeña que lleva una venda que le ocupa todo el antebrazo.

Este ha sido un punto amargo en uno de los mejores momentos de la pareja, que hace solo unas semanas se casaban por segunda vez en las Maldivas. La pareja se marchaba a este paraje paradisíaco para disfrutar de unos días de descanso y aprovechar para renovar sus votos en una muestra de que su amor sigue viento en popa.

La colaboradora televisiva y el futbolista contrajeron matrimonio la primera ocasión en junio de 2012. Poco tiempo después nacía su hija Shaila, la pequeña que está actualmente ingresada, y hace poco tiempo lo hacía Antonio. Sin embargo, la familia pronto se ampliará ya que la pareja ha comentado que han iniciado los trámites de adopción del que será el hermano pequeño de Shaila y Antonio.

